Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3D Touch'a sağlam bir alternatif geliyor

Akıllı telefonlar yazılım desteğiyle donanımsal bazı özellikleri geride bırakabiliyor. Bunun en iyi örnekleriden FingerAngle teknolojisi, parmakları üçüncü boyuta dahil ediyor.
3 yıl
3,3b
1
11
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
3D Touch'a sağlam bir alternatif geliyor

Mobil dünya için son aylarda en çok konuşulan teknolojiler başında "3D Touch" yer alıyor. Apple'ın bu teknolojisi bildiğiniz üzere dokunmatik yüzeylere basınç hassasiyetini getiriyor bu da uygulama temelinde kulanışlı imkanlar sağlıyor. Carnegie Mellon Üniversitesi'nin kurduğu şirketlerden Qeexo ise daha iyi bir çözüm üzerinde çalışıyor.
Qeexo tarafından "FingerAngle" olarak tanıtılan teknoloji, 3D Touch ve benzeri diğer teknolojilerden farklı olarak donanım değil yazılım temelinde (iOS ve Android desteği) çalışma gösteriyor. Kişilerin ekran üzerindeki parmak konumlarını yazılım ve dahili sensörleri kullanarak algılayan teknoloji, bunu standart dokunmatik ekranlar gibi sadece X ile Y eksenleri ile kısıtlamıyor ve sürece üç ekseni de katarak üç boyutlu bir deneyim sunabiliyor.
Hazırlanan özel bir algoritma ile görev yapan sistem, aşağıda yer alan video içersinde de rahatlıkla görebileceğiniz üzere parmağınızın tüm hareketlerini algılıyor ve bu süreç özellikle akıllı saat ekranlarında çok kullanışlı görünüyor. Kişilerin ses açma / kapatma ya da haritaya yaklaşma işlemleri için ekran üzerinde tek parmaklarını çevirmesi yeterli oluyor, üç boyutlu algılama sayesinde üç boyutlu oyunlar içerisinde de yine sade tek bir parmak ile özgürce gezilebiliyor.
Yüksek hassasiyet seviyesi göz dolduran FingerAngle teknolojisinin akıllı cihazlar için dahili bir özellik ya da uygulama olarak gelmesi bekleniyor ancak tam bir tarih maalesef verilmiyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/11/17/move-over-3d-touch-angular-finger-sensing-is-whats-next/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
Biraz daha stabil hale getirip Android sürümlerine gömülü olarak gelirse gerçekten işler değişir. 0 maliyet resmen.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zuko 3 yıl
Cok sacma ve kullanisi zor bir yontem. Bir ekstrasi da yok.
Project soli ne zaman hayatimizda yer bulmaya baslayacak acaba? :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 3 yıl
Bu 3D Touch'ın yerini alan bir teknoloji değil. Aslında hem normal hem de basınç ölçebilen dokunmatik ekranlarda çalışabilecek güzel bir yazılım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 3 yıl
3d toucha yatırım yapılıncaya kadar pil teknolojisine yatırım yapılsa da 1 gün şarjı gitmeyen telefonlar kullansak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 yıl
Çok güzel geliştirmişler, sadece yazılımla halletmişler olayı. Yine bir adamlar yapıyor vakası :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
3d touch zaten gereksiz bir sistem zaten yazılımla da olacağı belliydi.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 3 yıl
Samimiyetle söylüyorum 3D Touch gereksiz. Eminim ki, kimse kullanmıyordur.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 3 yıl casperfriendly
barakli87
Samimiyetle söylüyorum 3D Touch gereksiz. Eminim ki, kimse kullanmıyordur.

Yahu gereksiz degil. Apple kullanmasini bilememis sadece. Fare kullanimini dokunmatik ekranlara getiriyor aslinda, cok iyi bir sey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
samsung coktan bunu s7 de yapmistir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
Biraz daha stabil hale getirip Android sürümlerine gömülü olarak gelirse gerçekten işler değişir. 0 maliyet resmen.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 3 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
Biraz daha stabil hale getirip Android sürümlerine gömülü olarak gelirse gerçekten işler değişir. 0 maliyet resmen.

S4 havadan algılama sensörüne sahip olduğu için o kullanılmış olabilir. Sadece yazılımsal olarak birçok parmak için bu teknolojinin uygulanabileceğini pek sanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3335 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Carnegie Mellon Üniversitesi, kullanıcı teknolojileri ve
3 etiket daha Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Vestel'e sorduk: Yeni nesil Venus V3 telefonlar ve vergi tartışması 3 yıl Vestel Venus 3 kutusundan çıkıyor "Yeni yerli iş başında" 3 yıl Hayalinizdeki eşi bulabileceğiniz uygulamalar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim