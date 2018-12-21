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48MP kameralı son telefon Umidigi S3 Pro oldu

Sony’nin 48MP çözünürlüğündeki yeni sensörü ilginizi çektiyse yakın zamanda uygun bir fiyata bulabileceksiniz. Çinli üreticiler bu sensöre akın etmiş durumda.
5 ay
6,5b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin bugüne kadar geliştirdiği en yüksek çözünürlüğe sahip olan 48MP Sony IMX586 sensör Çinli üreticiler tarafından adeta kapış kapış gidiyor. Sensörü kullanan son akıllı telefon ise Umidigi S3 Pro oldu.

Umidigi S3 Pro özellikleri

Sony’nin yeni sensörü 48MP efektif çözünürlüğe sahip ve 4 pikseli birleştirerek 1 piksel haline getiriyor. Böylece yakınlaştırma yapılabilen ve çok detaylı fotoğraflar ortaya çıkıyor. Sensörü bugüne kadar Honor V20, Nova 4 ve ismi bilinmeyen bir Xiaomi telefonunda görmüştük. Akıllı telefon pazarında bu kadar hızlı benimsenen başka bir sensör yok diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Şimdi de Honor ve Maserati ortaklığı"

Umidigi S3 Pro modeli de orta seviyede bu sensörü tüketiciye sunmayı hedefliyor. Ayrıca yardımcı olarak 12MP çözünürlüğünde bir telefoto sensör de yer alacak. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

6.3 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde çentikli ekrana sahip olan telefona Helio P70 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB dahili kapasite yanında 5150mAh kapasiteli bir batarya da olacak. Telefon muhtemelen CES 2019 fuarında tanıtılacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/20/umidigi-s3-pro-with-a-48mp-sony-imx586-sensor-to-slug-it-out-with-the-nova-4/ Yorum Yaz
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Bloodin 4 ay en beğenilen
Başlığa bak çay demle... Yani 48 megapiksel kameraya sahip son telefon mu olacak? Başka çıkmayacak mı ??
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Bloodin 4 ay en beğenilen
Başlığa bak çay demle... Yani 48 megapiksel kameraya sahip son telefon mu olacak? Başka çıkmayacak mı ??
Yanıtla +7
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kaya0 5 ay
başlığa bakınca bi afalladım, felsefenin derin sularına gittim geldim,
sonra bi su içtim kendime geldim
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10ff 5 ay
Nokia 808 gibi fos çıkmasın buda...
1 Yanıt Yanıtla +1
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oguzhan diric 4 ay 10ff
808 fosmu cikti ? Zamaninin cok otesinde bir kameraya sahipti. O fos dediginiz telefon yeni nesil telefonlarla bile cok rahat kapisir...
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renega 5 ay
şuan ki özellikleri çok iyi. ama beklediğim telefon olması için şu özelliklere ihtiyacı var
Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, amoled, hdr, dolby vision, p3 renk gamutu
Ses yönünde dolby atmos, kulaklık çıkışı
p2i sertifikası
en az 15w hızlı şarj
8mm kalınlık
mor renk seçeneği
wifi 5
bluetooth 5
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mhrUca 5 ay
Kamera yarsinin suyu cikti he
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