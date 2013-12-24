Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

360 derece çekim desteği veren top şeklinde fotoğraf makinesi Panono, çözünürlüğünü 108 megapiksele çıkardı

5 yıl
1,9b
1
9
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
360 derece çekim desteği veren top şeklinde fotoğraf makinesi Panono, çözünürlüğünü 108 megapiksele çıkardı
Hazırlanan ilk versiyonu ile dikkatleri üzerine çeken ve ikinci sürümüyle Indiegogo üzerinde uzun zamandır destek arayan yuvarlak formlu fotoğraf makinesi Panono, daha önce 72 megapiksel olarak belirlenen fotoğraf çözünürlüğünü 108 mega piksel düzeyine taşıdı ve bu sayede 100 megapiksel üstü çözünürlük sunan ilk tüketici kamerası olma özelliğini elde etti. 
Üzerinde 36 adet sabit netlemeye sahip kamera bulunan fotoğraf makinesi Panono, havaya atıldığı zaman çıktığı en üst noktada 360 x 360 derece fotoğraflar oluşturabiliyor ve bu sayede fotoğrafı çeken kişi dahil bütün ortam tek bir kare içerisinde görüntülenebiliyor. Çektiği fotoğrafları iOS ve Android platformu için hazırlanmış özel uygulaması ile gösterebilen makine, bu çekimleri bulut destekli servisi ile diğer çevrimiçi ortamlara ya da Oculus Rift gibi cihazlara da aktarabiliyor. 11 cm çap ve 300 gram ağırlık ile taşınabilir bir yapı ortaya koyan ürün, plastik malzeme kalitesine ve yuvarlak bir gövde yapısına sahip. Dahili depolama birimi 400 adet fotoğraf alabilen ve USB üzerinden şarj edilebilen Panono, Wi-Fi ya da Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden destekli cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor. Şimdilik video çekimi yapamayan fotoğraf makinesinin, ileri de bu özelliğe kavuşacağı söyleniyor.
Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 900,000$'lık hedefin, bitimine 12 gün kala 633,624$'lık kısmını toplayabilen 108 megapiksellik Panono, yapılacak 535$ bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


360 derece çekim desteği veren top şeklinde fotoğraf makinesi Panono, çözünürlüğünü 108 megapiksele çıkardı
360 derece çekim desteği veren top şeklinde fotoğraf makinesi Panono, çözünürlüğünü 108 megapiksele çıkardı


http://mashable.com/2013/12/23/panono-108-megapixel/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xagdas 5 yıl en beğenilen
Attıktan sonra yakalayamazsak kırılıyor mu onu da biri söylesin. Kaç metreden beton zemine düşmelere dayanıyor? Ya da su geçiriyor mu?
Bunlar artık bu tip aksiyon kameralarında ilk aranan önemli özellikler.
Attıktan sonra yakalayamazsak kırılıyor mu onu da biri söylesin. Kaç metreden beton zemine düşmelere dayanıyor? Ya da su geçiriyor mu?Bunlar artık bu tip...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
tıp da küçüğü yapılıp kapsül halinde yutturulsa ve yönetilse (İsveçlilerin küpü yönetebildiği gibi)tüm damar ve sindirim sistemi, idrar yolları vs. tam görüntülenebilir. ayrıca askeri ve polisiye operasyonlarda atılıp duvar arkası ev baskını ve uçak kaçırma vs. görülemeyen bölgeler için eldeki tablete yada direk gözlüklere aktarabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
Oyle bi kamera alıp havaya atana para bol geliyor demektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 5 yıl
yere düşerse sakat...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onizuka_sensei 5 yıl
Eskisine göre daha dayanıklı olduğu söyleniyor ama eskisinin bile nasıl bir dayanıklılığa sahip olduğunu bilmeyen bizler için, bu tip bir karşılaştırma bir anlam ifade etmiyor. Diyelim attım havaya çektim resmi tutamadım çakıldı betona. Çatlamasını bozulmasını geçtim, sadece yere düşüp o lenslerin üzeri çizilse gitti işte. Sakar bi adam değilim tamam ama her seferinde lan yere düşecek korkusuyla resim çekmek mantıklı gelmedi. Ayrıca ne formatıyla resim çekiyo? Ben onların üzerinde düzenleme yapamayacaksam ve sosyal medyaya koyup paylaşamıyacaksam zaten hiç bi anlamı yok. İşte bu gibi durumlar olduğu için fiyatının gerçekten ucuz olması lazım. Yoksa bu ürünün tutup satması çokda mümkün değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 5 yıl onizuka_sensei
Sert plastik yaziyor baska detay yok.

Ayrica hocam ipadde app i pini indirip kurdum. Resimlere zoom yapilabiliyor . Twitter ve facebookta paylasilabiliyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 5 yıl
Fikir çok yaratıcı, teknik özelliklerde öyle. Fırlatıp foto cekmek, avangard ;)
Umarım hedeflerine ulaşırlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 5 yıl en beğenilen
Attıktan sonra yakalayamazsak kırılıyor mu onu da biri söylesin. Kaç metreden beton zemine düşmelere dayanıyor? Ya da su geçiriyor mu?
Bunlar artık bu tip aksiyon kameralarında ilk aranan önemli özellikler.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 5 yıl
Farklı fotoğraflar elde edebiliriz. Hoş kareler meydana gelir fakat fiyatının da bu güzelliğe katkı yapması lazım. Eminim ilginç bir deneyim sunar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl GSmart Roma R2 Akıllı Telefon Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim