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35 Dolar'a daha gerçekçi bir bilgisayar deneyimi: Raspberry Pi 3 duyuruldu

Bilgisayar dünyasında kendisine haklı bir yer edinen Raspberry Pi ailesi, en güçlü üçüncü üyesini satışa sunuyor. Yeni Raspberry Pi 3, sadece 35 Dolar'lık fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı.
3 yıl
7,8b
1
29
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir eğitim projesi iken bilgisayar dünyasında önemli bir dönemi başlatan ticari bir ürüne dönüşen Raspberry Pi, 35$ gibi çok düşük fiyatlara kullanıcıların hallice bir bilgisayar sahibi olmasını sağlamıştı. Bugün itibariyle Raspberry Pi üçüncü nesle geçiş yaptı.

Dördüncü yılına giren Raspberry Pi projesi, iki nesil boyunca farklı versiyonlar ile tüketicinin karşısına çıktı. Son olarak, Raspberry Pi Zero adında 5$ fiyat etiketine sahip yeni bir kart daha piyasaya çıkmıştı. Raspberry Pi 3, serideki en güçlü geliştirici kartı olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Sharp resmen Foxconn'un"
Yeni neslin kalbindeki işlemci Broadcom BCM2837 olarak belirlenmiş. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran işlemci, 1.2GHz saat hızında çalışıyor. 1GB RAM ile desteklenen kartta, WiFi N ve Bluetooth 4.1 kablosuz iletişim yongaları yer alıyor. Hafıza kartı desteği ile, artık Raspberry Pi 3, eksiksiz bir bilgisayar haline geliyor.

Kullanıcılara daha geniş bir hareket alanı sunacak olan Raspberry Pi 3, 35$ fiyat etiketine sahip. Ülkemizde ise çeşitli setleri 260TL'ye kadar bulabilmek mümkün. Raspberry Pi ailesi, bugüne kadar 8 milyon adet satış yaptı ve bilgisayar pazarında bu rakam gerçekten büyük bir başarı.
35 Dolar'a daha gerçekçi bir bilgisayar deneyimi: Raspberry Pi 3 duyuruldu

https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-3-on-sale/ Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl en beğenilen
35 liralık ürünü en az 105 liraya almak zorundayız. Bir de yüzde 18 vergisi var.

Bir zamanlar Amerikan Doları 1 TL olacak mı diye tartışılırdı. Şimdi aman ne yapsak da 4'e çıkarmasak diye kırk takla atıyorlar. O tren geçeli çok oldu.



35 liralık ürünü en az 105 liraya almak zorundayız. Bir de yüzde 18 vergisi var.Bir zamanlar Amerikan Doları 1 TL olacak mı diye tartışılırdı. Şimdi...
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ipli jeton 3 yıl
Bunun TR'ye özel VGA'lı modelini çıkarmalılar.
Mazallah buna bağlayacak monitör alınacak parayı düşününce astarı yüzünü geçer gibi geliyor. Malum ülkemizde hdmi girişi demek eşittir tuketiciyi soğuşlemek için iyi bir yol demek.
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napolyon94 3 yıl
Koy suna 4gb niye diretiyorsun. Ciktigi donemde 256 mb koydu sövdük, 512 koydu sövdük 1 gb koydu yine sövüyoruz, yahu istediginiz kadar rasbian az kullaniuor vs deyin, 2016 da 1 gb ram ile en basic linux da bile zorlanirsiniz :(
En azindan eski ekran kartlari gibi bununda pcb uzerine ram modulu kendimiz takabilseydik :(
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Umutcan 3 yıl
Aslında evde ana pc olarak kullanan oranı nisbeten düşüktür bence. Bu daha çok mini server, linux tabanlı headless server/torrent http download cihazı,
internet of things, ve arduino gibi kartlarla kombine edilerek robotik projelerde kullanılıyor. Cazip kılan şey çok düşük güç tüketimi olması ve 7/24 çalışmaya uygun olması.
Cihazın kullanım alanı hayal gücü ile sınırlı belki de. Desktop pc olarak kullanım için çok cazip değil, evet. Ama o amaçla alan da bence çok az orandadır.
Hali hazırda en çok geliştirici desteğine sahip karttır aynı zamanda, daha geçenlerde Samsung da tizen os desteği verdi.
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FatihAsl 3 yıl napolyon94
napolyon94

Koy suna 4gb niye diretiyorsun. Ciktigi donemde 256 mb koydu sövdük, 512 koydu sövdük 1 gb koydu yine sövüyoruz, yahu istediginiz kadar rasbian az kullaniuor vs deyin, 2016 da 1 gb ram ile en basic linux da bile zorlanirsiniz :(



En azindan eski ekran kartlari gibi bununda pcb uzerine ram modulu kendimiz takabilseydik :(

raspi ile bu güne kadar bir tecrübem olmadı, ancak 32 MB ram ile rahatlıkla çalışabilen Linux sürümleri olduğunu unutmamak lazım. sizin raspi deneyiminiz oldu mu. oldu ise deneyimlerinizi paylaşır mısınız. Ben svn server olarak kullanmak istiyorum. bu iş için yeterlimi.
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fx3169 3 yıl
1. 64 bit işlemcide 32 bit armv6 kodları çalıştıracaklar.
2. H265(HEVC) çözücü desteği yok ondan geçtim dandik çözücüleri bile parayla satıyorlar. raspberrypi.com/...
3. Broadcomun yan firması gibi çalışan Raspberry Android desteği sunmamaktadır.
4. Yemişim vakfını Orange pi 15-20 dolara benzer donanımlı SBC kartlar satmakta.Yazılım desteği diyeceksiniz bende size Raspberry için Resmi Android Yazılımını soracağım ok?
Bütün bunlara rağmen editörlerin bu devre kartını alıp bi incelemelerini görmek isterim.Cihaz Türkiye için fazlaca pahalı (150TL).Önceki yorumlarda bahsedildiği gibi keşke dağıtıcılar(dist.) ilgi gösterip Odroid gibi alternatifleri de getirseler.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl fx3169
fx3169

1. 64 bit işlemcide 32 bit armv6 kodları çalıştıracaklar.
2. H265(HEVC) çözücü desteği yok ondan geçtim dandik çözücüleri bile parayla satıyorlar.
raspberrypi.com/...
3. Broadcomun yan firması gibi çalışan Raspberry Android desteği sunmamaktadır.
4. Yemişim vakfını Orange pi 15-20 dolara benzer donanımlı SBC kartlar satmakta.Yazılım desteği diyeceksiniz bende size Raspberry için Resmi Android Yazılımını soracağım ok?

Bütün bunlara rağmen editörlerin bu devre kartını alıp bi incelemelerini görmek isterim.Cihaz Türkiye için fazlaca pahalı (150TL).Önceki yorumlarda bahsedildiği gibi keşke dağıtıcılar(dist.) ilgi gösterip Odroid gibi alternatifleri de getirseler.

Ücretli codec olayını ilk defa duyuyorum bu nedir ya saçmalık. Kargosu biraz daha uygun olsa herkese odroid tavsiye edicem de şu durumda cesaret edemiyorum.
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sis651 3 yıl
Bunlardan çoklu bir set alıp Boinc işleri çalıştırmak için kullanılır aslında ama işlemci de biraz zayıf olmuş sanki...
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FatihAsl 3 yıl
EXcom_Zkko
Şuna wifi-bt gibi ultra gereksiz şeyler dolduracaklarına, daha güçlü bir işlemci ve en az 2 GB RAM koyamadılar arkadaş.

Topluluktan gelen talepler sonucunda wifi,bt eklenmiş. 2gb talebi daha çok gelseydi onu eklerlerdi
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FatihAsl 3 yıl
elektro_gadget
FatihAsl
elektro_gadget 1gb ram mantıksız bir miktar. PC olarak kullanmak için yetersiz, gpu/vdp ile paylaşımlı çünkü. Elektronik projelerde kullanacağız desek bu sefer de boyutları büyük kalıyor. Ya şunu adam gibi 2gb yapın ya da büyutları yarıya indirin ki taşınabilir olsun. 1 tane usb yeter, ethernet falan gereksiz.
Bu güne kadar 8 Milyon satmış. demek ki beklentileri karşılıyor. 4 yılda 8 milyon. ulaşılması zor bir başarı
Çoğunluk sadece meraktan alıyor, led yakıp söndürdükten sonra da kenara atıyor. Windows olup olmamasının bir önemi yok. Bir chrome açtıktan sonra ram %60 oluyor zaten, rahat bir kullanım söz konusu değil.

Ben henüz kullanmadım. rahat kullanım söz konusu değil dediğine göre RaPi3 kullanmışsın. Win98 makinemde 64 MB ram vardı. ne kadar güzel yıllardı.
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FatihAsl 3 yıl
elektro_gadget
Elektronik projeler için söyledim. Oradan oraya taşıyacağın bir kartta ethernet fazlalık. Ayrıca ben sadece raspi için değil arm boardlar hakkında genel fikrimi söyledim. Kendim kullandım biliyorum 1gb ram günlük pc işleri için kesinlikle yetersiz. En hafif masaüstü ortamını kursan bile ucu ucuna yetirmeye çalışıyorsun. Halbuki 2gb olsa KDE kurarsın bir işe yarar. Aksi halde lxde ile tırmala dur. E madem pc olarak kullanamıyoruz diğer ekstra donanımlar nedir? Bu kartlar iki sürüm halinde çıkmalı. Birincisi raspi zero gibi küçük ve ucuz olanlar ki bunlar taşınabilir projeler için. Bunlara 512 ram yeterli, diğer fazlalıkları da atacaksın. İkincisi ise en az 2gb ram li güçlü kartlar. Bunlar bol usb, ethernet, wifi, bluetooth vs. ile gelecek. İkisinin ortasında kalanlar bana kalırsa mantıksız bir konumda.

rami en kısa sürede 2GB yaparlar. fiyat faktöründen dolayı çıkartmıyorlar. 35 doları geçmediği sürece donanım eklemekten kaçınmazlar.
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Grkwnxs 3 yıl
Yine mi 1 gb ram :(
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GenkaNuank 3 yıl
Sonunda be oley be
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FatihAsl 3 yıl
elektro_gadget

1gb ram mantıksız bir miktar. PC olarak kullanmak için yetersiz, gpu/vdp ile paylaşımlı çünkü. Elektronik projelerde kullanacağız desek bu sefer de boyutları büyük kalıyor. Ya şunu adam gibi 2gb yapın ya da büyutları yarıya indirin ki taşınabilir olsun. 1 tane usb yeter, ethernet falan gereksiz.


Bu güne kadar 8 Milyon satmış. demek ki beklentileri karşılıyor. 4 yılda 8 milyon. ulaşılması zor bir başarı
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Guest-BF8E9B238 3 yıl FatihAsl
FatihAsl

elektro_gadget

1gb ram mantıksız bir miktar. PC olarak kullanmak için yetersiz, gpu/vdp ile paylaşımlı çünkü. Elektronik projelerde kullanacağız desek bu sefer de boyutları büyük kalıyor. Ya şunu adam gibi 2gb yapın ya da büyutları yarıya indirin ki taşınabilir olsun. 1 tane usb yeter, ethernet falan gereksiz.


Bu güne kadar 8 Milyon satmış. demek ki beklentileri karşılıyor. 4 yılda 8 milyon. ulaşılması zor bir başarı

Çoğunluk sadece meraktan alıyor, led yakıp söndürdükten sonra da kenara atıyor. Windows olup olmamasının bir önemi yok. Bir chrome açtıktan sonra ram %60 oluyor zaten, rahat bir kullanım söz konusu değil.
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