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"3.Nesil iPad, mart ayında; 'Gerçek iPad 3' ise 3Ç2012'de"

7 yıl
39,2b
1
35
iPad
Shady
Haber Editörü
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2011 yılının son virajına da girmemizle birlikte teknoloji dünyasında yeni iPad ile ilgili dedikodular da daha sık dile getirilmeye başladı. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 3.Nesil iPad, mart ayında teknoloji severlerle buluşacak, fakat Digitimes'ın deyimiyle 3.Nesil iPad, gerçek iPad 3 olmayacak.

Digitimes, 2012 takvim yılının 3.çeyreğinde satışa sunulacağını söylediği "gerçek iPad 3"'in tam olarak hangi özelliklerle öne çıktığını belirtmezken; 3.Nesil iPad'in iPad 2'ye göre daha ince ancak daha yüksek pil performansıyla halefine üstünlük kuracak.

Bilindiği üzere Apple'ın iPhone 4 ile yüksek piksel yoğunluğuna sahip Retina Ekran'ı kullanmaya başlamasıyla birlikte teknoloji dünyasında benzer ekranın iPad'de de kullanılacağı yönünde beklenti oluşmuş; ancak bu beklenti iPad 2'de gerçeğe dönüşmemişti. Son bilgiler ise Apple ve panel üretimindeki iş ortaklarının iPad'de kullanılmak üzere Retina Ekran için harekete geçtiklerini fakat LG ve Samsung'un üretim kapasitelerinin istenilen seviyelerde olmadığını, iPad 2'nin panel üretimini de gerçekleştiren Chimei Innolux'un da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını söylüyor.


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CTU 7 yıl en beğenilen
iphone dan sonra şimdi de ipad için haberler başladı. ocak gibi yok bir parçasının resmi çıkar , kılıflar üretilir , gizli ekran görüntüleri oluşur. apple'a çok yakın veya içinden bir kaynaktan haberler gelir. bu haberler üzerine sayfalarca yorum yazılır. çıkacak modele yeni yeni özellikler eklenir , beklentiler yükselir. Sonra apple modeli çıkarır. Apple'a sayılır sövülür. Hayatta o modelin alınmayacağına dair yorumlar yapılır. Sonra yine o model yok satar. Aradan bir kaç hafta geçer yeni iphone şu tarihte geliyor diye haber çıkar, sonra parçalarından birinin fotoğrafı internete düşer, kılıflar üretilir, .......................

Kısır döngünden kurtulalım artık
iphone dan sonra şimdi de ipad için haberler başladı. ocak gibi yok bir parçasının resmi çıkar , kılıflar üretilir , gizli ekran görüntüleri oluşur. apple'a ço...
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ΒİLOCAN 7 yıl
Sonunda S olan apple urunleri fazla farkli olmuyor bi onceki cihaza gore. İpad 3 u beklemekte fayda var diye dusunuyorum...
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e_capkan 7 yıl
aynı kasa olur.
işlemci 1.5ghz olur .
siri eklenir
kamera iyileşir.
ekran çöz. 4 kat artar.
ama 4. nesil 2013 te gelir. .bisenede 2 tane cihaz çıkarmazlar.
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bilgehankalkan 7 yıl
O zaman gelecek yıl aynı zamanda iPod ailesi ve iOS kullanan cihazlar birlikte tanıtılacak.
Bana göre olmaz çünkü yılın bu döneminde 3 iOS cihazınıda birden tanıtırlarsa diğer zamanlara tanıyacakları 2 etkinlik kalır ki Apple gibi büyük bir firma için bu saçma bir strateji.
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Berk1453 7 yıl
Bu forumda apple haberlerinde başkası yok zaten.
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mystrious_man 7 yıl
ipad 2 bence şuanda tasarım olarak kusursuza yakın,kullanıcı deneyimi,pil süresi,stabilite olarak çok iyi durumda.
Zaten mobil platformda şuanda işlemciyi ve grafik işlemcisini zorlayan uygulamalar yok,yani şöyle söyleyeyim donanım günümüz mobil yazılımlarının rahatlıkla üstesinden gelebilecek seviyede;donanımsal olarak da bi eksiği yok ipad 2 nin.
Bir sonraki ipad i bana aldırabilecek 2 şey var şuanda,retina ekran,USB girişi.Ha şuan ikiside yok memnun değil miyim,çok memnunun,ama bu ikisi olursa çok daha memnun olurum.
Ancak yıllardır apple'ı takip eden biri olarak;
özellikle USB nin gelme olasılığın çok çok çok az olduğunu ve günümüz şartlarında iphone 4 deki inç başına düşen piksel yoğunluğunun 9.7 inç lik bir ekranda mevcut olmasının çok çok zor olduğunu farkındayım

Ama istiyorum

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eng304 7 yıl
Artık 4-6-8 çekirdek görmek istemiyoruz işlemci teknolojisini biraz bırakında şu pili halledin şimdi 4 çekirdekli telefon çıkar millet ooooooo tamamda bunu kullanabilecek ne sistem var ne de pil. Çift çekirdek kabul hadi ama 4 çekirdek ne yapacaksınız cebinizde render mi alacaksınız alsanız bile bunlarda soğutma sistemi denen bir şey yok ben 3. nesil iPad'den değil belki ama iPad 3'ten zaten adam gibi batarya istiyorum.
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Batuist 7 yıl eng304
eng304

Artık 4-6-8 çekirdek görmek istemiyoruz işlemci teknolojisini biraz bırakında şu pili halledin şimdi 4 çekirdekli telefon çıkar millet ooooooo tamamda bunu kullanabilecek ne sistem var ne de pil. Çift çekirdek kabul hadi ama 4 çekirdek ne yapacaksınız cebinizde render mi alacaksınız alsanız bile bunlarda soğutma sistemi denen bir şey yok ben 3. nesil iPad'den değil belki ama iPad 3'ten zaten adam gibi batarya istiyorum.

tarihin tekerrürden ibaret olduğu nasılda aşikar..

Bir zamanlar aynı şeyler PC işlemcileri için deniyordu, ne gerek var 4 çekirdekli işlemciye diye..!!
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Batuist 7 yıl
ipad2 yeterince ince zaten daha ne kadar incelticekler bu tableti merak ediyorum. sanırım bir on sene sonra bir kağıt kadar olur bu hızla giderse..
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TikaMasala 7 yıl
2048 x 1536 çözünürlük ve onmilyonlarca hacimli üretim ile Apple gene bir ilke imza atıcak. GPU hızlandırmalı arayüzü ilede Android'e artık kaç fark atar siz hesaplayın.
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zengier 7 yıl TikaMasala
muratremix

2048 x 1536 çözünürlük ve onmilyonlarca hacimli üretim ile Apple gene bir ilke imza atıcak. GPU hızlandırmalı arayüzü ilede Android'e artık kaç fark atar siz hesaplayın.

hocam bizim cok guzel bir lafimiz var bunun icin; ama ben daha yumusak bir sekilde soyliyim. apple 2048x1536 piksellik bir paneli biraz zor koyar tablete. ha yapilir, ama fiyatinin bu sefer de 500 dolardan baslamasini beklemek hayalperestlikten ote birsey olmaz. donanimsal olarak zorlanma kismini gectim, illaki yeni cipler ile bu konu asilacak, ama panel uretimi su an cok daha ciddi bir sorun. iphone a panel yetistiremiyorlarken bir de ipad i mi karsilicaklar sizce ? ustelik de 6 tane iphone yapabilecek alana sahip paneli tek bir cihazda kullanarak.
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TuffkiLLe 7 yıl
ahmethi
NEDEN ????İpadde- neden usb yok ? (aparat ile istemiyorum)- foto ve videolarımı neden istediğim gibi ekleyip silemiyorum (sync den nefret ediyorum)- neden ipad bir itunes yüklü bir bilgisayara bağımlı zaten kendisinin bir bilgisayar olduğunu unutuyor.- neden apple kullanıcılara sürekli sınırlar çizip neyi yapıp neyi yapamayacağını belirliyor.microsoft un daha önce windows ile yaptığını bugün google androidle yapacak applea

NEDEN ????
- illa ki iPad almak istiyorsunuz ? piyasada onlarca model tablet var. Apple almak zorunluluk değil, ihtiyacını karşılayabilen alsın bu özelliklerle :)
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ahmethi 7 yıl
NEDEN ????
İpadde
- neden usb yok ? (aparat ile istemiyorum)
- foto ve videolarımı neden istediğim gibi ekleyip silemiyorum (sync den nefret ediyorum)
- neden ipad bir itunes yüklü bir bilgisayara bağımlı zaten kendisinin bir bilgisayar olduğunu unutuyor.
- neden apple kullanıcılara sürekli sınırlar çizip neyi yapıp neyi yapamayacağını belirliyor.
microsoft un daha önce windows ile yaptığını bugün google androidle yapacak apple'a
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dreampowder 7 yıl
ahmethi

NEDEN ????

İpadde

- neden usb yok ? (aparat ile istemiyorum)
- foto ve videolarımı neden istediğim gibi ekleyip silemiyorum (sync den nefret ediyorum)
- neden ipad bir itunes yüklü bir bilgisayara bağımlı zaten kendisinin bir bilgisayar olduğunu unutuyor.
- neden apple kullanıcılara sürekli sınırlar çizip neyi yapıp neyi yapamayacağını belirliyor.

microsoft un daha önce windows ile yaptığını bugün google androidle yapacak apple'a

e hocam neden zorluyorsunuz, dediğinizi sağlayan tonla tablet var, ipadde bunlar olsun diye uğraşacağınıza ipad almayın, almak zorunda değilsiniz
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Centauri 7 yıl ahmethi
ahmethi

NEDEN ????

İpadde

- neden usb yok ? (aparat ile istemiyorum)
- foto ve videolarımı neden istediğim gibi ekleyip silemiyorum (sync den nefret ediyorum)
- neden ipad bir itunes yüklü bir bilgisayara bağımlı zaten kendisinin bir bilgisayar olduğunu unutuyor.
- neden apple kullanıcılara sürekli sınırlar çizip neyi yapıp neyi yapamayacağını belirliyor.

microsoft un daha önce windows ile yaptığını bugün google androidle yapacak apple'a

- Neden USB olsun? Ne ise yarar? Ayrica iPad kullanicilairnin % 0.0000001 i kullanacak diye niye ustune bi port daha koysunlar? Cok istiyorsan aparati al niye istemiyosun 1 cm buyuklugundeki kucucuk birseyi? Ben de sen hala kablolu dunyada yasiyosun diye ipad imin ustune bi port daha istemiyorum!
- Foto ve videolari istediginiz gibi ekleyip silebilirsiniz.
- iPad itunes yuklu bilgisayara bagli degil, iOS5 ile birlikte artik cloud a bagli.
- Apple in politikasi bu. Sen isi bana birak en iyisini ben yaparim senin icin diyor. Istemezsen almazsin diyor.

Android telefonda cikali 3 yil tablette cikali 1.5 yil oldu, hicbirsey yapabilmis degil apple a. Asla da yapamaz.
Ayrica bilgisayarlarda windows un yaptigi filan deniyor da, bilgisayarda windows da an itibariyle apple a birsey yapabilmis degil, Apple kendi kategorisinde ($1000 uzeri) %92 pazar payina sahip
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ezimuse 7 yıl
Yine apple haberleri ana sayfada cirit atacak :D
Habere gelirsek iphone 4s de olduğu gibi çok beklenti içine girmemek gerekiyor.
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KYSER 7 yıl
iPad 3'ü boşverin. Ağustosta iPhohe 5 görebilecekmiyiz? Yoksa 1 yıl daha fazladan beklenecekmi? :)
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electrostatic 7 yıl
daha ne kadar inceltecekler bu aleti.inceltmenin bir avantajı yok,tam tersi inceldikçe kavraması zor oluyor.
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Centauri 7 yıl KYSER
KYSER

iPad 3'ü boşverin. Ağustosta iPhohe 5 görebilecekmiyiz? Yoksa 1 yıl daha fazladan beklenecekmi? :)

Hayir.

Yeni nesil iPhone (iPhone 6 muhtemelen) Ekim 2012 de.

Apple urun dongusunu revize etti, artik iPhone'lar ekim'de.
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