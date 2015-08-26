4.5G ihalesi tamamlandı

Uzun süredir gündemden düşmeyen ve ilk önce 4G altyapısına yönelikken ertelenerek 4.5G altyapısına dönüştürülen ihale süreci bugün başladı ve ihalenin ilk turu tamamlandı. Operatörlerimiz toplamda 6 paket için birbiri ile yarıştı.





İlk tur ihalesinde 800MHz ve 900MHz bantları satışa çıkarıldı. 800MHz bandında A1, A2 ve A3 paketleri yer alırken, 900MHz bandında ise B1, B2 ve B3 paketleri yer alıyor. 800MHz bandı daha pahalı iken 900MHz bandı biraz daha düşük fiyatta.





İhalede A1 paketi 390 milyon Avro ile Vodafone'da kaldı. A2 paketi 380 milyon Avro ile Avea'nın oldu. Turkcell ise 372 milyon dolar ile A3 paketini kazanmayı başardı. Bu ihalede toplam 1 milyar 143 milyon Avroluk satış yapıldı. 3G ihalesinde en yüksek paketi alan Turkcell olmuştu. 4.5G ihalesinde ise ilginç bir tablo ortaya çıktı.





B1 paketinde ise 216 milyon Avro ile Avea, B2 paketinde 39.9 milyon Avro teklifi veren Turkcell ve Vodafone arasında yapılan kura ile Vodafone, B3 paketinde Turkcell 39.9 milyon Avro ile kazanan firma oldu. B paketlerinden 296 milyon 699 bin 936 Euro'luk gelir elde edildi.





Güncelleme : İhalede 1800MHz bandı da C paketleri olarak satışa çıktı. C1 paketini Turkcell 430 milyon Avro ile elde etti. C2 paketini 310 milyon Avro ile Avea, C3 paketini 95 milyon Avro ile Vodafone kazandı. 2100MHz bandındaki D1, D2 ve D3 paketleri için ise toplamda 383 milyon 664 bin 234 Avro teklif veren Turkcell bandın tamamını satın aldı. 2600MHz frekansında ise E1 paketi için Turkcell 384 milyon Avro, E2 paketi için Vodafone 240 milyon Avro, E3 paketi için 25.8 milyon Avro teklif verdi.





Bantlar arasındaki farklara değinecek olursak örneğin 800MHz bandında hizmet veren bir operatör 1 kilometre öteye kadar en fazla 10 kullanıcıya tek baz istasyonu ile gidebiliyor. Ancak 2700MHz bandındaki bir operatör 1km'ye kadar en fazla 100 kullanıcıya iki baz istasyonu ile gidebiliyor.





Bu bakımdan 800-900MHz bantlarında yatırım maliyetleri haliyle azalıyor ancak kullanıcı kapasitesi düşüyor. 2100-2600MHz bantlarında ise yatırım maliyeti artıyor ancak kullanıcı kapasitesi de artıyor.





Yani bir frekans kapsama alanı açısından önemli iken diğer frekans daha fazla aboneye ulaşmak için tercih ediliyor. 800 MHz nüfus yoğununluğunun düşük olduğu bölgeler, 2100-2600 MHz ise büyük yerleşim yerleri, metropoller için geçerli bir frekans. Bu noktada operatörlerin maliyetleri iyi hesap ederek altyapılarını inşa etmeleri gerekiyor.





3G teknolojisine kadar altyapılar hem internet hem de konuşa-mesajlaşma göre optimize edilmek zorundaydı. Ancak 4G ile birlikte daha yüksek internet hızları temel amaç haline geldi. 4.5G ve 5G şeklinde tanımladığımı teknolojiler de yine yüksek internet erişimi ve yüksek bant genişliği değerleri ile alakalı. Örneğin hücresel ağ ile internete erişirken bunun yanında WiFiağını da ekleyerek eş zamanlı bağlantı hızınızı katlayabiliyorsunuz.





Hal böyle olunca baz istasyonları da önem kazanıyor zira tam anlamıyla 4.5G hızlarına erişebilmek için baz istasyonlarına fiber ile gitmek gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de tüm baz istasyonlarına fiberle gitmek için 1.5 milyon kilometre uzunluğunda hat döşenmesi gerekiyor.





Bu noktada Turkcell ve Turk Telekom iştiraki Avea geniş bir Fiber ağına sahip olduğu için baz istasyonlarına gidiş zor olmayacaktır. Ancak Vodafone'nin yatırımlarını biraz daha artırması gerekiyor. 4.5G teknolojisi ile aynı zamanda Fiber ağlarının da genişlediğine şahit olacağız.