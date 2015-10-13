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4K ekranlı 21.5-inç Apple iMac duyuruldu

3 yıl
2,5b
1
20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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4K ekranlı 21.5-inç Apple iMac duyuruldu
 
Teknoloji devi Apple, uzun zamandır bilgileri gelen 4K ekranlı 21.5-inç yeni iMac'i resmi olarak duyurdu.
Eskiden 21.5-inç iMac serisinde Full HD çözünürlük sunan Apple, sonunda beklenen 4K (4096 x 2304) ekranlı 21.5-inç iMac modelini de kullanıcıların beğenisine sundu. Tasarımsal olarak herhangi bir değişiklik taşımayan model, ülkemize 3.1 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Intel Core i5 işlemci (3.6 GHz’e kadar Turbo Boost), 8 GB dahili bellek (16 GB’a kadar yapılandırma seçeneği), 1 TB sabit sürücü ve Intel Iris Pro Graphics 6200 ekran kartı konfigürasyonu ile getirildi.
Yeni iMac'lerin ekranı artık genelde sinemalarda kullanılan P3 renk paletine ulaşabiliyor ve böylece sRGB'den %20 oranından daha fazla renk görüntülenebiliyor. Bu sayede daha gerçekçi, keskin görüntüler vaadeden iMac ailesi, Apple'a göre bunu Retina ekranı standart beyaz LED’lerden uzaklaştırıp gelişmiş kırmızı-yeşil fosfor LED’lere geçirerek başarıyor. Kırmızı, yeşil ve mavinin her biri eşit derecede performans gösteriyor ve bu sayede dünyanın renkleri daha dengeli ve daha net bir şekilde karşımıza geliyor.
5,999 TL'den başlayan fiyat etiketiyle satılan yeni 4K 21.5-inç iMac yanında Apple, 27-inç iMac modellerinin hepsini 5K yani 5120 x 2880 piksel çözünürlükteki ekranlara terfi ettirdi. 5K ekranlı iMac'ler ise 7,099 TL'den başlayan fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alıyor.
Yeni iMac modellerini an itibariyle Apple'ın resmi Türkiye sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/10/13/4k-imac/ Yorum Yaz
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sharky25ant 3 yıl
Magic mouse yerine trackpad isterseniz +220 TL daha vermeniz gerekiyor :( eskiden bu ücretsizdi...
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CozgurY 3 yıl
çok iyi çok güzel çok beğeniryorum ve çok istiyorum ama kurlar sağolsun çok para...
Yeni bi işyeri daha açıyorum ilk zaman ağırlıklı olarak orada duracağım tabi barkod sistemi felanda kuracağım dedim bide pc alayım. İlk önce macleri değerlendirdim dedim çok para bukadar vermeyim şimdi, sonrasında laptop alayım dedim iyi kötü 960 ekran kartı olan onlarda baya para olmuşlar:)) dedim pc toplayım, ondada alçaktan uçamıyorum hepsinden pahalı çıkıyor:)) En son kenarda köşede kalmış laptopba kurarayım sistemi idare edeym biraz belki dolar felan düşerse alırım yeni pc diye düşündüm :)))
Yani tekrardan kurlar sağolsun hiç bir şey alınacak gibi değil...
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kadirirdem 3 yıl
Fiyatlar her zamanki gibi fiyat ucuklatici
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alcest 3 yıl
MrKemal17
alcest Anlamadım şimdi bu cihazın ekranı 5k imacden renk olarak daha mı iyi oldu?5k imac kullanıyorum merak ettim
Şu anda satılmakta olan 5K iMacler P3 renk paletini kapsıyor. 27lik modelde bir güncelleme yoksa sendeki de P3ü kapsamakta. Edit: 27 inçlik modelde de ekran güncellmesi olmuş, yani P3 renk gamutunu %100 kapsama sadece yeni modellerde var. apple.com/...

Renk uzayları grafiğine bakarsak çok fark yok adobe rgb ile fakat anlamadım olayı nedir? Sinema ile uğraşanlar için işe yarıyor sanırım.
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MrKemal17 3 yıl
alcest

Anlamadım şimdi bu cihazın ekranı 5k imacden renk olarak daha mı iyi oldu?5k imac kullanıyorum merak ettim


Şu anda satılmakta olan 5K iMac'ler P3 renk paletini kapsıyor. 27"'lik modelde bir güncelleme yoksa sendeki de P3'ü kapsamakta.

Edit: 27 inçlik modelde de ekran güncellmesi olmuş, yani P3 renk gamutunu %100 kapsama sadece yeni modellerde var.
apple.com/...
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alcest 3 yıl
Anlamadım şimdi bu cihazın ekranı 5k imac'den renk olarak daha mı iyi oldu?
5k imac kullanıyorum merak ettim
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MK* 3 yıl
Harici ekran kartı opsiyon olarak bile koymamaları çok büyük ayıp olmuş.
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Master_Evil 3 yıl
21,5 4k için küçük kalmış bence, en azından 23 olmalıydı
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semih_avcı 3 yıl
amerika eğitim satış fiyatı 1400 dolar. tax yoksa eyalette 4 bin lira yapar. yuzde 35 daha ucuz.
kalan 2 bın lıraya ucak bıletı alın gezın
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playmaker10 3 yıl
Fusion drive yerine düz hdd olayı sıkıntılı olmuş. Alırken illa ssd ya da en olmadı fusion drive upgrade'i yapmak lazım, o da fiyatı daha da uçuracak. Fiyat konusu zaten başlı başına problem, bütün Mac'ler zam yemiş, iPhone'ların fiyat artışından sonra bekliyordum zaten açıkçası, kur kaynaklı bir revizyon ancak çok abartı noktalara geldi fiyatlar.
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semih_avcı 3 yıl
6000 tl olsa yine iyi. bu devirde mekanik disk mi kaldı. mecbur ssd alıcaksınız ve + 800 Tl 250gb ssd fiyatı. eder sana 6800 Tl.
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ankasr13e 3 yıl
6000tl mi?? Oha! 4000TL yi gecmemeli bence.
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