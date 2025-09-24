Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Larry Ellison, yazılım devinden medya imparatorluğuna adım atıyor

    Larry Ellison ve oğlu David, TikTok, CBS, Paramount ve olası CNN yatırımlarıyla medya sektörüne adım atıyor. Oracle kurucusunun yeni hedefi, kültür ve kamuoyu üzerinde doğrudan etki yaratmak.

    Larry Ellison, yazılım devinden medya imparatorluğuna adım atıyor Tam Boyutta Gör
    Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison, 1977’den bu yana şekillendirdiği teknoloji dünyasından medya sektörüne yöneliyor. 81 yaşındaki Ellison, yazılım alanındaki başarılarını ve yatırımlarını şimdilerde ağırlıklı olarak oğluyla birlikte medya dünyasına doğru yönlendiriyor. Ellison ailesinin yeni hedefi, kültür ve kamuoyu üzerinde doğrudan etki yaratacak platformları kontrol etmek.

    Bu süreçte Ellison’ın yüzde 40’tan fazla hissesi bulunan ve CTO olarak görev yaptığı Oracle, TikTok’un ABD operasyonuna önemli yatırımcı olarak öne çıkıyor. Şu an mülkiyet oranları ve yönetim rolleri netleşmese de Trump, grup içinde kendi müttefiklerinin yer alacağını belirtti.

    Oracle, TikTok’a teknik olarak daha önce de bulut hizmetleriyle destek veriyordu. Yeni anlaşma tamamlanırsa, bu destek doğrudan tüketiciye yönelik bir iş modeline dönüşebilir. Şirket için bu, 1990’larda başarısız olan ağ bilgisayarı satış girişiminden sonra tüketici pazarına yeniden açılma girişimi anlamına geliyor.

    Paramount ve CBS, Ellison’ların kontrolünde

    Larry Ellison, yazılım devinden medya imparatorluğuna adım atıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan TikTok, Ellison ailesinin medya hamlelerinin yalnızca bir parçası. Oğlu David Ellison, Paramount ve CBS’in kontrolünü sağlayan 8 milyar dolarlık bir anlaşmayı tamamladı. Skydance Media aracılığıyla ABD’nin en köklü iki eğlence markasına sahip olan David, şimdi Warner Bros. Discovery’yi hedefliyor. Bu şirketin portföyünde CNN gibi önemli markalar bulunuyor. Ayrıca David Ellison, Bari Weiss tarafından kurulan dijital yayın The Free Press’i satın almak için görüşmeler yürütüyor.

    Medya tarihçisi Michael Socolow, bu yatırımların yeni bir medya gücü yaratabileceğine dikkat çekiyor. Her şeyin konsolide olduğuna dikkat çeken Socolow, bu anlaşmaları farklı kılan şeyin birden çok platformu kapsaması olduğunu aktarıyor. Eskiden bu düzeyde medya alımları veya birleşmeleri regülasyon engelleri nedeniyle pek mümkün değildi. Ancak Trump’a yakın olmak sermayenin işlerini daha kolay hale getiriyor.

    Larry Ellison, ağırlıklı olarak Oracle hisseleri sayesinde halihazırda 367 milyar dolarlık servet ile Elon Musk’ın arından dünyanın en zengin ikinci ismi konumunda. Bu servet, sermaye konusunun sorun olmayacağını gösteriyor. Öte yandan Ellison, bilim ve hayır işlerine de odaklanıyor. Oxford Üniversitesi’nde Ellison Institute of Technology’yi finanse ediyor ve bunu yeni hayırsever önceliği olarak tanımlıyor. Enstitü, özellikle yaşam bilimlerinde araştırma ile ticarileştirmeyi birleştirmeyi amaçlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a3 35 tfsi yorum gözlük burun şeklini bozar mı en iyi seramik kaplama markaları en iyi şalgam markaları avret yerindeki kıllar gusle engel mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum