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4 GB kapasiteye ve dokunmatik ekrana sahip LG Surf için İtalya'da geri sayım başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, Hollanda'daki teknoloji severlerle buluşturduğu bir diğer model 4 GB dahili belleğiyle ön plana çıkan Cookie Music'di. Cookie Music (Surf) için İtalya'da artık geri sayım başladı.

Nisan ayının sonlarına doğru 4 farklı renk seçeneğiyle ve 199 Euro (~270$)'a vitrinleri süslemesi beklenen LG Surf, 105.9 x 52.6 x 11.9 mm ebatlarında ve 87 gram ağırlığında tasarlanmış; HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. 3.0 inç - 240x400 piksel - 262.144 renk dokunmatik TFT ekrana sahip yeni model, 4 GB bellek, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, Bluetooth v2.1 + A2DP profili, FM radyo, 3.5 mm jak girişi ve 900 mAh lityum iyon batarya gibi özelliklerle birlikte geliyor. Daha detaylı fotoğraflar ve özellikler için tıklayın


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DH Misafiri 9 yıl
LG cok başarılı işler cıkarıyor,agustosta durmadan çalışan karınca gibi harıl harıl çalışıyorlar...mobilde cok iyiler ki s.class olayı insanı baya sarıyor,sınıf atlamasına neden oluyor...
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realbrutal 9 yıl
900 mah batarya dokunmatik ekranlı bir telefon için biraz az değilmi??
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