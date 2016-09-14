Cebimde 2000TL olsa hangi telefonu alırdım? 2000TL altı en iyileri sıraladık

Yeni iPhone, yeni Note 7 derken en yenisi olsun istendiğinden gözden çıkartılması gereken rakam 3000TL’nin üzerine taşındı. Peki iyi bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen biri çok daha az ödeyerek aldığı telefondan memnun kalamaz mı?

Cep telefonu pazarındaki çetin rekabet sonucu tüketicinin ilgisini canlı tutabilmek adına neredeyse her 6 ayda bir yeni bir cep telefonu modelinin pazara sunulduğunu görüyoruz.

Aslına bakarsanız bir önceki model eskimeden yeni bir modelin piyasaya sürülüyor olması sabırlı kullanıcının faydasına bir durum. Zira her yeni modelle birlikte bir önceki modelin fiyatı düşüyor.

Bu yazımda eğer cebimde 2000TL olsaydı alış veriş listemde hangi telefon neden yer alırdı kısaca yazmaya çalıştım. Liste tamamen kişisel beğeniler üzerine hazırlanmış olup daha iyi önerisi olduğunu düşünen okuyucularımdan yorumlar kısmında kendi listelerini paylaşmalarını rica ediyorum.

Şu sıra bir telefon alacak olsam ithalatçı garantili olarak geçen uygun fiyatlı modelleri tercih ederdim. Bu yüzden de listedeki fiyatlar piyasadan bulabildiğim en dip fiyatlardır ve üreticilerin resmi Türkiye satış fiyatlarından uzak olabilirler.

Nasıl telefonlardan hoşlanıyorum kısmında ise büyük ekran benim için her şey. 5” ekranlı telefonları küçük olarak nitelendiren biriyim. Favori ekran boyutum ise 5.5”

Bir çocuk sahibi olmadan önce kamera konusunda çok takıntılı değildim ama şimdi eskiye nazaran çok daha fazla fotoğraf çekiyorum bu yüzden kaliteli fotoğraflar, yolda bırakmayan pil ömrü, saç yoldurmayan işlem gücü önceliklerimi oluşturuyor. Tasarım konusunda da kendine has çizgileri olan eşyaları kullanmayı seviyorum.

Oyun oynayan biri değilim telefonda sosyal medya uygulamaları, internette gezinme, müzik dinleme öncelikli gerçekleştirdiğim görevler arasında. Haritayı da sık sık kullanırım.

Evet beni tanıdığınıza göre listeme geçebiliriz sanırım :) listemin ilk sırasında;

Samsung Galaxy Note 5 32GB (1900TL)

Her zaman büyük ekranlı telefonları sevmişimdir. Büyük ekranlı akıllı telefonların atası sayılabilecek HTC HD2’i sırf döneminin çok ötesinde ekran büyüklüğü ve ince kasası için tercih etmiştim.

Note 5, büyük ekranı, günümüz için hala iyi sayılabilecek işlemci performansı ve bellek miktarı yanında sahip olduğu ekrana nazaran küçük kasa boyutlarıyla da taşıması keyifli bir telefon. Tabi kalemini de unutmamak lazım. Her ne kadar günlük yaşantımda pek işime yaramasa da Note serisi kalem kullanmak isteyenler için tek alternatif olmayı sürdürüyor.

Şu sıra firmanın tek odağı Note 7 gibi görünse de (Patlaması ile meşhur model) Note 5’in Android 7 güncellemesi alacağı da garanti.

Tek eksik noktası olarak MicroSD kart ile arttırılamayan 32GB dahili hafızası gösterilebilir fakat film gibi büyük boyutlu dosyalar için harici USB bellek kullanabildiğiniz düşünüldüğünde bir çok kullanıcı için 32GB dahili hafıza büyük bir sorun yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Sevdiğim tüm spotify listelerini bir kerede indirmediğim sürece 32GB bana yeterli gelen bir kapasite oluyor.

Pil performansı konusunda harikalar yaratmıyor ama yoğun kullanımda günü tamamlamayı bilen bir telefon.

Ek olarak şu sıralar test için gönderilen Note 7’i kullanan biri olarak şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki evet Note 7 çok güzel bir telefon fakat Note 5 sahibi biri için Note 7’e geçmeye değmez. Eğer büyük ekranlı bir telefon alacaksanız da 2000TL’nin altına inen fiyatıyla Note 5’den başkası da tercih edilmez.

Samsung Galaxy S7 (2200TL)

Evet 2000TL’i sınır koydum ama S7 de aklımı çelmedi değil. Note serisi kadar büyük olmasa da ekran boyutları gayet yeterli seviyede ve işlem gücü, kamera performansı ve arttırılabilir depolama alanı gibi özellikleriyle de Note 5’den çok daha iyi seviyede.

Eğer 2000TL vermişken üzerine 3-5 daha ekleyeyim en azından aklımda soru işareti kalmasın diyor ve kalemsiz de yaşayabiliyorsanız Samsung Galaxy S7 de alınası telefonlar içinde en tepede yer almayı hak ediyor.

Bu arada bilmeyenler için belirtmekte fayda var Note 7’de de S7’deki işlemci yer alıyor. Kamera performansı da bir kaç ufak detay hariç aynı.

Huawei P9 Dual Sim (1700TL)

Bu sene beni en çok şaşırtan model Huawei P9 oldu. Kamera performansı, tasarımı, yüksek malzeme kalitesi, elde tutuş hissi ve kolay kullanımı hepsinin yanında yüksek WiFi ve şebeke çekim gücü…

Huawei elindeki tüm teknolojileri; taşıması kolay, yan cebinizdeyken hissetmeyeceğiniz ince zarif yapısıyla P9’da bir araya getirmiş.

Bu telefonla fotoğraf çekme deneyimi başka bir seviyede. Siyah beyaz fotoğraflar bile özel sensörü sayesinde keskinlikleri ve yüksek ışık hassasiyetleriyle beğeninizi kazanacak.

iPhone 7’nin de yapabildiği söylenen fakat henüz kullanıma sunulmayan profesyonel kameralarda gördüğümüz alan derinliği etkisi de P9’un kamerasıyla yapabileceğiniz standart efektlerden biri.

Eğer işlem birimi olarak bir de Snapdragon 820 ile gelseydi herhalde yılın telefonu olmaya aday gösterilebilirdi. Gerçi 1700TL’e kadar düşen fiyatıyla şu anda en alınası cihazlardan biri olduğu kesin.

Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız P9’u gözünüz kapalı alabilirsiniz. Pişman olmayacağınız garanti.

Xiaomi Mi5 (1500TL)

Eğer malzeme kalitesini ve tutuş hissini bir kenara koyarsak listedeki en hızlı ve fiyatıyla da en alınası telefon. Kamera performansı, işlem gücü, güncelleme döngüsü her şeyiyle Android severleri tatmin edebilecek kapasitede.

5.15” boyutlarındaki Full HD ekranıyla da büyük ekran severleri ucundan yakalayabilen bir model.

Herhalde Snapdragon 820’li daha ucuz bir modeli bu yıl görmemiz imkansız. Fakat demedi demeyin telefonu almadan önce bir kere görüp deneyimleme şansınız varsa iyi olur zira kasası gerçekten ortalamanın altında bir malzeme kalitesine sahip.

Gerçi tepe model telefonlar, metal veya cam kasalara sahip oluyor da ne oluyor sonunda plastik bir kılıf geçirip kullanıyoruz :) d,yenlerdenseniz gözünüz kapalı alınacak bir model diyebilirim.

Lg G Flex 2 16 GB (1200TL)

Abisi az veririm ama tarz görünürüm, herkesten farklı olanı kullanırım diyorsanız LG G Flex 2 size göre. Isınma sorunları nedeniyle bir çok üreticiye kötü bir yıl geçirten Snapdragon 810’dan gücünü alan telefon ekstra kavisli ekranıyla farklı bir deneyim sunuyor.

En büyük eksikliği ise 16GB dahili depolama alanı fakat bunu MicroSD kart slotuyla bir nebze olsa da telafi ediyor. Bir nebze diyorum zira Android ekosisteminde her uygulama SD karta kurulamıyor.

Telefonun kasası kolay çizilebiliyor ama kendi kendini iyileştiren yapısıyla derin olmayan çizikler sorun olmaktan çıkıyor. Özellikle fiyatı düşünüldüğünde telefon al beni diye bağırıyor. Unutmadan 5.5” boyutlarındaki Full HD oled ekranı da büyük ekranlı telefon severleri memnun edecek cinsten.

“LG G4 ya da LG G3’e ne dersin?” diye sorarsanız eğer;

Aslına bakarsanız bunca cihaz içinde elime aldığımda bana LG G4 kadar keyif veren yok. Doğru parmak izi okuyucusu yok, Snapdragon 808 ise buradaki cihazlara nazaran yavaş bir platform. Fakat G4 bana yeterli gelen performansı, süper kamerası ve mükemmel ekranıyla tam bir cazibe merkezi.

Neden mi listede yok? LG’nin düşük kalite kontrol ve üretim kalitesi nedeniyle LG G3, G4 kullanıcılara cehennemi yaşatan cihazlar oldular.

Bir akıllı telefonda başa gelebilecek ne kadar kronik sorun varsa bu ikilide görüldü. Ekran sararması mı dersiniz, ekran filresi soyulması mı yoksa anakart arızaları mı! Aslına bakarsanız pil sorunlarından söz etmiyorum bile.

İşte bu problemler nedeniyle ne G3’ü ne de G4’ü almam zira benim servislerde geçirecek vaktim yok.

General Mobile GM5 Plus (Dual Sim) (930TL)

Eğer 1000TL altına iniyorsanız burada en önemli kriter telefonun güncelleme alıyor olması olmalı. General Mobile’ın Google ile işbirliği ürünü olan Android One ailesinden GM5 Plus burada güncelleme desteği, büyük ekranı, kabul edilebilir kalitede kamerası ve güzel tasarımıyla tek alternatif.

Özellikle rakipleriyle yarışta en zengin kutu içeriğine sahip telefon olarak da nitelendirilebilir zira Type C geçişi sırasında sorun yaşamaktan korkanlar için fazlatan data kablosu, dönüştürücü ve orta üst kalite kulaklık kutudan çıkanlar arasında.

Sıra sizde

Kısıtlı bütçe ile siz hangi modeli tercih ederdiniz veya tercih ettiniz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın.

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Kısacası iyi bir cep telefonu sahibi olmak için çok fazla para ödemenize gerek yok. Tek yapmanız gereken biraz beklemek.