Larry Ellison, yazılım devinden medya imparatorluğuna adım atıyor

Bu süreçte Ellison’ın yüzde 40’tan fazla hissesi bulunan ve CTO olarak görev yaptığı Oracle, TikTok’un ABD operasyonuna önemli yatırımcı olarak öne çıkıyor. Şu an mülkiyet oranları ve yönetim rolleri netleşmese de Trump, grup içinde kendi müttefiklerinin yer alacağını belirtti.
Oracle, TikTok’a teknik olarak daha önce de bulut hizmetleriyle destek veriyordu. Yeni anlaşma tamamlanırsa, bu destek doğrudan tüketiciye yönelik bir iş modeline dönüşebilir. Şirket için bu, 1990’larda başarısız olan ağ bilgisayarı satış girişiminden sonra tüketici pazarına yeniden açılma girişimi anlamına geliyor.
Paramount ve CBS, Ellison’ların kontrolünde
Medya tarihçisi Michael Socolow, bu yatırımların yeni bir medya gücü yaratabileceğine dikkat çekiyor. Her şeyin konsolide olduğuna dikkat çeken Socolow, bu anlaşmaları farklı kılan şeyin birden çok platformu kapsaması olduğunu aktarıyor. Eskiden bu düzeyde medya alımları veya birleşmeleri regülasyon engelleri nedeniyle pek mümkün değildi. Ancak Trump’a yakın olmak sermayenin işlerini daha kolay hale getiriyor.
Larry Ellison, ağırlıklı olarak Oracle hisseleri sayesinde halihazırda 367 milyar dolarlık servet ile Elon Musk’ın arından dünyanın en zengin ikinci ismi konumunda. Bu servet, sermaye konusunun sorun olmayacağını gösteriyor. Öte yandan Ellison, bilim ve hayır işlerine de odaklanıyor. Oxford Üniversitesi’nde Ellison Institute of Technology’yi finanse ediyor ve bunu yeni hayırsever önceliği olarak tanımlıyor. Enstitü, özellikle yaşam bilimlerinde araştırma ile ticarileştirmeyi birleştirmeyi amaçlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: