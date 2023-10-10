ABD’nin yeni drone radarı, küçük ahşap dronları bile tespit edebiliyor

Tam Boyutta Gör General Atomics (GA), ABD ordusu için geliştirdiği “Eagle Eye” çok alanlı gözetleme radar sistemlerini tanıttı. Hava hedeflerini, özellikle de küçük insansız hava araçlarını tespit ve takip etmek üzere tasarlanan yeni radar, ABD ordusunun yüksek kabiliyetli "Gray Eagle" insansız hava araçlarına takılacak. GA yetkilisi Mike Shortsleeve'e göre, 25M varyantı olarak adlandırılan bu insansız hava araçları, "Eagle Eye" takılı olarak halihazırda üretimde.

Gökyüzünde drone takip eden göz

Aktarılanlara göre Eagle Eye'ın sentetik açıklıklı radarı 80 km uzaklığa kadar olan hedefleri yüksek çözünürlükle tespit edebiliyorken denizde bu menzil 201 km uzaklığa kadar çıkıyor. Sistemin küçük insansız hava araçlarını tespit edebilme kabiliyeti, insansız hava araçlarının giderek yaygınlaştığı bugünlerde dünya çapındaki orduların büyük ilgisini çekiyor. Ukrayna ve şimdi de İsrail gibi aktif savaş bölgeleri bu eğilimin bir kanıtı niteliğinde. Dronlar tanklara, yerleşik personele ve sabit silah platformlarına karşı çok etkili olduklarını defalarca kez kanıtladılar.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) gibi teknolojik gelişmeler dronların kabiliyetlerini artırıp maliyetlerini düşürdükçe dronların yarattığı tehdidin de artması bekleniyor. Shortsleeve'e göre, GA'nın Eagle Eye ile donatılmış Gray Eagle'ları bu noktada devreye giriyor. GA, halihazırda ürettikleri Gray Eagle İHA’ları ile tespit edilen küçük dronları vurmak istemiyor. Zira bu insansız sistemlerin pahalı silahlarını kullanmak mantıklı değil. Ancak yeni radar sayesinde tespit edilen drone, karadaki birliklere bildirilecek.

ASELSAN, Roketsan ve Baykar işbirliğinde Albatros testi 1 gün önce eklendi

General Atomics, "Eagle Eye" ile donatılmış on iki adet "Gray Eagle" 25M'nin ilk partisini 2026'nın ikinci yarısında ABD ordusuna teslim edecek. Firma, ABD’nin aksi bir istekte bulunmaması halinde bundan sonraki İHA’ları da bu radarla üreteceğini belirtiyor.

Gray Eagle 25M varyantı, açık mimarili uçak ve yer sistemleri, daha güçlü bir motor, gelişmiş veri bağlantıları ve artırılmış menzil dahil olmak üzere yükseltilmiş sistemlere sahip. GA’ya göre şirket, 2000’lerden beri bu araçları üretiyor ancak program üzerindeki çalışmalar son beş yılda önemli ölçüde hızlandı. Shortsleeve, GA'nın yeni sisteminin çeşitli ülkelerden ilgi gördüğünü kabul etti ancak herhangi bir isim vermekten kaçındı. Ayrıca radarın "Gray Eagle" insansız hava aracının ötesinde başka platformlara da uyarlanmasının mümkün olabileceği söylendi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Yeni drone radarı, küçük ahşap dronları bile tespit edebiliyor