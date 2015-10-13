4K ekranlı 21.5-inç Apple iMac duyuruldu

Teknoloji devi Apple, uzun zamandır bilgileri gelen 4K ekranlı 21.5-inç yeni iMac'i resmi olarak duyurdu.

Eskiden 21.5-inç iMac serisinde Full HD çözünürlük sunan Apple, sonunda beklenen 4K (4096 x 2304) ekranlı 21.5-inç iMac modelini de kullanıcıların beğenisine sundu. Tasarımsal olarak herhangi bir değişiklik taşımayan model, ülkemize 3.1 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Intel Core i5 işlemci (3.6 GHz’e kadar Turbo Boost), 8 GB dahili bellek (16 GB’a kadar yapılandırma seçeneği), 1 TB sabit sürücü ve Intel Iris Pro Graphics 6200 ekran kartı konfigürasyonu ile getirildi.

Yeni iMac'lerin ekranı artık genelde sinemalarda kullanılan P3 renk paletine ulaşabiliyor ve böylece sRGB'den %20 oranından daha fazla renk görüntülenebiliyor. Bu sayede daha gerçekçi, keskin görüntüler vaadeden iMac ailesi, Apple'a göre bunu Retina ekranı standart beyaz LED’lerden uzaklaştırıp gelişmiş kırmızı-yeşil fosfor LED’lere geçirerek başarıyor. Kırmızı, yeşil ve mavinin her biri eşit derecede performans gösteriyor ve bu sayede dünyanın renkleri daha dengeli ve daha net bir şekilde karşımıza geliyor.

5,999 TL'den başlayan fiyat etiketiyle satılan yeni 4K 21.5-inç iMac yanında Apple, 27-inç iMac modellerinin hepsini 5K yani 5120 x 2880 piksel çözünürlükteki ekranlara terfi ettirdi. 5K ekranlı iMac'ler ise 7,099 TL'den başlayan fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alıyor.

Yeni iMac modellerini an itibariyle Apple'ın resmi Türkiye sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/10/13/4k-imac/