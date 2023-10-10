ABD’nin yeni drone radarı, küçük ahşap dronları bile tespit edebiliyor

Gökyüzünde drone takip eden göz
Aktarılanlara göre Eagle Eye'ın sentetik açıklıklı radarı 80 km uzaklığa kadar olan hedefleri yüksek çözünürlükle tespit edebiliyorken denizde bu menzil 201 km uzaklığa kadar çıkıyor. Sistemin küçük insansız hava araçlarını tespit edebilme kabiliyeti, insansız hava araçlarının giderek yaygınlaştığı bugünlerde dünya çapındaki orduların büyük ilgisini çekiyor. Ukrayna ve şimdi de İsrail gibi aktif savaş bölgeleri bu eğilimin bir kanıtı niteliğinde. Dronlar tanklara, yerleşik personele ve sabit silah platformlarına karşı çok etkili olduklarını defalarca kez kanıtladılar.
General Atomics, "Eagle Eye" ile donatılmış on iki adet "Gray Eagle" 25M'nin ilk partisini 2026'nın ikinci yarısında ABD ordusuna teslim edecek. Firma, ABD’nin aksi bir istekte bulunmaması halinde bundan sonraki İHA’ları da bu radarla üreteceğini belirtiyor.
Gray Eagle 25M varyantı, açık mimarili uçak ve yer sistemleri, daha güçlü bir motor, gelişmiş veri bağlantıları ve artırılmış menzil dahil olmak üzere yükseltilmiş sistemlere sahip. GA’ya göre şirket, 2000’lerden beri bu araçları üretiyor ancak program üzerindeki çalışmalar son beş yılda önemli ölçüde hızlandı. Shortsleeve, GA'nın yeni sisteminin çeşitli ülkelerden ilgi gördüğünü kabul etti ancak herhangi bir isim vermekten kaçındı. Ayrıca radarın "Gray Eagle" insansız hava aracının ötesinde başka platformlara da uyarlanmasının mümkün olabileceği söylendi.Kaynakça https://www.ga-asi.com/radars/eagle-eye-radar https://www.defensenews.com/air/2023/10/09/general-atomics-new-radar-to-turn-gray-eagles-into-anti-drone-hunters/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.