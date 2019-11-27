4 aylık Tidal HiFi üyeliği sadece 2TL

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Her yılın sonlarında büyük bir indirim kampanyası başlatan ünlü müzik platformu Tidal bu yılı da es geçmiyor. Yüksek kaliteli müzik deneyimi sunan Tidal HiFi aboneliği 4 ay için 2TL seviyesine indirildi.

Cazip kampanya

Rakipleri gibi geniş bir ülke kataloğu tutmak yerine yüksek kaliteli ses deneyimi sunarak öne çıkmaya çalışan Tidal bu açıdan biraz daha kısıtlı bir kesime hitap ediyor. Toplam abone sayısı 4 milyon civarında olan platform normalde 30 günlük deneme süresi veriyordu. Aylık abonelik ise 20TL ve rakiplerinden daha pahalı.

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4 aylık Tidal HiFi aboneliği içerisinde yüksek kaliteli parçaların yanı sıra müziği doğrudan kaynağından dinleyebildiğiniz Tidal Masters adında bir özellik daha bulunuyor. 60 milyondan fazla parçanın olduğu platformda 200 binden fazla da video klibi var. Kullanıcının zevklerine göre video klipleri otomatik olarak liste yapılıyor.

Tidal ülkemizde bir kataloğa sahip değil. Yine de audiofil olarak tabir edilen ve yüksek kaliteli sese meraklı olan kitlenin hoşuna gidebilir. Ayrıca mevcut kataloğu da oldukça tatmin edici bir seviyede.

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