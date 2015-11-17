3D Touch'a sağlam bir alternatif geliyor

Mobil dünya için son aylarda en çok konuşulan teknolojiler başında "3D Touch" yer alıyor. Apple'ın bu teknolojisi bildiğiniz üzere dokunmatik yüzeylere basınç hassasiyetini getiriyor bu da uygulama temelinde kulanışlı imkanlar sağlıyor. Carnegie Mellon Üniversitesi'nin kurduğu şirketlerden Qeexo ise daha iyi bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Qeexo tarafından "FingerAngle" olarak tanıtılan teknoloji, 3D Touch ve benzeri diğer teknolojilerden farklı olarak donanım değil yazılım temelinde (iOS ve Android desteği) çalışma gösteriyor. Kişilerin ekran üzerindeki parmak konumlarını yazılım ve dahili sensörleri kullanarak algılayan teknoloji, bunu standart dokunmatik ekranlar gibi sadece X ile Y eksenleri ile kısıtlamıyor ve sürece üç ekseni de katarak üç boyutlu bir deneyim sunabiliyor.

Hazırlanan özel bir algoritma ile görev yapan sistem, aşağıda yer alan video içersinde de rahatlıkla görebileceğiniz üzere parmağınızın tüm hareketlerini algılıyor ve bu süreç özellikle akıllı saat ekranlarında çok kullanışlı görünüyor. Kişilerin ses açma / kapatma ya da haritaya yaklaşma işlemleri için ekran üzerinde tek parmaklarını çevirmesi yeterli oluyor, üç boyutlu algılama sayesinde üç boyutlu oyunlar içerisinde de yine sade tek bir parmak ile özgürce gezilebiliyor.

Yüksek hassasiyet seviyesi göz dolduran FingerAngle teknolojisinin akıllı cihazlar için dahili bir özellik ya da uygulama olarak gelmesi bekleniyor ancak tam bir tarih maalesef verilmiyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/11/17/move-over-3d-touch-angular-finger-sensing-is-whats-next/