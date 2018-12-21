48MP kameralı son telefon Umidigi S3 Pro oldu

Sony’nin bugüne kadar geliştirdiği en yüksek çözünürlüğe sahip olan 48MP Sony IMX586 sensör Çinli üreticiler tarafından adeta kapış kapış gidiyor. Sensörü kullanan son akıllı telefon ise Umidigi S3 Pro oldu.

Umidigi S3 Pro özellikleri

Sony’nin yeni sensörü 48MP efektif çözünürlüğe sahip ve 4 pikseli birleştirerek 1 piksel haline getiriyor. Böylece yakınlaştırma yapılabilen ve çok detaylı fotoğraflar ortaya çıkıyor. Sensörü bugüne kadar Honor V20, Nova 4 ve ismi bilinmeyen bir Xiaomi telefonunda görmüştük. Akıllı telefon pazarında bu kadar hızlı benimsenen başka bir sensör yok diyebiliriz.

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Umidigi S3 Pro modeli de orta seviyede bu sensörü tüketiciye sunmayı hedefliyor. Ayrıca yardımcı olarak 12MP çözünürlüğünde bir telefoto sensör de yer alacak. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

6.3 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde çentikli ekrana sahip olan telefona Helio P70 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB dahili kapasite yanında 5150mAh kapasiteli bir batarya da olacak. Telefon muhtemelen CES 2019 fuarında tanıtılacak.