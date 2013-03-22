44 kat optik yakınlaştırma sağlayan yeni Fujifilm fotoğraf makinesi, S8400W SuperZoom





Bugün zor arazi koşullarına dayanıklı olarak duyurduğu XP200 dijital fotoğraf makinesi ile gündeme gelen Fujifilm, ayrıca 44 kat optik yakınlaştırma sağlayan yeni S8400W SuperZoom modelini de kullanıcılar karşısına çıkarttı.

Fujifilm tarafından tanıtılan S8400W, öncelikle SLR benzeri gövde yapısı ve sunduğu yüksek optik yakınlaştırma oranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik olarak 1/2.3" 16MP BSI-CMOS sensörün yer verildiği fotoğraf makinesi, 17 element 14 grup Fujinon 24-1056mm (F2.9-5.6) lensi ile oldukça yüksek 44 kat optik yakınlaştırma sunabiliyor. ISO 100-12800 aralığına sahip olan model, 201 nokta dahili elektronik vizöre, saniyede 10 kare seri çekim hızına, uygun koşullarda 0.3 saniye otomatik netleme performansına, Full HD 1080i 60Fps stereo sesli video çekim kapasitesine, 3" 460 nokta LCD ekrana ve ayrıca 1 saniye açılış süresi ile kullanıcılara oldukça hızlı kullanım imkanı sağlayabiliyor.

123x87x116mm boyuta ve 670 gram ağırlığa sahip olan Fujifilm S8400W, 4 adet AA pil ile 300 kadar fotoğraf çekilmesine imkan sağlayabilirken, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği sayesinde akıllı cep telefonları, tabletler ve bilgisayar modelleri ile fotoğraf/video paylaşımı yanında, yedekleme işlemlerini de kolayca yerine getirebiliyor. Her türlü fotoğraf ayarı için manuel modlar da üzerinde unutulmayan S8400W, yaratıcı filtreler, 1cm makro çekim kapasitesi gibi ekstra özelliklere sahip.

Piyasaya Nisan ayından çıkacak olan Fujifilm S8400W dijital fotoğraf makinesi, 350$ fiyat etiketine sahip olacak.