3M ve Nanosys, LCD'lerin renk yelpazesini genişletecek kuantum noktacık filmini piyasaya sürmeye hazırlanıyor





Tüketici elektroniği pazarına bu yıl Sony ürünleri aracılığıyla TRILUMINOS markası altında giriş yapan kuantum noktacık teknolojisi, LCD panellerin renk yelpazesini neredeyse OLED'lerle aynı seviyeye yükseltmeyi başarıyor. Teknolojinin temelini oluşturan yarı iletken nano kristalleri panellerle buluşturan ilk isim, QD Vision olmuştu. Amerikalı firma, Sony ile sessiz sedasız yürüttüğü ar-ge çalışmaları sonrası QDots isimli filmlerini Japon üreticinin LCD çözümlerine entegre ederek kısa süre önce televizyondan dijital fotoğraf makinesine çeşitli formlarda tüketicilerle buluşturmuştu. Endüstride esamesi okunmayan QD Vision'un bu çıkışı sonrası en büyük rakipleri 3M ve Nanosys, hafta içi Vancouver, Kanada'da düzenlenen SID: Display Week 2013 fuarında kendi kuantum noktacık filmleri hakkında yeni detaylar yayınladı.

2012'de işbirliğine giden Minnesota merkezli 3M ile Kaliforniyalı Nanosys, bir yıldır kendi kuantum noktacık teknolojilerini piyasaya sürebilmek için birlikte geliştirme faaliyetleri yürütüyorlardı. QDEF (Quantum Dot Enhancement Film) adlı çözümün 2013 ikinci çeyreğinin sonunda örneklenmeye başlayacağını müjdeleyen şirketler, ürünün son halini de SID 2013 kapsamında katılımcıların beğenisine sundu. LCD'lerdeki mavi LED arkadan aydınlatma ünitesinin içerisinde bulunan eski film teknolojilerinin yerini alacak olan QDEF, trilyonlarca kuantum noktacığını bünyesinde barındırıyor. Bu noktacıklar, mavi LED ışığını soğurup farklı renklerde tekrar yayabiliyor. İnsan saçından on bin kat daha ince boyuttaki nano kristalin büyüklüğü kontrol edilerek farklı dalga boylarında renkler üretebilme kabiliyeti sayesinde ise; sıradan LCD'lere kıyasla %50 daha fazla renk yayabilmek mümkün hale geliyor.

Yayınladığı basın açıklamasında QDEF'nin dikkat çeken marifetlerine değinen 3M, bu filmle donatılan bir LCD'nin daha kaliteli bir arkadan aydınlatmaya sahip olacağı, daha az güç tüketeceği, daha hafif ve ince olacağını ifade ediyor. YAG gibi piyasadaki yaygın fosfor teknolojileri, arka aydınlatmayı belirli bir spektrum çerçevesinde farklı renklere dönüştürebilirken; güç tüketimi hususunda da iyi bir performans sergilemiyor. %90'ın üzerindeki kuantum verimiyle QDEF ise; güç tasarrufunda rakip teknolojileri geride bıraktığı gibi, noktacığın büyüklüğüne göre değişen dalga boyu değeri kolayca kontrol edilerek ekranın istenen bölgesine talep edildiği ölçüde ve nitelikte ışık verebiliyor.

QD Vision'un sunduğu QDots filmi, LCD panel üretim sürecinin bir parçası haline gelirken; 3M ve Nanosys'nin QDEF ince filmini mevcut görüntüleme birimlerine uygulamak için hiçbir ek işleme gerek duyulmuyor. Bu yönüyle sektörde daha hızlı yaygınlaşması beklenen QDEF'nin ilk müşterilerinden birinin Samsung olması bekleniyor. Mobil telefondan televizyonlara kadar farklı genişlikteki tüketici elektroniği panellerine uygulanabilecek kuantum noktacık teknolojisiyle beraber LCD ve OLED türleri arasındaki denge bozulacak; panel üreticileri arasındaki rekabet artacaktır. 2013 sonu veyahut 2014 başında sergilenecek son kullanıcı çözümlerinde kendine yer bulması beklenen 3M markalı QDEF ve halihazırda piyasada olan QDots'un şuan için alternatifi bulunmuyor. Ancak kuantum noktacık teknolojisinin LCD'leri taşıdığı seviye göz önünde bulundurulduğunda, geliştirme çalışmalarının farklı kollara ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

http://news.3m.com/press-release/3m-bring-more-color-consumer-electronic-devices