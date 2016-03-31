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4.5G başlıyor: İşte operatör tarifeleri

Uzun süredir merakla beklediğimiz 4.5G iletişim altyapısına kavuşmak üzereyiz. Peki hangi operatörümüz müşterilerine ne tür tarifeler hazırladı? Detaylar bu yazımızda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
25,3b
1
1242
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu gece 00.00 itibariyle ülkemizde 4.5G altyapısını resmi olarak kullanmaya başlayacağız. Operatörlerimiz, uzun süredir devam eden hazırlıklarını tamamladı ve ilk tarifelerini de yarın itibariyle kullanıma sunacak. Sizler için, ilk 4.5G paketlerini bir araya getirdik.

Turkcell 

Turkcell, yeni altyapıya geçişin şerefine, 4.5G’ye geçen müşterilerin internet kotasını ilk 3 ay için ikiye katlama vaadinde bulunuyor. Yani 4.5G’deki mevcut internet kotanız, sadece 3 ay için iki katına çıkmış olacak. Bunun haricinde, yarından itibaren geçerli olacak tarifeler şu şekilde: 

Veri        Konuşma               SMS       Aylık

50 GB    1000 Dk.              1000      149TL
20 GB    1000 Dk.              1000      119TL
15 GB    1000 Dk.              1000      99TL
10 GB    1000 Dk.              1000      79TL
6 GB      500 Dk.                 1000      59TL
4 GB      500 Dk.                 1000      49TL
2 GB      500 Dk.                 1000      39TL
Turkcell’in ayrıca bazı vaadleri de var. Örneğin günlük 9.90TL’ye 4.5G tarifesinin yurt dışında da kullanılabilmesi, tarife geçişlerinde cayma bedeli alınmaması, adresinize internet bağlanana kadar mobil internet ile desteklenmesi, Turkcell üzerinden telefon alanların arıza yaşaması halinde tamir olana kadar yedek telefon sağlanması, 65 yaş üzeri ve engelli müşterilere evde hizmet, olağanüstü durumlarda finansal yükümlülüklerin askıya alınması sayılabilir.

Türk Telekom 

En geniş fiber ağ sloganıyla 4.5G hizmetlerine başlayan Türk Telekom, iki farklı tarife sunuyor. 4.5G tarifeleri mevcut altyapıyı kullanacak. GIGA 4.5G olarak adlandırılan ve Christiano Ronaldo’nun da reklamlarında boy gösterdiği hizmet ise, uyumlu WiFi noktaları ile 4.5G bağlantınızı aynı anda kullanarak, hızı 1Gbps seviyelerine çıkarmayı hedefliyor. Aslında her iki tarife de aynı fiyatlandırmaya sahip ancak uyumlu cihazların olması gerekiyor.

4.5G tarafında sınırsız SMS ve 1000-3000DK arasında değişen arama kotalarına sahip taahhütlü tarifeler şu şekilde:

BOLHIZLI 3GB          35TL
BOLHIZLI 5GB          45TL
BOLHIZLI 7GB          55TL
ULTRA 8GB              65 TL
ULTRA 10GB            75 TL
ULTRA 12GB            85 TL
AILECE 15GB           89 TL
Sadece veri bağlantısı sunan tarifeler
AYLIK 4GB               19 TL
AYLIK 2GB               15 TL
2 HAFTALIK 4GB    15 TL
2 HAFTALIK 2GB    12 TL
1 HAFTALIK 4GB    12 TL
1 HAFTALIK 2GB    10 TL 

Vodafone

Vodafone ise biraz daha RED paketlerini ön plana çıkıyor. Paket türüne göre kullanıcılar Spotify Premium, Digiturk Play Sinema veya Süper Lig paketlerinden birini veya hepsini hediye olarak alabiliyor. Taahhütlü paket fiyatları şu şekilde:

RED XS                      1000DK          1000SMS        3GB                49TL

RED S                         1000DK          1000SMS        5GB                59TL

RED M                       2000DK          2000SMS        6GB                69TL

RED L                         4000DK          4000SMS        8GB                89TL

RED Elite                    10000DK        10000SMS      15GB              159TL

Ayrıca “Dört Bucak G Deneme Kampanyası” ile Vodafone aboneleri, Nisan ayı boyunca kendi tarifeleri dışında hiçbir ödeme yapmadan 4.5G teknolojisini deneyebilecek. Vodafone, ilerleyen günlerde yeni paketlerin de müjdesini verdi. Tüm operatörlerin 4.5G geçiş sürecini ilgili linklerden inceleyebilirsiniz. 

Peki operatörler ne diyor ? Üç operatörle de CEO seviyesinde röportaj yaptık, videolar aşağıda.
 

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CaSsErDoDo 3 yıl en beğenilen
Uzun uzun yazmaya gerek yok tek kelimeyle rezalet.
1 Yanıt Yanıtla +625
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General. 3 yıl
4G bizim neyimize, bizi hiç bişeye layık görmüyorlar. Herşey gelişmiş ülkelerin iki katı pahalı. Bir türk dünyaya bedeldir derlerdi, bunu mal anlamında dediklerini yaşadıkça öğrendim. Neyse, hangi tarafa domalalım
4G bizim neyimize, bizi hiç bişeye layık görmüyorlar. Herşey gelişmiş ülkelerin iki katı pahalı. Bir türk dünyaya bedeldir derlerdi, bunu mal anlamında dedikle...
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4 Yanıt Yanıtla +375
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Rajeesh 3 yıl
şaka mı bu fiyatlar? 40 liradan ucuz tarife yok resmen? kotalarda değişen bir şey de yok millet niye kullansın
Yanıtla +284
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9 Avatar Avatar Avatar
rainmanstern 3 yıl
lte iyimi oldu bilemedim. daha önce sorunsuz olan turkcell internetim lte den sonra devamlı problem yapmaya başladı. ilerleyen tek şey fiyatlar, diğer konukar geri geri gidiyoruz ancak
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educationist 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Turkcell in bu tarifesi iyi gibi ne dersiniz? Mevcut haliyle zaten süperonline için ödeme yapıyorum 79 liraya yani 15 lira daha vererek 4 GB mobil data ve 500 dk hat alabiliyorum.
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fthkn 3 yıl educationist
yufat
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Turkcell in bu tarifesi iyi gibi ne dersiniz? Mevcut haliyle zaten süperonline için ödeme yapıyorum 79 liraya yani 15 lira daha vererek 4 GB mobil data ve 500 dk hat alabiliyorum.

Mobil ve ev internetin aynı pakette mi satın alıyorsun?
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vizart 3 yıl
4.5g Tam bir fiyasko Ankara nın gôbegi Kızılay Turkcell sürekli gidip geliyor müş hız fiyasko şebeke yok diyorum hız testi yapın diyor 3 ay taahhüt olmasına rağmen hattı Vodafone taşıdım biraz daha iyi ama oda sıkıntılı ikinci hat olarak Telekom aldım oda evde çekmiyor benim için tam fiyasko.
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köfteciŞakir 3 yıl
Sınırsız adam akıllı paket olmadıktan sonrası yalan.
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rainmanstern 3 yıl
o kadar gürültü koparıldı 4.5 g şöyle böyle geldi diye. arkası boş çıktı. kayda değer gelişmeleri tt yapıyor dahada yapacak sanırım.
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ALBAY 3 yıl rainmanstern
yes i dont

o kadar gürültü koparıldı 4.5 g şöyle böyle geldi diye. arkası boş çıktı. kayda değer gelişmeleri tt yapıyor dahada yapacak sanırım.

TT yapsa yapsa altına yapar. Kırıkkalede aynı mekanda test yaptık üstelik 3 operatörü de test ettik. Turkcell 47mbit, TT 14mbit ve Vodafone 10 mbit hız verdi.Bu dediğim yer şehre uzak bir fabrika. Şehir içinde 84mbit gördüm turkcellde. Sırf ucuz diye TT ye geçeyim dedim ama TT her zaman ki TT imiş. Hiç maceraya gerek yok bence.Pahalı olsun kafam rahat olsun.

Edit: Test cihazı Note 4 Exynos
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AİGUN 3 yıl
Simdi 4.5g kullanmak icin yeni pakete gecmeye gerek yok dimi ?
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ekrem71 3 yıl
Yok abi
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gonuldagi 3 yıl
Valla keşke kişi başı milli gelirimiz 20000 dolar olsun en pahalısı bizimki olsun
ama herkez çöplükte hazır elde bulunanı arıyor. 15 yıl boyunca RTE gazıyla idare ederken hatta şövalyeliğe soyunurken hiç buraları düşünmedik. 20000 olsada biz çöplükte aramaya devam ederiz bu kafayla. kullanma kardeşim gerekirse telefon kır at. alıp verip havuza haraç verme.
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engink 3 yıl gonuldagi
gonuldagi

Valla keşke kişi başı milli gelirimiz 20000 dolar olsun en pahalısı bizimki olsun
ama herkez çöplükte hazır elde bulunanı arıyor. 15 yıl boyunca RTE gazıyla idare ederken hatta şövalyeliğe soyunurken hiç buraları düşünmedik. 20000 olsada biz çöplükte aramaya devam ederiz bu kafayla. kullanma kardeşim gerekirse telefon kır at. alıp verip havuza haraç verme.

ne 20000'i 7000'e indi çoktan. ama bu bile çok 3000 bize layık olan.
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turbetfur2 3 yıl
Turkcell 4.5G ye geçen müşterilerinin kotalarını 3 aylığına 2 ye katladı. 3 aydan sonrada ücret artışı olmadan yeni sürprizlerimiz olacak dedi. Neler acaba?
2 Yanıt Yanıtla +1
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ALBAY 3 yıl turbetfur2
turbetfur2

Turkcell 4.5G ye geçen müşterilerinin kotalarını 3 aylığına 2 ye katladı. 3 aydan sonrada ücret artışı olmadan yeni sürprizlerimiz olacak dedi. Neler acaba?

Tarifem nisanda bitiyor. Ne olduğunu söyleseler ona göre hareket ederdik.
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ipli jeton 3 yıl turbetfur2
3 ay içerisinde daha fazla veri kullanmaya alıştıracaklar bu şekilde. 3 ay sonra kota pat diye yarıya inince kotayı yetirememeye başlayan insanlar daha fazla kotalı paketler alacak. Olay bdur bence.
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Guest-6B41FC0FF 3 yıl
Şaka bir yana en ucuzu Turkcell olmuş. Vodafone da en pahalısı olmuş. Türk Telekom' un yaptığı güzellik 3G alışkanlığı devam edecek olanlara olmuş bir nebze.
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draco1987 3 yıl
Gayrettepe Türk Telekom Giga 4.5G

Cihaz nexus 5x
[separator]
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_OlguN_ 3 yıl
600dk 5 gb 28 tl

bimcell.com.tr/...
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