4.5G başlıyor: İşte operatör tarifeleri

Bu gece 00.00 itibariyle ülkemizde 4.5G altyapısını resmi olarak kullanmaya başlayacağız. Operatörlerimiz, uzun süredir devam eden hazırlıklarını tamamladı ve ilk tarifelerini de yarın itibariyle kullanıma sunacak. Sizler için, ilk 4.5G paketlerini bir araya getirdik.
Turkcell
Turkcell, yeni altyapıya geçişin şerefine, 4.5G’ye geçen müşterilerin internet kotasını ilk 3 ay için ikiye katlama vaadinde bulunuyor. Yani 4.5G’deki mevcut internet kotanız, sadece 3 ay için iki katına çıkmış olacak. Bunun haricinde, yarından itibaren geçerli olacak tarifeler şu şekilde:
Veri Konuşma SMS Aylık
Türk Telekom
En geniş fiber ağ sloganıyla 4.5G hizmetlerine başlayan Türk Telekom, iki farklı tarife sunuyor. 4.5G tarifeleri mevcut altyapıyı kullanacak. GIGA 4.5G olarak adlandırılan ve Christiano Ronaldo’nun da reklamlarında boy gösterdiği hizmet ise, uyumlu WiFi noktaları ile 4.5G bağlantınızı aynı anda kullanarak, hızı 1Gbps seviyelerine çıkarmayı hedefliyor. Aslında her iki tarife de aynı fiyatlandırmaya sahip ancak uyumlu cihazların olması gerekiyor.
4.5G tarafında sınırsız SMS ve 1000-3000DK arasında değişen arama kotalarına sahip taahhütlü tarifeler şu şekilde:
Vodafone
Vodafone ise biraz daha RED paketlerini ön plana çıkıyor. Paket türüne göre kullanıcılar Spotify Premium, Digiturk Play Sinema veya Süper Lig paketlerinden birini veya hepsini hediye olarak alabiliyor. Taahhütlü paket fiyatları şu şekilde:
RED XS 1000DK 1000SMS 3GB 49TL
RED S 1000DK 1000SMS 5GB 59TL
RED M 2000DK 2000SMS 6GB 69TL
RED L 4000DK 4000SMS 8GB 89TL
RED Elite 10000DK 10000SMS 15GB 159TL
Ayrıca “Dört Bucak G Deneme Kampanyası” ile Vodafone aboneleri, Nisan ayı boyunca kendi tarifeleri dışında hiçbir ödeme yapmadan 4.5G teknolojisini deneyebilecek. Vodafone, ilerleyen günlerde yeni paketlerin de müjdesini verdi. Tüm operatörlerin 4.5G geçiş sürecini ilgili linklerden inceleyebilirsiniz.
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Turkcell in bu tarifesi iyi gibi ne dersiniz? Mevcut haliyle zaten süperonline için ödeme yapıyorum 79 liraya yani 15 lira daha vererek 4 GB mobil data ve 500 dk hat alabiliyorum.
Mobil ve ev internetin aynı pakette mi satın alıyorsun?
TT yapsa yapsa altına yapar. Kırıkkalede aynı mekanda test yaptık üstelik 3 operatörü de test ettik. Turkcell 47mbit, TT 14mbit ve Vodafone 10 mbit hız verdi.Bu dediğim yer şehre uzak bir fabrika. Şehir içinde 84mbit gördüm turkcellde. Sırf ucuz diye TT ye geçeyim dedim ama TT her zaman ki TT imiş. Hiç maceraya gerek yok bence.Pahalı olsun kafam rahat olsun.
Edit: Test cihazı Note 4 Exynos
ama herkez çöplükte hazır elde bulunanı arıyor. 15 yıl boyunca RTE gazıyla idare ederken hatta şövalyeliğe soyunurken hiç buraları düşünmedik. 20000 olsada biz çöplükte aramaya devam ederiz bu kafayla. kullanma kardeşim gerekirse telefon kır at. alıp verip havuza haraç verme.
ne 20000'i 7000'e indi çoktan. ama bu bile çok 3000 bize layık olan.
Tarifem nisanda bitiyor. Ne olduğunu söyleseler ona göre hareket ederdik.
Cihaz nexus 5x
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