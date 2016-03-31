4.5G başlıyor: İşte operatör tarifeleri

Bu gece 00.00 itibariyle ülkemizde 4.5G altyapısını resmi olarak kullanmaya başlayacağız. Operatörlerimiz, uzun süredir devam eden hazırlıklarını tamamladı ve ilk tarifelerini de yarın itibariyle kullanıma sunacak. Sizler için, ilk 4.5G paketlerini bir araya getirdik.

Turkcell

Turkcell, yeni altyapıya geçişin şerefine, 4.5G’ye geçen müşterilerin internet kotasını ilk 3 ay için ikiye katlama vaadinde bulunuyor. Yani 4.5G’deki mevcut internet kotanız, sadece 3 ay için iki katına çıkmış olacak. Bunun haricinde, yarından itibaren geçerli olacak tarifeler şu şekilde:

Veri Konuşma SMS Aylık

50 GB 1000 Dk. 1000 149TL

20 GB 1000 Dk. 1000 119TL

15 GB 1000 Dk. 1000 99TL

10 GB 1000 Dk. 1000 79TL

6 GB 500 Dk. 1000 59TL

4 GB 500 Dk. 1000 49TL

2 GB 500 Dk. 1000 39TL

Turkcell’in ayrıca bazı vaadleri de var. Örneğin günlük 9.90TL’ye 4.5G tarifesinin yurt dışında da kullanılabilmesi, tarife geçişlerinde cayma bedeli alınmaması, adresinize internet bağlanana kadar mobil internet ile desteklenmesi, Turkcell üzerinden telefon alanların arıza yaşaması halinde tamir olana kadar yedek telefon sağlanması, 65 yaş üzeri ve engelli müşterilere evde hizmet, olağanüstü durumlarda finansal yükümlülüklerin askıya alınması sayılabilir.

Türk Telekom

En geniş fiber ağ sloganıyla 4.5G hizmetlerine başlayan Türk Telekom, iki farklı tarife sunuyor. 4.5G tarifeleri mevcut altyapıyı kullanacak. GIGA 4.5G olarak adlandırılan ve Christiano Ronaldo’nun da reklamlarında boy gösterdiği hizmet ise, uyumlu WiFi noktaları ile 4.5G bağlantınızı aynı anda kullanarak, hızı 1Gbps seviyelerine çıkarmayı hedefliyor. Aslında her iki tarife de aynı fiyatlandırmaya sahip ancak uyumlu cihazların olması gerekiyor.

4.5G tarafında sınırsız SMS ve 1000-3000DK arasında değişen arama kotalarına sahip taahhütlü tarifeler şu şekilde:

BOLHIZLI 3GB 35TL

BOLHIZLI 5GB 45TL

BOLHIZLI 7GB 55TL

ULTRA 8GB 65 TL

ULTRA 10GB 75 TL

ULTRA 12GB 85 TL

AILECE 15GB 89 TL

Sadece veri bağlantısı sunan tarifeler

AYLIK 4GB 19 TL

AYLIK 2GB 15 TL

2 HAFTALIK 4GB 15 TL

2 HAFTALIK 2GB 12 TL

1 HAFTALIK 4GB 12 TL

1 HAFTALIK 2GB 10 TL

Vodafone

Vodafone ise biraz daha RED paketlerini ön plana çıkıyor. Paket türüne göre kullanıcılar Spotify Premium, Digiturk Play Sinema veya Süper Lig paketlerinden birini veya hepsini hediye olarak alabiliyor. Taahhütlü paket fiyatları şu şekilde:

RED XS 1000DK 1000SMS 3GB 49TL

RED S 1000DK 1000SMS 5GB 59TL

RED M 2000DK 2000SMS 6GB 69TL

RED L 4000DK 4000SMS 8GB 89TL

RED Elite 10000DK 10000SMS 15GB 159TL

Ayrıca “Dört Bucak G Deneme Kampanyası” ile Vodafone aboneleri, Nisan ayı boyunca kendi tarifeleri dışında hiçbir ödeme yapmadan 4.5G teknolojisini deneyebilecek. Vodafone, ilerleyen günlerde yeni paketlerin de müjdesini verdi. Tüm operatörlerin 4.5G geçiş sürecini ilgili linklerden inceleyebilirsiniz.

Peki operatörler ne diyor ? Üç operatörle de CEO seviyesinde röportaj yaptık, videolar aşağıda.