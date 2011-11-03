"3.Nesil iPad, mart ayında; 'Gerçek iPad 3' ise 3Ç2012'de"

2011 yılının son virajına da girmemizle birlikte teknoloji dünyasında yeni iPad ile ilgili dedikodular da daha sık dile getirilmeye başladı. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 3.Nesil iPad, mart ayında teknoloji severlerle buluşacak, fakat Digitimes'ın deyimiyle 3.Nesil iPad, gerçek iPad 3 olmayacak.

Digitimes, 2012 takvim yılının 3.çeyreğinde satışa sunulacağını söylediği "gerçek iPad 3"'in tam olarak hangi özelliklerle öne çıktığını belirtmezken; 3.Nesil iPad'in iPad 2'ye göre daha ince ancak daha yüksek pil performansıyla halefine üstünlük kuracak.

Bilindiği üzere Apple'ın iPhone 4 ile yüksek piksel yoğunluğuna sahip Retina Ekran'ı kullanmaya başlamasıyla birlikte teknoloji dünyasında benzer ekranın iPad'de de kullanılacağı yönünde beklenti oluşmuş; ancak bu beklenti iPad 2'de gerçeğe dönüşmemişti. Son bilgiler ise Apple ve panel üretimindeki iş ortaklarının iPad'de kullanılmak üzere Retina Ekran için harekete geçtiklerini fakat LG ve Samsung'un üretim kapasitelerinin istenilen seviyelerde olmadığını, iPad 2'nin panel üretimini de gerçekleştiren Chimei Innolux'un da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını söylüyor.