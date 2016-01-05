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4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5

Nikon'un D4S üzerine uzun zamandır geliştirdiği tam profesyonel yeni DSLR fotoğraf makinesi D5, şirket tarafından biraz önce resmi olarak duyuruldu. Üst seviyeye sağlam özellikler geldi.
3 yıl
3,7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5

Japon görüntüleme devi Nikon, 2015 yılı içerisinde geliştirdiğini duyurduğu yeni amiral gemisi DSLR fotoğraf makinesi D5'i resmi olarak görücüye çıkarttı.
Gövde tasarımı olarak tahmin edebileceğiniz üzere büyük değişiklikler almayan Nikon D5, en yüksek seviyede performans isteyen profesyonellere hitap ediyor. Sınıfında bir ilke imza atarak 3.2-inç boyutunda 2.36 milyon nokta dokunmatik ekran ile donatılan gelişmiş fotoğraf makinesi, 20.8MP'lik FF sensörüyle Nikon'dan beklenmeyecek bir özelliği beraberinde getiriyor ve 4K UHD çözünürlükte video (Detaylı düzenlemeye izin veren "Flat" video profili mevcut) çekebiliyor. Video tarafında dahili "Time-Lapse" özelliği de unutulmayan detaylar arasında yer alıyor.
Gücünü yeni tasarlanan EXPEED 5 görüntü işlemcisinden alan ve inanılmaz bir değer olarak ISO 50 ile 3,280,000 (Arttırılmış) aralığını aktif olarak kullanabilen Nikon D5, beklentiler dahilinde çok iyi bir düşük ışık performansı vaadediyor ve otomatik netleme ile saniyede 12 kare, olmadan da saniyede 14 kare seri çekim gerçekleştirebiliyor. Yeni otomatik netleme modülü 99'u çapraz olmak üzere 153 netleme noktası barındıran model, düşük ışıkta bile performansından bir kayıp vermiyor ve inanılmaz kararlı obje takibi gerçekleştirebiliyor.
Çift XQD hafıza kartını kullanabilen Nikon D5, HDMI portu üzerinden sıkıştırılmamış video aktarımı yapabiliyor ve profesyonel fotoğrafçılar istedikleri taktirde 1000 Base-T 400MBps Ethernet bağlantısı üzerinden D4S'e oranla 1.5 kat daha hızlı görüntü aktarımı sağlayabiliyor.
Nikon'un en üst seviyeye ciddi yenilikler getiren yeni DSLR fotoğraf makinesi D5, 6500$ gövde fiyatıyla 2016 Mart ayında satışa çıkıyor.
4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5
 

http://www.dpreview.com/news/2370616853/nikon-fills-in-the-blanks-on-professional-grade-d5-dslr Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar, lens konusu o kadar da önemli değil. Zaten öyle bir kamera alan bir adamin elinde lensten bol bir şey yoktur. Asıl sorunlar başka.
Nikon yaptığı ürünlerin satılması için ser verip sır vermez. Ben 5 yıllık fotografciyim ve hem nikon hem canon kullandım. Su götürmez bir gerçektir ki canon nikon dan her zaman daha iyidir. Gerek lens, gerek teknoloji, gerek ergonomik ve tasarim açısından canon çok daha iyi. Yakın tarihte hem nikon hem canon ile manzara ve portre fotoğrafları çektim. Ve nikon asla ama asla bütün gün elinizde tutmak isteyeceginiz bir makina değil. Konfor ve ergonomi sıfır. Ama canon 1d mark iv ve 1d x, magnezyum alaşım bile olsa elinize tam oturuyor.
En basit örnek, nikon un on off anahtarı dahi 90'lardan kalma: deklansor onu.
Bir çekim yaparken elinizin kayması ve kameranın kapanması işten değil.
Nikon D5 4k video çekebiliyor, doğrudur. Yalnız canon daha 2012 de bunu başarmıştı. Canon 1d c. Dünyanın ilk hibrit kamerasi: hem sinema, hem fotoğraf cekimi için.
Ayrıca canon 1d c 30 dk 4k çekim yapabilirken nikon D5 sadece 3 dk 4k çekim yapabiliyor. Nikon un iso hassasiyeti daha yüksek, ama canon daha az pullanma yapıyor.
Nikon D5 in cf kart versiyonundan bulmak neredeyse imkansız, xqd kart da neredeyse hiçbir yerde yok ve çok pahalı. O teknolojinin gelişmesi lazım daha .
Ona bakılırsa canon 1d c 2 cf kart kullanıyor, bravo Canon!
Yeni planlanan, şubat sonunda açıklanması ve mart-nisan gibi satışa çıkması planlanan canon 1d x mark ii ise 1 cfast, 1 cf kart kullanması planlanıyor. Cfast xqd karttan daha ucuz ve daha hızlı.
Harici kaydedici dahi nikon D5 i ise yarar kılmıyor. Harici kaydedici (usb 3.0 hdd, hdmi assasin veya ethernet ile bilgisayar) olsa dahi D5 maksimum 30 dk 4k çekebiliyor. 1d c ise cf kart kullandığı halde tek başına 30 dk 4k çekebiliyor. Harici kaydedici ile bu rakam tam 2 saate çıkıyor. Nitekim 1d c daha pahalı.
4k video herkes için gereken bir özellik olmayabilir, ama ben doğal yaşamda ya da önemli bir konferans sırasında, 12 fps çekimin yeterli olmayacağı zamanlarda, ben 1d c yi 4k videoya alıp bütün olup biteni bir klip halinde kaydediyorum. Sonra bilgisayarda hem herşeyin içinde olduğu bir 4k videom oluyor. Ben de bu videodan sevdiğim kareleri çıkarıyorum. Ve sahip olduğunuz fotolar 8-10 MP den aşağı olmuyor.
Ayrica ben stüdyo ortamında stop-motion film çekiyorum ve orada da 1Gbit ethernet çok yardımcı oluyor. D5 daha hızlı, ama dünyanın en iyi makro lensleri ve geniş açı lensleri canon'da.
Kamerayi ne için kullanacaginizla alakalı, ama birkaç özelliğe bakarak kameraya kılıf takmamak gerekiyor. Ben sebeplerini sundum, söz sizde.
Okuduğunuz için teşekkür ederim.
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VYC Majoris 3 yıl DH Misafiri
1DX tanıtıldı zaten. Diğerlerine daha müsait bir zamanda cevap vereceğim.
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St Batuhan 3 yıl
"3,280,000" güldüm aslında ama bekliyorum yine de sonuçta nasıl fotoğraflar çıkar gece çekiminde. Ay ışığı ile Sony tarafında a7s ile falan yapılabilenler ortada. Gerçekten hakkını veriyor ama Nikon böyle abartı bir değeri de öne sürerek daha kötü sonuçlar elde ederse yazık günah.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Dx-1 devamında Canon Nasıl bir ürün çıkartır acaba? :) Para olsa hiç durmam onu alırım aga.
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V4LKyR 3 yıl
Yöh, makineye bakar mısın. Eh, buna bir de lens almak lazım tabi, 3500$ de o tutsa...
10000$
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VYC Majoris 3 yıl V4LKyR
Lens o kadar tutmaz. 2-3 tane lense yeter o para. Bu makine son seviye olduğu için fiyatı böyle. Her üründe olduğu gibi fotoğraf makinelerinde de bir seviyeden sonra fiyat katlanıyor çünkü hitap ettiği kesim en üst seviye ürün isteyenler.

Amatör birini fazlasıyla aşar yani. Bu işten para kazanan ileri seviye fotoğrafçılar tercih edecektir. Tabi ellerindeki D4s yeterli gelmiyorsa. Amatörler veya portre, düğün gibi tarzlarda para kazananlar için d610, d750, d800, d810 ve hatta d700 bile fazlasıyla yeterli.
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fotifoti 3 yıl
güzel fiyat :)
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