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4 günde Samsungcu, Applecı, BTKcı ve Türk Telekomcu oldum. Yok mu arttıran?

İnternet troller nedeniyle her geçen gün daha karanlık bir hale geliyor. Psikolojik bozukluklarını, internetin kimliksiz yapısı sayesinde özgürce dışarı vuran bu kişiler, geleceği tehdit ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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1
715
sosyal medya
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Uzun ve yorucu iş seyahatleri sonunda hafta sonu ile birleşen bayram tatili ilaç gibi geldi. Hem dinlenme hem de uzun yazılar yazma fırsatı bulduğum bu zaman dilimi benim için çok verimli geçti diyebilirim.
4 günde Samsungcu, Applecı, BTKcı ve Türk Telekomcu oldum. Yok mu arttıran?
Donanım Haber’de yayınladığım yazılarımın hepsinde farklı konuları ele aldım. İlk yazımda iPhone kullanıcıların henüz kullanma fırsatı olmadığı teknolojilere kısaca göz atıyorken, bir sonraki yazımda 2000TL’ye kadar bir cep telefonu alacak olsam hangi modeller radarımda olurduyu okurlarla paylaştım.
Bir diğer yazımda ise editör arkadaşlarımla bir araya geldiğimiz toplantılarda da dile getirdiğim şekilde; üretim aşamasında sorunlara sahip cep telefonlarında Apple hariç neden hiç bir firma toplu geri çağırma yapıp tüketiciyi kollamıyor düşüncemi paylaştım.
 
Son yazım ise ülkemizde oldukça kötü bir şekilde uygulanan AKK (Adil Kullanım Kotası) neden var ve neden kalkmazı verilerle ortaya koydum.
Sonuç ne mi oldu? Yazıların hepsi ses getirdi. Katılan olduğu kadar katılmayan da oldu fakat işin en garip yanı 4 günde 4 farklı yafta yememdi sanırım.
iPhone kullanıcılarının sahip olmadığı teknolojiler başlıklı haber sonunda;
Apple düşmanı, Samsung dostu oldum. Hatta Samsung’dan ödeme aldığımı iddia edenler oldu.
2000 TL’e kadar alacağım telefonlar listesi yazım;
Samsung dostu olduğumu perçinlerken LG’ye karşı düşman olduğumu kanıtladı.
Apple ve diğerleri… Geri çağırmak ya da çağırmamak işte bütün mesele bu başlıklı yazım;
Beni Apple dostu yaparken bu sefer Samsung düşmanı yaptı. Apple’dan para alıp Note 7 sonrası Samsung’a ölümcül darbeyi vurmak istediğimi söyleyenler var.
O kadar şanslıyım ki 2 gün önce Samsung para ödüyordu şimdi de Apple.
Bitti mi? Bitmedi!
Adil Kullanım Motası’nın (AKK) neden olduğunu ve neden devam edeceğini açıkladığım yazım sonunda ise film koptu.
Bu sefer sevgili okur beni Turk Telekom ve BTK’nın adamı ilan etti. Kısacası artık telefon üreticileriyle uğraşmama gerek kalmadı firmalar üstü bir konuma yükseldim.
Kimi okurlarıma göre de 4 günde 4 farklı yerden para almayı başararak bayram tatilini en karlı kapatan editör oldum diyebilirim. Ne güzel değil mi?
Yıl 2016 ve sadece Türkiye’de değil dünya genelinde internet kültürü hiç olmadığı kadar kötü bir yerde. Alay etmek, yaftalamak, iftira atmak bunlar içerik üreten herkesin başına gelmeye başladı.
 
4 günde Samsungcu, Applecı, BTKcı ve Türk Telekomcu oldum. Yok mu arttıran?
Küfür, hakaret ve tehditler de olmuyor değil. Ne yazık ki internetin en güzel yanı “gerçek kimliklerimizden arınma” özelliği içimizdeki şeytanı salmamıza neden oldu.
Hayat boyu ezilmişlik ve sessiz kalmışlık burada haklı haksız isyana, diğer insanlar üzerinde ego tatminine dönüşüyor.
Bunu ben de yapmıyor değilim elbet hataya düştüğüm yerler vardır zira kimi zaman Troll olarak isimlendirilen bu kişiler beni çileden çıkartıyor ve bir trolle dönüşmeme neden olabiliyorlar.
İşin uzmanı olalım veya olmayalım her konuda ahkam keser, yorum yapar, karşıdakini küçümser olduk.
Troller haklı olduklarını destekleyecek kanıtlar sunarken bile önce karşı tarafı bilgisizlik ve taraf olmakla suçluyor sonrasında kendi düşüncelerini örneklerle güçlendirmeye çalışıyorlar. 
İftira atarken de elleri titremiyor. Ondan bundan para aldın kısmı bir yana sosyal yaşantımız, dini görüşümüz ve duruşumuzla ilgili de asılsız ithamlarla karşı karşıya kalabiliyoruz.
Eğer bizim gibi düşünmüyorsa yok olmalılar mantığı ile interneti ve internet ile birlikte geleceği daha karanlık bir hale getiriyoruz.
Takipçilerimizle bir araya geldiğimiz toplantılarda artık bir çoğunun paylaşım yapmadığını, içeriği tüketip siteden ayrıldığını dinliyorum. Neden bilgini veya düşünceni paylaşmıyorsun diye sorduğumda ise cevap hem aynı; troller ile uğraşacak vaktimiz yok.
 
4 günde Samsungcu, Applecı, BTKcı ve Türk Telekomcu oldum. Yok mu arttıran?
Meslekte geçen 14 senenin kaşarlanmışlığı olmasa şu 4 yazıya gelen yorumlar sonrasında paylaşımı bırakıp benim de tüketenler arasına katılmam lazım fakat çok şükür arkamda Apple, Samsung onlar da olmadı Turk Telekom ve BTK var.
Hatta altın iPhone incelemesi sonrasında devleti komple sahiplendiğimi söyleyenler de oldu. Artık sırtım yere gelmez :D
14 yıldır arkamızda duran, yanlışa düştüğümüzde bu yanlış demeyi bilen, iyi bir şey yaptığımızda ise daha iyi nasıl yaparız kısmında bilgisini bizden esirgemeyen tüm okurlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ve lütfen kendi gibi düşünmeyenleri yaftalamaktan ve yormaktan kaçınmayanlar nedeniyle de moralinizi bozmayın.
Okuyun gülün geçin. Trolle en büyük iyilik onu cevaplarınızla beslemektir.
Kendi gibi düşünmeyen kişilerden de hoşlanmayanlar şunu bilmeli ki bu rahatsız edici tavrınız devam ettiği sürece ya yalnız kalırsınız ya da çevreniz 2 yüzlü insanlarla dolar.
Bırakın herkes ne düşünüyorsa rahatça söylesin. Bir konu iyisiyle kötüsüyle taraf olmadan tartışılsın ki çoğunluk için iyi olana ulaşma şansı doğsun. 

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Xloud 3 yıl en beğenilen
4 farklı gelir kapısı olmuş işte ne güzel :D
1 Yanıt Yanıtla +593
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biktimmk 3 yıl
Mesut bey, insanları yanlış yönlendirmeyin. Ben size samsungcusunuz diyen kimseyi görmedim ( belki biri sçdemiştir sizde aha bakın bana samsungcuda diyorlar diye demagoji yapıyorsunuz). Ayrıca insanlar fikirlerini söylüyor diye "PSİKOLOJİSİ BOZUK OLANLAR" diye yaftalayamazsınız. Psikolojiden yaptığınız incelemeler gibi anlıyorsanız lafım yok. Çok bilmiş olmamak gerek. Altı üstü ürün incelemeleri yapıyorsunuz youtubede onlarca çoluk çocukta bunu yapıyor. Sizin tek farkınız büyük bir sitede olmanız yaptığınız incelemelerde de sürekli taraf tutuyorsunuz. Şimdi fikirlerimi söyledim diye "psikolojisi bozuk troll" olmuşumdur.
Mesut bey, insanları yanlış yönlendirmeyin. Ben size samsungcusunuz diyen kimseyi görmedim ( belki biri sçdemiştir sizde aha bakın bana samsungcuda diyorlar diy...
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3 Yanıt Yanıtla +575
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Guest-6F17B5B5B 3 yıl
Nickim : aytacesmebasi
Adım Soyadım : Aytaç Çeşmebaşı

Trol olmadığımı kanıtlamak için adımı soyadımı verdim. İsterseniz ev ile iş hakkında adres ve telefon bilgilerimi de verebilirim. Önce yiğidin hakkını vereyim Apple konusunda ve yazısında haklısınız, güzel yazılardı. Ancak adı geçen diğer firmalardan illa para almak önemli değil, "Ben onlardan maaş almıyorum" demek de savunma değil. İş dünyasını az çok bilen insan bütün çarkların parayla dönmediğini bilir. Dh yazarları "sanırım" apple hariç bütün tanıtımlara fuarlara davet ediliyor ancak bazı teknoloji siteleri davet edilmiyor mesela bu örnek para yerine geçen bir karşılık olabilir. Sonrasında "Türkiye'de ilk", "Dünya'da ilk" gibi başlayan haberlerle ilgili kaynakların sağlanması da bir karşılık olabilir, bu karşılıklara daha çok örnek verilebilir. Yazılı veya sözlü olarak "Mesut sen bizi öv biz de sana bir davetiye gönderelim" denmez ancak Dh över onlar da bir davetiye gönderir, bu olay böyledir.

2000 TL'ye alınacak telefon listesinde 2 tane Lg 2 tane Samsung var hatta hiç adı anılmaması gereken lg flex gibi bir telefonun adı geçiyor, ülkemizde 2000liraya kadar alınacak gerçekten güzel telefonlar varken flex nerden çıktı gerçekten. E buda fuarlarda, tanıtımlarda size "özel" tavırlar sergilettirebilir bir davranış değil mi gerçekten?

Çeşitli rakamlar vererek "Mantıklı veya değil fakat kotaya giden yol işte böyle ve biz kullanıcılar katlanmak zorundayız." dersen bu işte bir şeyler aranır illaki. Yine alıntı yaparak şunu sorayım;

"2009’dan 2016’ya fiber kablo uzunluğu 30 kat artarken, internet kullanıcı sayısında 7 Milyon 444 bin'den 55 Milyona yani 9 katlık bir artış yaşanıyor. Kişi başına düşen günlük ortalama tüketilen veri miktarında ise 6 kat bir artış yaşanıyor. Yine kaba bir hesapla fiber kablo kapesitesindeki 30 katlık artış karşısında tüketilen veri miktarı 49 kat artış gösteriyor. Bu veriler ışığında 2009’dan 2016’ya alt yapı yatırımının çağın gereklerini karşılamaktan uzak kaldığı sonucuna ulaşabiliriz (Bu hesaplamada internet kullanıcıları günlük internet kullamım süreleri ortalama 1 saat alınmıştır)Çıkan sonuç gösteriyor ki eldeki alt yapıyla internet kullanımın yoğun olduğu zamanlarda her kullanıcıya yüksek hızlarda kaliteli bir hizmet sunmak imkansız."


Alt yapı yatırımı neden çağın gereklilikleri altında? O kadar kullanıcı varken bu şirket enayi mi para kazanamıyor? Para kazanıyorsa bu para nereye gidiyor? 16 ülkede 30 bin kilometre fiber optik ağa sahip Pantel şirketini alacak parayı Türk Telekom nereden buldu, madem buldu Türkiye'ye Türk milletine neden harcamadı? Bunu bu şekilde yazmak bu şekilde sormak varken karman çorman rakamlarla insanın kafasını karıştıran bir yazı yazmak neden? Ben söyleyeyim ; ne şiş yansın ne de kebap. "AKK'ye katlanmak zorundayız" diyerek TT'nin kalbini kazanırsın itirazlar gelince savunma yaparak da kullanıcıların kalbini kazanırsın olur biter.

Bunlar iş dünyasının gereklilikleri olduğunu gerçekten kabul edip itiraf edersen eyvallah ama "yok siz trolsünüz ben doğruyum" dersen bu işin sonu "bir psikoloğa git bence" teklifine döner çünkü insanlarla aranda bir sınır olmalı insanlara karşı bir had olmalı ve evet bu had ve sınır tek taraflı olmalı çünkü sana küfür de etseler senin işin bu ekmek yemek istiyorsan işini yapmak zorundasın. Ben kimseye sınır ve had bildirecek biri değilim ancak kim olursa olsun eğer gazetecilik ve benzeri bir iş yapıyorsan kimseye karşı böyle bir tavır takınma hakkın olamaz. Bırak gazeteciliği ekmek yiyeceğin her meslekte sana gelen iyi veya kötü tepkiler ve bu tepkilerin büyüklüğü ile küçüklüğü ne olursa olsun sen yine gülümseyip işini yapmak zorundasın. MESAJ UZUN AMA ANA SAYFADA BAŞINI KESİYOR NEDENSE


Nickim : aytacesmebasiAdım Soyadım : Aytaç ÇeşmebaşıTrol olmadığımı kanıtlamak için adımı soyadımı verdim. İsterseniz ev ile iş hakkında adres v...
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infom@n 2 yıl Blindfire
Malum şahıs kadar çark eden ve orantısız konuşan birini daha görmedim diyecek ama var maalesef. Nabza göre şerbet veriyor. Adam tüketici düşmanı, üye düşmanı, eleştiri düşmanı. Egolar tavan yapmış.
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infom@n 2 yıl
Konuyu hortlatalım, unutmayalım.
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Blindfire 2 yıl infom@n
infom@n
Konuyu hortlatalım, unutmayalım.

Bu videoyu 54.30 dan itibaren izleyin, yine bizden bahsediliyor, Şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Hep destek tam destek.

youtu.be/...
Sanırım biz haklı çıktık
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Guest-058B8D3E6 2 yıl
mesut hocam eleştirenlerin çoğu sırf eleştirmek için yazıyor, siz beğensenizde beğenmesenizde sizi eleştirecek tipler.
ayrıca şunu belirteyim bir ürünün eksiklerini söylemeyen tanıtım tanıtım değildir reklamdır. ben şu internet aleminde ürün incelemesini takip ettiğim bir kaç yazardan birisiniz. çünkü cesurca eleştirebiliyorsunuz. bu tipler böyle ... ekşiye giriyorum adamlar lebron james i beğenmiyor artık sen düşün...
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ucuß3 2 yıl
sen ya medyasın yada kahrolası bir muhpir
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Anomyous123 2 yıl
arttırıryorum mesuuuuuuuut hocam
intelcisin
nickinden belli
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GameboyColor 2 yıl
Ya Mesut kardeş birde sen bu ülkeyi yönetenleri düşün.
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Blindfire 2 yıl
Ahh Mesut ahh bu konuyla çok kredi kaybettin.
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juanmata09 2 yıl
konu yanlış yerde dolandırıcılık bölümüne taşır mısınız sayın yetkililer
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DODANLI 2 yıl
Mesut Bey, Mate 9 incelemesi bekliyoruz.
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demircibu 3 yıl
Tubitakin mudurunun nerden geldigine bakarsak
Basbakanin internet ile ilgisine bilgisine bakarak ulkeye yapilcak internet yatirimlarina bakabiliriz..
Suriyelilere verilen paramin yuzde10u bu ise aktarilsaydi suan daha uyguna kullanirdik daha hizlisini..
Fiber altyapi cok az.. adsl cop olarak devam ediyor
Turk telekoma thynin ust yonetim kadrosundan 3kisi gelse 1yilda ilerleme olur
Alt yapi yetersiz ve maliyetden kacan bir hukumet var en iyi bildikleri yol yapmak.. teknoloji gerektirmiyor
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