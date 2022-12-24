ŞOK marketlerde Asus tabanlı farklı oyuncu kasaları var

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Asus bileşenleri ile desteklenmiş çeşitli oyuncu kasaları piyasaya süren ŞOK marketler zinciri bu hafta daha zengin bir katalogla yeniden oyuncuların karşısına çıkıyor.

24 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

24 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus tabanlı oyuncu kasaları yer alıyor. Afişlerde Powered by ASUS şeklinde bir ibare kullanılsa da bu kasaların Asus markasına ait olmadığı ancak Asus bileşenlerine yer verdiği anlaşılıyor. Anakart, kasa, güç kaynağı, ekran kartı bileşenleri ürüne göre Asus tarafından tedarik edilmiş.

26 Kasım ŞOK aktüel katalog ürünleri neler? 4 hf. önce eklendi

Katalogda amiral gemisi ETÜGEN modeli durumunda. Ryzen 5 5600X 6 çekirdekli işlemci, RTX 3070 8GB ekran kartı, RGB tempered kasa, 16GB DDR4 Hikvision RAM, 512GB SSD konfigürasyonu ile 22999TL olarak satılıyor.

UMAY modeli Ryzen 5 5600X 6 çekirdekli işlemci, GeForce RTX 3060Ti 8GB ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD konfigürasyonu ile 20999TL olarak satılacak. MERGEN modelinde Ryzen 5 5500 6 çekirdekli işlemci, GeForce RTX 3060 12GB ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD ise 15999TL seviyesinde.

ÜLGEN modeli Ryzen 5 5500 6 çekirdekli işlemci, Radeon RX 6600 8GB ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD ile 13599TL fiyat etiketine sahip. En alt seviyede TENGRİ modeli Ryzen 5 5600G 6 çekirdekli APU, dahili Vega 7 grafik birimi, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD ise 7699TL seviyesinde.

Diğer taraftan 23.8 inçlik Full HD IPS LCD ekran, 1ms gecikme, 165Hz tazeleme hızı, AMD FreeSync Premium özellikleri ile Asus Tuf Gaming monitör 3099TL iken Tuf Gaming K3 Aura Sync klavye 1599TL, Tuf Gaming M3 oyuncu faresi 270TL, Tuf Gaming H3 kulaklık ise 799TL. Bazı kasa ve ekipmanların önceki kataloğa göre bir miktar ucuzladığını belirtmek gerek.

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24 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda neler var?