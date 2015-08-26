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4.5G ihalesi tamamlandı

3 yıl
7,2b
1
179
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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4.5G ihalesi tamamlandı

Uzun süredir gündemden düşmeyen ve ilk önce 4G altyapısına yönelikken ertelenerek 4.5G altyapısına dönüştürülen ihale süreci bugün başladı ve ihalenin ilk turu tamamlandı. Operatörlerimiz toplamda 6 paket için birbiri ile yarıştı.

İlk tur ihalesinde 800MHz ve 900MHz bantları satışa çıkarıldı. 800MHz bandında A1, A2 ve A3 paketleri yer alırken, 900MHz bandında ise B1, B2 ve B3 paketleri yer alıyor. 800MHz bandı daha pahalı iken 900MHz bandı biraz daha düşük fiyatta.

İhalede A1 paketi 390 milyon Avro ile Vodafone'da kaldı. A2 paketi 380 milyon Avro ile Avea'nın oldu. Turkcell ise 372 milyon dolar ile A3 paketini kazanmayı başardı. Bu ihalede toplam 1 milyar 143 milyon Avroluk satış yapıldı. 3G ihalesinde en yüksek paketi alan Turkcell olmuştu. 4.5G ihalesinde ise ilginç bir tablo ortaya çıktı.

B1 paketinde ise 216 milyon Avro ile Avea, B2 paketinde 39.9 milyon Avro teklifi veren Turkcell ve Vodafone arasında yapılan kura ile Vodafone, B3 paketinde Turkcell 39.9 milyon Avro ile kazanan firma oldu. B paketlerinden 296 milyon 699 bin 936 Euro'luk gelir elde edildi.

Güncelleme : İhalede 1800MHz bandı da C paketleri olarak satışa çıktı. C1 paketini Turkcell 430 milyon Avro ile elde etti. C2 paketini 310 milyon Avro ile Avea, C3 paketini 95 milyon Avro ile Vodafone kazandı. 2100MHz bandındaki D1, D2 ve D3 paketleri için ise toplamda 383 milyon 664 bin 234 Avro teklif veren Turkcell bandın tamamını satın aldı. 2600MHz frekansında ise E1 paketi için Turkcell 384 milyon Avro, E2 paketi için Vodafone 240 milyon Avro, E3 paketi için 25.8 milyon Avro teklif verdi. 

Bantlar arasındaki farklara değinecek olursak örneğin 800MHz bandında hizmet veren bir operatör 1 kilometre öteye kadar en fazla 10 kullanıcıya tek baz istasyonu ile gidebiliyor. Ancak 2700MHz bandındaki bir operatör 1km'ye kadar en fazla 100 kullanıcıya iki baz istasyonu ile gidebiliyor. 

Bu bakımdan 800-900MHz bantlarında yatırım maliyetleri haliyle azalıyor ancak kullanıcı kapasitesi düşüyor. 2100-2600MHz bantlarında ise yatırım maliyeti artıyor ancak kullanıcı kapasitesi de artıyor. 

Yani bir frekans kapsama alanı açısından önemli iken diğer frekans daha fazla aboneye ulaşmak için tercih ediliyor. 800 MHz nüfus yoğununluğunun düşük olduğu bölgeler, 2100-2600 MHz ise büyük yerleşim yerleri, metropoller için geçerli bir frekans. Bu noktada operatörlerin maliyetleri iyi hesap ederek altyapılarını inşa etmeleri gerekiyor. 

3G teknolojisine kadar altyapılar hem internet hem de konuşa-mesajlaşma göre optimize edilmek zorundaydı. Ancak 4G ile birlikte daha yüksek internet hızları temel amaç haline geldi. 4.5G ve 5G şeklinde tanımladığımı teknolojiler de yine yüksek internet erişimi ve yüksek bant genişliği değerleri ile alakalı. Örneğin hücresel ağ ile internete erişirken bunun yanında WiFiağını da ekleyerek eş zamanlı bağlantı hızınızı katlayabiliyorsunuz.

Hal böyle olunca baz istasyonları da önem kazanıyor zira tam anlamıyla 4.5G hızlarına erişebilmek için baz istasyonlarına fiber ile gitmek gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de tüm baz istasyonlarına fiberle gitmek için 1.5 milyon kilometre uzunluğunda hat döşenmesi gerekiyor.

Bu noktada Turkcell ve Turk Telekom iştiraki Avea geniş bir Fiber ağına sahip olduğu için baz istasyonlarına gidiş zor olmayacaktır. Ancak Vodafone'nin yatırımlarını biraz daha artırması gerekiyor. 4.5G teknolojisi ile aynı zamanda Fiber ağlarının da genişlediğine şahit olacağız.  

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GeoMatrix 3 yıl en beğenilen
Teknolojiden 1 gram anlayanlar gelmiş burda yok a bandı yok duvarı delmek yok ihale esasları bla bla bla..

Kardeşim fotoğrafa dışardan bakın biraz.Ücretsiz internet hizmeti dünyada aldı başını gidiyor,dünyanın en pahalı internetlerinden birini kullanıyorsunuz ve fiyatlar daha da artacak. İnternet duvarı mı deliyor nereyi deliyor siz düşünün artık..
Teknolojiden 1 gram anlayanlar gelmiş burda yok a bandı yok duvarı delmek yok ihale esasları bla bla bla..Kardeşim fotoğrafa dışardan bakın biraz.Ü...
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Crashlone 3 yıl
Güzel...
Türkcell 1gb 4.5g 66TL tanışma paketi...Ek 500mb için 10TL
Türkcell 1gb 4.5g LTE-A Turbo internet paketi 99TL Ek 500mb için 5TL

Ek : Burda Turkcelli en iyi hızları aldı diye savunan almış...Harcadığı paralara bakın sizden sömürdüğü paralarla alabildi...Resmen diğer 2 şirketede fark atmış.İhalede harcadığı paralarla
vodafone avea herkeze ulaşabileceği maksimum hızı vericekken sizin turkcell turkcell turbo paket altında 4G'nizide bir güzel bölücek.
Güzel...Türkcell 1gb 4.5g 66TL tanışma paketi...Ek 500mb için 10TLTürkcell 1gb 4.5g LTE-A Turbo internet paketi 99TL Ek 500mb için 5TLEk :...
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gokhans19 3 yıl
bkadem
4.5G 4Gye göre maksimum 3.5 kat daha fazla download imkanı veriyor. En azından ilk kez güncel bir teknolojiyi gecikmeden kullanıyor olacağız. Severiz veya sevmeyiz ama RTEnin 5G çıkışı olmasaydı 4.5G değil 13 yıl boyunca 4Gde kalacaktık.

Yav he he. Gelecek olan şey klasik 4g. 4,5 denmesinin nedeni padişahın gönlü olsun azar işitmesinler diye.
bkadem4.5G 4Gye göre maksimum 3.5 kat daha fazla download imkanı veriyor. En azından ilk kez güncel bir teknolojiyi gecikmeden kullanıyor olaca...
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GeoMatrix 3 yıl
Turkcell kaç paraya verecek acaba bu hizmeti..
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kutay2455 3 yıl
Avea dogru duzgun cekmiyor bile.. 4,5 g internetide en pahali o satar simdi..
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DH Misafiri 3 yıl
İsterse 10G olsun, kota olduktan sonra neye yarar. 3g diyor 1-2 gb kota veriyorlar standart olarak.
5 şeritli yol yapacaksın ama içeride hız 80 gibi birşey bu :)
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tubytube 3 yıl
Konu hakkında dayanılmaz bilgi kirliliği var, işin derinine inmek isteyen teknoloji meraklılarını felç ettirecek kadar çirkefe yatılan bir ihale oldu 4G ihalesi :/

Önce ihale tarihiyle oynandı, sonra arada "5G isterük" şovları yapıldı ki 4G niye gecikti sorusunun en muteber cevabı bu oldu ve şimdi bir anda 4.5G ihalesi yapıldı ama bu kafayla sade haliyle ne zaman 4G ile tanışacağımızı tahmin edemiyorum!!!

Avea için nefes aldıracak bir ihale sonucu görüyorum, çıtalarını standart devlet kurumu olmaktan çok öteye taşıyabilme olanağı yakaladılar...
Vodafone kırsal bölgelerde ve özellikle doğuda yaygın olduğundan düşük yoğunluklu 4G frekanslarını alması sıkıntı çıkarmayacaktır, sanki biraz fazla para ödemiş oldular gibi ve bu durum nedense hoşuma gitmedi. Kendilerine has özel teknik ekipmanları, yazılımları, altyapıları konusundaki planları olabilir...
Turkcell yine üst yoğunluk odaklı ancak bu sefer her bant aralığının en büyüğünü almadılar ve Avea gibi alt operatör hizmeti sunmadıkları için (yoğunlukları hemen hemen aynı olmasına rağmen) tamamen ayrı bir dünya içindeymiş gibi bir izlenim yarattılar bende. Okuduğum bir yoruma hak verdim, içlerinde Superonline tarafından farklı çalışmalarını görebiliriz. Belki bu yüzden 4. ve yeni bir operatör göremedik :/

Ayrıca Vodafone ve Turkcell'in reklamlarından midem bulanıyor ay ay ay...

mini.donanimhaber.com/...
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e_capkan 3 yıl
şuan operatörlerin 3g de kullandıkları frekans band aralıklarındaki hakları kaybolmadı sanırım.

şuan turkcell 2100mhz de 40mhz lik bir band genişliği kullanıyor.
buna 30mhz daha ekledi yani yeni aldığı lisanlar ile.
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İnce Uçlu Şarj Aleti 3 yıl
Hic sevinmiyorum cunku, 500mb internet 19 TL oldugu bi ulkede 6 g gelse ne olur.
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Umutcan 3 yıl
Hadi bakalım 0.5G daha lazım, sonra 5G'deyiz.
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Source 3 yıl
4.5G kullanan ülkeler sayılı sanırım ülkemiz için hayırlı olsun.
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Xlarge 3 yıl
4g de kral vodafone olacak demektir. MHz ne kadar düşük olursa çekim gücü o kadar yüksek olacaktır.
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nefendim 3 yıl Xlarge
Xlarge

4g de kral vodafone olacak demektir. MHz ne kadar düşük olursa çekim gücü o kadar yüksek olacaktır.

800Mhz eşit paylaşıldı


10Mhz'er olarak


A-B-C-D-E-F... harflere kanma
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help21 3 yıl
daha şebeke çekmiyor adamlar 4g diyor
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3 yıl help21
help21

daha şebeke çekmiyor adamlar 4g diyor


800 MHz de çeker, merak etme.
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Rainbow VI 3 yıl
Xperia E4G uyumlu olacak mı 4.5 için?
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pemaxs 3 yıl
Ya varya ne bicim is forumda kimse bu kazik ücretleri tartismiyorda 300 mbps indirme hizindan bahsediyor.
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