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4 Dolar'a akıllı telefon olur mu?

Günümüzde çeşitli kampanyalarla 300TL altına kadar akıllı telefonlar bulabilmek mümkün. Peki 4$'a akıllı telefon üretilebilir mi? Bu sorunun cevabını Hindistan'da arıyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,8b
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34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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4 Dolar'a akıllı telefon olur mu?


Bir dönem giriş seviyesi pazarda sadece standart işletim sistemli telefonlar rekabet edebiliyordu. Zamanla maliyetler ucuzladı ve akıllı telefonlar 100$ seviyesinin de altına indi. Maliyet çizgisinin ne kadar daha aşağı çekilebileceği merak edilirken, beklenen cevap Hindistan'dan geldi. 

Ringing Bells adında bir üretici, bu hafta 3.6$ fiyat etiketine sahip bir akıllı telefon piyasaya sürüyor. Evet yanlış duymadınız, sadece 3.6$. Peki 3.6$'a kasanın içerisine ne koyabilirsiniz? Geçtiğimiz yıl, insanların akıllı telefon bağımlılığını azaltmak isteyen No Phone adında bir firma, sadece maket halindeki akıllı telefonları 7$'dan piyasaya sürmüştü. Yani onun bile fiyatı yüksek.

İşin aslı gerçekte biraz farklı. Hindistan, yerli elektronik cihazlar için Make In India adında bir girişim programı yürütüyor. Üretimi ülkede yapabilecek olan firmalar, devletten büyük finans desteği alıyor. Ringing Bells, Freedom 251 adındaki akıllı telefonu yerli üretim sunacak ve devlet desteği alacak. Yani firma 3.6$'a telefon satarken, 36$-43$'lık maliyeti de devlet karşılayacak.
Freedom 251 modelinde 4 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte IPS ekran yer alıyor ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 3.2MP çözünürlüğünde arka kamera, VGA ön kamera, 3G, çift SIM desteği, Android 5.1 işletim sistemi, 1450mAh gücünde bir batarya şeklinde özellikler mevcut. 

Yerli üreticiye destek girişimi oldukça eski. Datawind, 2012 yılında Aakash adında bir tablet modelini 35$ karşılığında öğrencilere satmış ve kalan maliyeti de devletten karşılamıştı. O dönemde, global tablet fiyatları oldukça yüksekti ve Aakash tabletler, 1.4 milyon civarında ön sipariş almayı başarmıştı. Yeni telefon için ise bizzat Başbakan'ın destek olduğu ifade ediliyor. 
Programda karşılıklı kazanç söz konusu. Üreticiler, maliyetleri karşılamanın yanında reklamlarını da iyi bir şekilde yapmış oluyor. Daha sonra, standart bir şekilde üretim yaptıkları mobil cihazlarını yüksek fiyattan pazarlama imkanına sahip oluyor.  

http://www.androidcentral.com/indian-brand-going-launch-7-smartphone-week Yorum Yaz
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 3 yıl en beğenilen
Şarjı bitince yenisini alırım doldurmaya uğraşılmaz hiç
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Biggest Star 3 yıl
işlemci ve kamera hariç diğer özellikleri iphone 5 ile yarışır
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wolf silver 3 yıl
BU TELEFONU ORADA SATIN ALDINIZ TÜRKİYEYE GELDİNİZ. TÜRKİYE'DE TELEFONU KULLANMAK İÇİNDE 150-160 TL CİVARINDA PARA VERİYORSUNUZ...
YANİ TELEFONUN KENDİSİ 12 TL BURAYA VERGİSİ 150 TL ...
BUNLAR HEP DEVLETİMİZİN BİZİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN YOKSA BAŞKA BİR AMACI YOK!
BU TELEFONU ORADA SATIN ALDINIZ TÜRKİYEYE GELDİNİZ. TÜRKİYE'DE TELEFONU KULLANMAK İÇİNDE 150-160 TL CİVARINDA PARA VERİYORSUNUZ...YANİ TELEFONUN KENDİSİ 12...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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afsinbatur 3 yıl
vatan tv oradan toplar imei çakar 200 liraya felan satar 1 haftaya görürsünüz...
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teramit 3 yıl
spenx01
hindistan kasasındaki parayı bu firmaya peşkeş çekmiş. sanmayın ki vatandaşını düşünen ülke. çöplerini toplmazlar, insanlar hastalıktan ölür, bütçeyi milletin telefonuna ayırmışlar.

bana bir ülkeyi hatırlattı bu durum...
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en-ata 3 yıl
4$ üretilse dahi bizim ülkemizde dörtün yanına iki sıfır koyulup satılır
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N. Chomsky 3 yıl

Adamlar kendi halkını düşünerek teknolojiye sahip olmaları için elinden gelenleri bizzat başbakan yardımıyla yaparken bizimkiler de nereden vergi alacaklarını düşünüyor. Onların sayesinde dandik telefonlara 600-700 Tl veriyoruz. 4$'ı geçin 100 Tl'ye bile böyle bir telefon üretemeyiz. İnsan gibi yaşayıp da sömürülmek istemeyen bu ülkeden gitmeli artık.
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MahalleAndroidi 3 yıl
Alip download istasyonu yapmak lazim
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silver0021 3 yıl
4 dolara apple üretiliyordu zaten. ! başka yerde aramayın. foxxcon gibi insan taciri sicili bozuk bir firmayla el sıkışan appleın ne mal olduğunu bi dünya anlıyodur bence.
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kadirirdem 3 yıl
süper olmuş bavul ticareti yapan çok olur bunu...
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Bay Small 3 yıl
bu telefonu satarak kar ediyorlar mı?
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Umutcan 3 yıl
Yerliye destek diye buna denir. Türkiye'de mesela 10tl'den telefon sattırırlar mı? Bizimkiler yerli telefonu ucuza sattırmaktansa ithale zam yapacaktı daha üstüne.
Ha 10tl'lik telefon olsa Türkiye'de kullanan çok az olur, çünkü ülkemizde telefon statü göstergesidir. 10tl'lik telefon kullananı ayıplarlar.
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Guest-F8946C419 3 yıl
iPhone 5 bile şuan hala dipdiri.. O dönemde çıkıp güncellemesi ilk yıl kesilen bazılarını üzmüş anlaşılan.
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