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    Nedir Bu! 400V-800V Elektrikli Otomobil Mevzusu

    Elektrikli otomobillerin bileşenleri arasında en büyük öneme sahip olan pillerinin voltaj mimarilerini ele aldık.                                                                                       

    400V pil mimarisi daha düşük maliyetli ve genellikle genel kullanım için uygundur. Şarj hızı ve verimlilik konusunda daha yüksek voltajlı sistemlere göre daha az avantaj sağlar. Kablo kalınlığının daha fazla olması kablolama ve montaj zorluklarını artırabilir.

    800V pil mimarisi daha yüksek performans ve hız gerektiren uygulamalarda üstünlük sağlar. Yüksek güç üretimi ve daha hızlı şarj hızı sunması bu sistemin en büyük avantajları arasında yer alır. Daha ince kablo kullanımı kablolama kolaylığını artırırken bu tür sistemler genellikle daha yüksek maliyetlidir.

    400V pil mimarisi maliyet avantajı ve genel kullanım için uygundur. Lakin daha düşük şarj hızı ve verimliliği sunar. 800V pil mimarisi yüksek performans, hızlı şarj ve yüksek verimlilik sağlar. Bununla birlikte maliyeti daha yüksektir.

    Ülkemizde erişilebilir elektrikli otomobiller arasında 400V elektrikli otomobillere Togg T10X ve Tesla Model Y SR modellerini gösterebiliriz. 800V pil voltaj mimarisini kullanan araçlara ise Hyundai IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerini gösterebiliriz.

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