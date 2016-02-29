35 Dolar'a daha gerçekçi bir bilgisayar deneyimi: Raspberry Pi 3 duyuruldu

Ayrıca Bkz.

"Sharp resmen Foxconn'un"

Bir eğitim projesi iken bilgisayar dünyasında önemli bir dönemi başlatan ticari bir ürüne dönüşen Raspberry Pi, 35$ gibi çok düşük fiyatlara kullanıcıların hallice bir bilgisayar sahibi olmasını sağlamıştı. Bugün itibariyle Raspberry Pi üçüncü nesle geçiş yaptı.Dördüncü yılına giren Raspberry Pi projesi, iki nesil boyunca farklı versiyonlar ile tüketicinin karşısına çıktı. Son olarak, Raspberry Pi Zero adında 5$ fiyat etiketine sahip yeni bir kart daha piyasaya çıkmıştı. Raspberry Pi 3, serideki en güçlü geliştirici kartı olarak dikkat çekiyor.Yeni neslin kalbindeki işlemci Broadcom BCM2837 olarak belirlenmiş. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran işlemci, 1.2GHz saat hızında çalışıyor. 1GB RAM ile desteklenen kartta, WiFi N ve Bluetooth 4.1 kablosuz iletişim yongaları yer alıyor. Hafıza kartı desteği ile, artık Raspberry Pi 3, eksiksiz bir bilgisayar haline geliyor.Kullanıcılara daha geniş bir hareket alanı sunacak olan Raspberry Pi 3, 35$ fiyat etiketine sahip. Ülkemizde ise çeşitli setleri 260TL'ye kadar bulabilmek mümkün. Raspberry Pi ailesi, bugüne kadar 8 milyon adet satış yaptı ve bilgisayar pazarında bu rakam gerçekten büyük bir başarı.