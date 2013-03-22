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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

44 kat optik yakınlaştırma sağlayan yeni Fujifilm fotoğraf makinesi, S8400W SuperZoom

6 yıl
1,7b
1
21
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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44 kat optik yakınlaştırma sağlayan yeni Fujifilm fotoğraf makinesi, S8400W SuperZoom

Bugün zor arazi koşullarına dayanıklı olarak duyurduğu XP200 dijital fotoğraf makinesi ile gündeme gelen Fujifilm, ayrıca 44 kat optik yakınlaştırma sağlayan yeni S8400W SuperZoom modelini de kullanıcılar karşısına çıkarttı.
Fujifilm tarafından tanıtılan S8400W, öncelikle SLR benzeri gövde yapısı ve sunduğu yüksek optik yakınlaştırma oranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik olarak 1/2.3" 16MP BSI-CMOS sensörün yer verildiği fotoğraf makinesi, 17 element 14 grup Fujinon 24-1056mm (F2.9-5.6) lensi ile oldukça yüksek 44 kat optik yakınlaştırma sunabiliyor. ISO 100-12800 aralığına sahip olan model, 201 nokta dahili elektronik vizöre, saniyede 10 kare seri çekim hızına, uygun koşullarda 0.3 saniye otomatik netleme performansına, Full HD 1080i 60Fps stereo sesli video çekim kapasitesine, 3" 460 nokta LCD ekrana ve ayrıca 1 saniye açılış süresi ile kullanıcılara oldukça hızlı kullanım imkanı sağlayabiliyor.
 
44 kat optik yakınlaştırma sağlayan yeni Fujifilm fotoğraf makinesi, S8400W SuperZoom
123x87x116mm boyuta ve 670 gram ağırlığa sahip olan Fujifilm S8400W, 4 adet AA pil ile 300 kadar fotoğraf çekilmesine imkan sağlayabilirken, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği sayesinde akıllı cep telefonları, tabletler ve bilgisayar modelleri ile fotoğraf/video paylaşımı yanında, yedekleme işlemlerini de kolayca yerine getirebiliyor. Her türlü fotoğraf ayarı için manuel modlar da üzerinde unutulmayan S8400W, yaratıcı filtreler, 1cm makro çekim kapasitesi gibi ekstra özelliklere sahip.
Piyasaya Nisan ayından çıkacak olan Fujifilm S8400W dijital fotoğraf makinesi, 350$ fiyat etiketine sahip olacak. 
 
44 kat optik yakınlaştırma sağlayan yeni Fujifilm fotoğraf makinesi, S8400W SuperZoom

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my54 6 yıl en beğenilen
Fotoğraf çekebilen dürbün.
2 Yanıt Yanıtla +6
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ozturert 6 yıl
Abi bu alet o kadar mükemmel ki DSLR almaya hiç gerek yok. Bak lense bak hele sen, bir DSLR için bunu almaya çalışsan binlerce dolar verirsin. O derece yani.
Şimdi tek dert promotör elemanların saldırısından korunmak...
Abi bu alet o kadar mükemmel ki DSLR almaya hiç gerek yok. Bak lense bak hele sen, bir DSLR için bunu almaya çalışsan binlerce dolar verirsin. O derece yani.
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1 Yanıt Yanıtla +5
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BARIŞA ÖZLEM 6 yıl
Fotoğraf deyince zum diye karşılık veren bir milletimiz olduğundan tam Türk işi bir ürün.
1 Yanıt Yanıtla +4
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o_an 4 yıl
Fujii birak bu islerii
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ironman 6 yıl

CANON da 50 optik var bu da bişeymiii
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atrix1212 5 yıl
yine insanlar canon nikon almaya giderler , ellerine bu dandik şipşak cihazından tutturulur.
promotorler sagolsun.
canonun nikonun görüntü ayarlarını boz , abi bu japan diye dandik fujileri ver milletin eline.
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theyapici 6 yıl
mpe 65 gibi zoomu var yaw hey maşallah 44 malatya gibi ama sensör tırt
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my54 6 yıl en beğenilen
Fotoğraf çekebilen dürbün.
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hakanlevent 6 yıl
sensör boyutuda şahane
dir
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fss1403 6 yıl my54
my54

Fotoğraf çekebilen dürbün.

Müthiş yorum hiç güleceğim yoktu

Bu arada 670 gram ağırlık çokmuş iyi kas yapılır
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ozturert 6 yıl
Abi bu alet o kadar mükemmel ki DSLR almaya hiç gerek yok. Bak lense bak hele sen, bir DSLR için bunu almaya çalışsan binlerce dolar verirsin. O derece yani.
Şimdi tek dert promotör elemanların saldırısından korunmak...
1 Yanıt Yanıtla +5
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yc#1 6 yıl ozturert
ozturert
Abi bu alet o kadar mükemmel ki DSLR almaya hiç gerek yok. Bak lense bak hele sen, bir DSLR için bunu almaya çalışsan binlerce dolar verirsin. O derece yani.
Şimdi tek dert promotör elemanların saldırısından korunmak...

Düşük ışıkta bu fujiyi 44x zoom kurtarmaz.
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