"4 inçlik iPhone 6C Şubat ayında piyasada"





Apple'ın biraz daha uygun fiyatlı iPhone 5C modelini piyasaya sürmesinin üzerinden 2 yıldan fazla bir zaman geçti ancak halen bir devam modeli hakkındaki dedikodular dinmedi. Bu kez iPhone 6C modelinin Şubat 2016 itibariyle piyasaya çıkacağına dair iddialar ortalıkta dolaşıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre 4 inçlik iPhone 6C için Apple elini çabuk tutmak niyetinde ve en erken Şubat 2016 tarihinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Şubat ayı Apple'ın lansman döngüsünde yer almayan bir tarih ancak bu yıl Apple Watch için Mart ayında özel bir etkinlik düzenlenmişti. İkinci nesil Apple Watch için Şubat ayında bir lansman olasılığı hiç de uzak değil. iPhone 6C modeli de bu etkinlikte boy gösterebilir.





iPhone 6C modelinin önceki nesilden diğer bir farkı da polikarbonat gövde yerine abilerindeki gibi alüminyum alaşımlı bir gövdeye yer verecek olması. Böylece daha premium bir hava kazandırılmış olacak. Donanım tarafında ise Apple A8 yonga seti, 1GB RAM, 640x1136 piksel çözünürlük şeklinde tahminler mevcut.





iPhone 5C modelinin avantajı biraz daha maliyetin düşük olmasıydı ancak metal gövde iPhone 6C için fiyatı biraz daha yukarı çekebilir. Bu durumda iPhone 6C modelinin düşük maliyetten ziyade 4 inçlik bir iPhone arayışı içerisindeki tüketicilere hitap edeceği ihtimali güçleniyor. Yine de analiz çevrelerinde 500$ beklentisi hakim.

http://www.redmondpie.com/4-inch-iphone-6c-to-feature-colorful-metal-body-design-launching-february-2016/?pushup=1