4 Dolar'a akıllı telefon olur mu?





Bir dönem giriş seviyesi pazarda sadece standart işletim sistemli telefonlar rekabet edebiliyordu. Zamanla maliyetler ucuzladı ve akıllı telefonlar 100$ seviyesinin de altına indi. Maliyet çizgisinin ne kadar daha aşağı çekilebileceği merak edilirken, beklenen cevap Hindistan'dan geldi.





Ringing Bells adında bir üretici, bu hafta 3.6$ fiyat etiketine sahip bir akıllı telefon piyasaya sürüyor. Evet yanlış duymadınız, sadece 3.6$. Peki 3.6$'a kasanın içerisine ne koyabilirsiniz? Geçtiğimiz yıl, insanların akıllı telefon bağımlılığını azaltmak isteyen No Phone adında bir firma, sadece maket halindeki akıllı telefonları 7$'dan piyasaya sürmüştü. Yani onun bile fiyatı yüksek.





İşin aslı gerçekte biraz farklı. Hindistan, yerli elektronik cihazlar için Make In India adında bir girişim programı yürütüyor. Üretimi ülkede yapabilecek olan firmalar, devletten büyük finans desteği alıyor. Ringing Bells, Freedom 251 adındaki akıllı telefonu yerli üretim sunacak ve devlet desteği alacak. Yani firma 3.6$'a telefon satarken, 36$-43$'lık maliyeti de devlet karşılayacak.

Freedom 251 modelinde 4 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte IPS ekran yer alıyor ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 3.2MP çözünürlüğünde arka kamera, VGA ön kamera, 3G, çift SIM desteği, Android 5.1 işletim sistemi, 1450mAh gücünde bir batarya şeklinde özellikler mevcut.





Yerli üreticiye destek girişimi oldukça eski. Datawind, 2012 yılında Aakash adında bir tablet modelini 35$ karşılığında öğrencilere satmış ve kalan maliyeti de devletten karşılamıştı. O dönemde, global tablet fiyatları oldukça yüksekti ve Aakash tabletler, 1.4 milyon civarında ön sipariş almayı başarmıştı. Yeni telefon için ise bizzat Başbakan'ın destek olduğu ifade ediliyor.

Programda karşılıklı kazanç söz konusu. Üreticiler, maliyetleri karşılamanın yanında reklamlarını da iyi bir şekilde yapmış oluyor. Daha sonra, standart bir şekilde üretim yaptıkları mobil cihazlarını yüksek fiyattan pazarlama imkanına sahip oluyor.

http://www.androidcentral.com/indian-brand-going-launch-7-smartphone-week