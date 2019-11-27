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    4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL

    Yüksek kaliteli müzik meraklısıysanız Tidal çevrim içi müzik servisi 4 aylık HiFi aboneliğini 2TL seviyesine indirdi. Kısa süre devam edecek olan Tidal HiFi fırsatını kaçırmayın.
    5 sa.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL
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    Her yılın sonlarında büyük bir indirim kampanyası başlatan ünlü müzik platformu Tidal bu yılı da es geçmiyor. Yüksek kaliteli müzik deneyimi sunan Tidal HiFi aboneliği 4 ay için 2TL seviyesine indirildi.

    Cazip kampanya

    Rakipleri gibi geniş bir ülke kataloğu tutmak yerine yüksek kaliteli ses deneyimi sunarak öne çıkmaya çalışan Tidal bu açıdan biraz daha kısıtlı bir kesime hitap ediyor. Toplam abone sayısı 4 milyon civarında olan platform normalde 30 günlük deneme süresi veriyordu. Aylık abonelik ise 20TL ve rakiplerinden daha pahalı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu"

    4 aylık Tidal HiFi aboneliği içerisinde yüksek kaliteli parçaların yanı sıra müziği doğrudan kaynağından dinleyebildiğiniz Tidal Masters adında bir özellik daha bulunuyor. 60 milyondan fazla parçanın olduğu platformda 200 binden fazla da video klibi var. Kullanıcının zevklerine göre video klipleri otomatik olarak liste yapılıyor.

    Tidal ülkemizde bir kataloğa sahip değil. Yine de audiofil olarak tabir edilen ve yüksek kaliteli sese meraklı olan kitlenin hoşuna gidebilir. Ayrıca mevcut kataloğu da oldukça tatmin edici bir seviyede.

    Kampanya sayfası



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    2 Avatar Avatar
    sasomelih 30 dk.
    Karttan 2tl çekti kaçtı bi yerimize uyeligide vermedi simdide 10tl diyor
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    deepestlove 22 dk. sasomelih
    ben normal bir şekilde üye oldum
    pm den yazdım istersen yardımcı olayım
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    deepestlove 32 dk.
    iptal edemiyoruz diye bir şey olabilir mi
    my.tidal.com/...
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    sasomelih 38 dk. deepestlove
    Iptal edemiyoz nasil ediyoz
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    dr-erkam89 1 sa. yeni yorumcu
    Arkadaşımın daha doğru komşumun vardı ve bu kampanyadan yararlanamadı, yeni üyelereymiş. Benim üzerimden aldı, denerim bi ara diyecektim ama "o kalitede" sağlam bir kulaklık istiyormuş:/
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    Mr. Jingles 2 sa.
    Eğer telefonunuzda özel DAC yoksa hiç boşuna almayın. 320 kbps’den farkı olmuyor. Bunun LG V30 gibi üzerinde DAC bulunduran bir telefon ve Hi-Fi desteği olan iyi bir kulaklığınız olmalı. Bu ikisi yoksa boşuna almayın.
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    mephisto1 2 sa.
    teşekkürler.
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    Huan8 2 sa.
    Hi-fi ses sisteminiz yoksa boşa gider.
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    akyurt 2 sa. Huan8
    LG V30+ + onkyo 5.1 var. yetmezmi
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    akyurt 3 sa.
    şimdi 2 lira demiyor nasıl oluyor
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    amanhem 3 sa.
    2 lira nerden baksan 8 poşet parası eder. Pahalı 😂
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    0MG90 2 sa. amanhem
    kafanıza poşet geçirerek mi müzik dinliyorsunuz hocam?
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    Celonfix 3 sa.
    Üyeliği olanlar kullanamıyor sadece yeni üyelere. Ana hesabı dondurup yeni bir tane açtım, 4 ay bunu kullanırım
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    ygulbahar 3 sa. Celonfix
    Aktif olmayan aboneler ve yeni aboneler kullanabiliyor. Ben aboneligimi iptal etmistim mesela, mail geldi 4 ay 2₺ diye, 3 saniye icinde kabul ettim. Keske herseye boyle kampanya yapilsa.
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