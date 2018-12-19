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Şimdi de Honor ve Maserati ortaklığı

Honor markası için de bir otomotiv devi ile ortaklık yapan Huawei, Honor V20 Maserati Edition modelini hazırlıyor. Honor V20 Maserati Edition özellikleri haberimizde.
5 ay
7b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemisi tarafında Porsche Design ile uzun süredir ortaklık yürüten ve özel versiyonlar sunan Huawei, alt seviyeye yönelik Honor markasına da bir otomotiv ortaklığı ekliyor. Bu otomotiv devi Maserati olacak.

Honor V20 Maserati Edition özellikleri

Son dönemde otomotiv markalarının akıllı telefon pazarına yoğun bir ilgisi var. OnePlus 6T McLaren Edition, Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition, Huawei Mate RS Porsche Design modelleri ünlü markaların tasarım anlayışını akıllı telefon pazarına getirmişti.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Huawei Enjoy 9 satışa başladı"

Firmanın verdiği ipuçları ve sızdırılan görseller Honor V20 Maserati Edition modeline işaret ediyor. Söz konusu akıllı telefonun arka kısmında Maserati firmasına ait efsane logosu mevcut.

Honor V20 modeli dünyanın ilk ekrana entegre ön kamera barındıran ve Sony’nin 48MP çözünürlüğünde sensörünü kullanan akıllı telefonu olma özelliğine sahip. Huawei bu ilklerin yanına bir de Maserati ortaklığını koymuş.

Ay sonuna doğru detayları açıklanacak olan telefonda 4000mAh kapasiteli batarya, Kirin 980 yonga seti ve 8GB RAM yer alması bekleniyor. Maserati Edition ise muhtemelen daha büyük bir RAM ve depolama kapasitesi ile gelecek. Bununla birlikte 8GB RAM bu versiyona özgü de olabilir.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/19/alleged-honor-v20-maserati-edition-image-leaked/ Yorum Yaz
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lazloo 5 ay en beğenilen mhrUca
Kim olacak VW. İkisi de üçkağıtçı.
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Hyperchondriac 5 ay
Vestel Anadol ortaklıgı bekliyoruzz.
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V4LKyR 5 ay
Lambor "J" ini
ortaklığı istiyorum.
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canmania 5 ay
Vestel babayiğit Edition yüzde ikiyüz yerli yüzde iki yüz milli
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Karres 5 ay
Vestel Tofaş ortaklığı iyi gider
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koçari 5 ay
Ben General Mobile BMC ortaklığını bekliyorum.
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mhrUca 5 ay
Apple kimle yapcak acaba fiatlami
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lazloo 5 ay mhrUca
Kim olacak VW. İkisi de üçkağıtçı.
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Hyperchondriac 5 ay
Vestel Anadol ortaklıgı bekliyoruzz.
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