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"4 inçlik iPhone 6C Şubat ayında piyasada"

iPhone serisi artık ekran boyutu olarak büyümüş olsa da 4 inçlik dönemlere özlem duyan bir tüketici kitlesi mevcut. Apple da bu kitleyi es geçmek istemiyor olacak ki iPhone 6C dedikoduları iyice arttı
3 yıl
3,2b
1
21
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın biraz daha uygun fiyatlı iPhone 5C modelini piyasaya sürmesinin üzerinden 2 yıldan fazla bir zaman geçti ancak halen bir devam modeli hakkındaki dedikodular dinmedi. Bu kez iPhone 6C modelinin Şubat 2016 itibariyle piyasaya çıkacağına dair iddialar ortalıkta dolaşıyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre 4 inçlik iPhone 6C için Apple elini çabuk tutmak niyetinde ve en erken Şubat 2016 tarihinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Şubat ayı Apple'ın lansman döngüsünde yer almayan bir tarih ancak bu yıl Apple Watch için Mart ayında özel bir etkinlik düzenlenmişti. İkinci nesil Apple Watch için Şubat ayında bir lansman olasılığı hiç de uzak değil. iPhone 6C modeli de bu etkinlikte boy gösterebilir. 

iPhone 6C modelinin önceki nesilden diğer bir farkı da polikarbonat gövde yerine abilerindeki gibi alüminyum alaşımlı bir gövdeye yer verecek olması. Böylece daha premium bir hava kazandırılmış olacak. Donanım tarafında ise Apple A8 yonga seti, 1GB RAM, 640x1136 piksel çözünürlük şeklinde tahminler mevcut. 

iPhone 5C modelinin avantajı biraz daha maliyetin düşük olmasıydı ancak metal gövde iPhone 6C için fiyatı biraz daha yukarı çekebilir. Bu durumda iPhone 6C modelinin düşük maliyetten ziyade 4 inçlik bir iPhone arayışı içerisindeki tüketicilere hitap edeceği ihtimali güçleniyor. Yine de analiz çevrelerinde 500$ beklentisi hakim.  

http://www.redmondpie.com/4-inch-iphone-6c-to-feature-colorful-metal-body-design-launching-february-2016/?pushup=1 Yorum Yaz
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Delikli Nane 3 yıl en beğenilen
1gb Ram + 4inch + 500$

Ç.Ö.P
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1BilimAdamı 3 yıl ulubatlısinan
ulubatlısinan
bunu alan maldır.

Banada 6 inç telefon alanlar öyle geliyor
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JoeyBane 3 yıl
hem de bu fiyata?
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kadirirdem 3 yıl
O fiyatta o donanım çöp olur ram 2 gb olmalı
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BekirTemel 3 yıl
5C AL daha iyi
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Redunay 3 yıl
Fiyatı uygun olursa alinir
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EnemyDestroyeD 3 yıl
çöp
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esmerbuyucu 3 yıl
sanitarium8787
6C almaktansa iphone 5s almak daha mantıklı seçim olacaktır, en azından 5s = premium malzeme kalitesi,.

Haberi okumamışsın...
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swat882 3 yıl
5 inç forever
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ounomaus 3 yıl
550usd olucaktır eskinden 600-650usd iken bu fiyatlar vardı artık 700-750usd gibi rakamlar var sonuçta apple faiş fiyat ile bilinen firma
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Doom II 3 yıl
böyle bir model küçük telefon severler için iyi olacaktır fakat apple'ın bu yeni dönemini steve jobs dönemiyle karşılaştırırsak firma neredeyse samasung gibi bir çok model çıkarmaya başladı, telfonda bir iphone tablette bir ipad di şimdi 6,6+,6c ipad,ipad mini,ipad pro firma o eski sadeliğini ve yapısını kaybetmeye başladı
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Patren 3 yıl
normal iphone 6 dan daha pahalı çıkacak iphone 6 alınır daha iyi
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Fenomenon 3 yıl
500$ = 2350 TL
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