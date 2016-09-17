4 günde Samsungcu, Applecı, BTKcı ve Türk Telekomcu oldum. Yok mu arttıran?

Uzun ve yorucu iş seyahatleri sonunda hafta sonu ile birleşen bayram tatili ilaç gibi geldi. Hem dinlenme hem de uzun yazılar yazma fırsatı bulduğum bu zaman dilimi benim için çok verimli geçti diyebilirim.

Donanım Haber’de yayınladığım yazılarımın hepsinde farklı konuları ele aldım. İlk yazımda iPhone kullanıcıların henüz kullanma fırsatı olmadığı teknolojilere kısaca göz atıyorken, bir sonraki yazımda 2000TL’ye kadar bir cep telefonu alacak olsam hangi modeller radarımda olurduyu okurlarla paylaştım.

Bir diğer yazımda ise editör arkadaşlarımla bir araya geldiğimiz toplantılarda da dile getirdiğim şekilde; üretim aşamasında sorunlara sahip cep telefonlarında Apple hariç neden hiç bir firma toplu geri çağırma yapıp tüketiciyi kollamıyor düşüncemi paylaştım.

Son yazım ise ülkemizde oldukça kötü bir şekilde uygulanan AKK (Adil Kullanım Kotası) neden var ve neden kalkmazı verilerle ortaya koydum.

Sonuç ne mi oldu? Yazıların hepsi ses getirdi. Katılan olduğu kadar katılmayan da oldu fakat işin en garip yanı 4 günde 4 farklı yafta yememdi sanırım.

iPhone kullanıcılarının sahip olmadığı teknolojiler başlıklı haber sonunda;

Apple düşmanı, Samsung dostu oldum. Hatta Samsung’dan ödeme aldığımı iddia edenler oldu.

2000 TL’e kadar alacağım telefonlar listesi yazım;

Samsung dostu olduğumu perçinlerken LG’ye karşı düşman olduğumu kanıtladı.

Apple ve diğerleri… Geri çağırmak ya da çağırmamak işte bütün mesele bu başlıklı yazım;

Beni Apple dostu yaparken bu sefer Samsung düşmanı yaptı. Apple’dan para alıp Note 7 sonrası Samsung’a ölümcül darbeyi vurmak istediğimi söyleyenler var.

O kadar şanslıyım ki 2 gün önce Samsung para ödüyordu şimdi de Apple.

Bitti mi? Bitmedi!

Adil Kullanım Motası’nın (AKK) neden olduğunu ve neden devam edeceğini açıkladığım yazım sonunda ise film koptu.

Bu sefer sevgili okur beni Turk Telekom ve BTK’nın adamı ilan etti. Kısacası artık telefon üreticileriyle uğraşmama gerek kalmadı firmalar üstü bir konuma yükseldim.

Kimi okurlarıma göre de 4 günde 4 farklı yerden para almayı başararak bayram tatilini en karlı kapatan editör oldum diyebilirim. Ne güzel değil mi?

Yıl 2016 ve sadece Türkiye’de değil dünya genelinde internet kültürü hiç olmadığı kadar kötü bir yerde. Alay etmek, yaftalamak, iftira atmak bunlar içerik üreten herkesin başına gelmeye başladı.

Küfür, hakaret ve tehditler de olmuyor değil. Ne yazık ki internetin en güzel yanı “gerçek kimliklerimizden arınma” özelliği içimizdeki şeytanı salmamıza neden oldu.

Hayat boyu ezilmişlik ve sessiz kalmışlık burada haklı haksız isyana, diğer insanlar üzerinde ego tatminine dönüşüyor.

Bunu ben de yapmıyor değilim elbet hataya düştüğüm yerler vardır zira kimi zaman Troll olarak isimlendirilen bu kişiler beni çileden çıkartıyor ve bir trolle dönüşmeme neden olabiliyorlar.

İşin uzmanı olalım veya olmayalım her konuda ahkam keser, yorum yapar, karşıdakini küçümser olduk.

Troller haklı olduklarını destekleyecek kanıtlar sunarken bile önce karşı tarafı bilgisizlik ve taraf olmakla suçluyor sonrasında kendi düşüncelerini örneklerle güçlendirmeye çalışıyorlar.

İftira atarken de elleri titremiyor. Ondan bundan para aldın kısmı bir yana sosyal yaşantımız, dini görüşümüz ve duruşumuzla ilgili de asılsız ithamlarla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Eğer bizim gibi düşünmüyorsa yok olmalılar mantığı ile interneti ve internet ile birlikte geleceği daha karanlık bir hale getiriyoruz.

Takipçilerimizle bir araya geldiğimiz toplantılarda artık bir çoğunun paylaşım yapmadığını, içeriği tüketip siteden ayrıldığını dinliyorum. Neden bilgini veya düşünceni paylaşmıyorsun diye sorduğumda ise cevap hem aynı; troller ile uğraşacak vaktimiz yok.

Meslekte geçen 14 senenin kaşarlanmışlığı olmasa şu 4 yazıya gelen yorumlar sonrasında paylaşımı bırakıp benim de tüketenler arasına katılmam lazım fakat çok şükür arkamda Apple, Samsung onlar da olmadı Turk Telekom ve BTK var.

Hatta altın iPhone incelemesi sonrasında devleti komple sahiplendiğimi söyleyenler de oldu. Artık sırtım yere gelmez :D

14 yıldır arkamızda duran, yanlışa düştüğümüzde bu yanlış demeyi bilen, iyi bir şey yaptığımızda ise daha iyi nasıl yaparız kısmında bilgisini bizden esirgemeyen tüm okurlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ve lütfen kendi gibi düşünmeyenleri yaftalamaktan ve yormaktan kaçınmayanlar nedeniyle de moralinizi bozmayın.

Okuyun gülün geçin. Trolle en büyük iyilik onu cevaplarınızla beslemektir.

Kendi gibi düşünmeyen kişilerden de hoşlanmayanlar şunu bilmeli ki bu rahatsız edici tavrınız devam ettiği sürece ya yalnız kalırsınız ya da çevreniz 2 yüzlü insanlarla dolar.

Bırakın herkes ne düşünüyorsa rahatça söylesin. Bir konu iyisiyle kötüsüyle taraf olmadan tartışılsın ki çoğunluk için iyi olana ulaşma şansı doğsun.