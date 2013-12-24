360 derece çekim desteği veren top şeklinde fotoğraf makinesi Panono, çözünürlüğünü 108 megapiksele çıkardı

Hazırlanan ilk versiyonu ile dikkatleri üzerine çeken ve ikinci sürümüyle Indiegogo üzerinde uzun zamandır destek arayan yuvarlak formlu fotoğraf makinesi Panono, daha önce 72 megapiksel olarak belirlenen fotoğraf çözünürlüğünü 108 mega piksel düzeyine taşıdı ve bu sayede 100 megapiksel üstü çözünürlük sunan ilk tüketici kamerası olma özelliğini elde etti.

Üzerinde 36 adet sabit netlemeye sahip kamera bulunan fotoğraf makinesi Panono, havaya atıldığı zaman çıktığı en üst noktada 360 x 360 derece fotoğraflar oluşturabiliyor ve bu sayede fotoğrafı çeken kişi dahil bütün ortam tek bir kare içerisinde görüntülenebiliyor. Çektiği fotoğrafları iOS ve Android platformu için hazırlanmış özel uygulaması ile gösterebilen makine, bu çekimleri bulut destekli servisi ile diğer çevrimiçi ortamlara ya da Oculus Rift gibi cihazlara da aktarabiliyor. 11 cm çap ve 300 gram ağırlık ile taşınabilir bir yapı ortaya koyan ürün, plastik malzeme kalitesine ve yuvarlak bir gövde yapısına sahip. Dahili depolama birimi 400 adet fotoğraf alabilen ve USB üzerinden şarj edilebilen Panono, Wi-Fi ya da Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden destekli cihazlara görüntü aktarımı yapabiliyor. Şimdilik video çekimi yapamayan fotoğraf makinesinin, ileri de bu özelliğe kavuşacağı söyleniyor.

Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 900,000$'lık hedefin, bitimine 12 gün kala 633,624$'lık kısmını toplayabilen 108 megapiksellik Panono, yapılacak 535$ bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.









http://mashable.com/2013/12/23/panono-108-megapixel/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner