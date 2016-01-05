4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5

Japon görüntüleme devi Nikon, 2015 yılı içerisinde geliştirdiğini duyurduğu yeni amiral gemisi DSLR fotoğraf makinesi D5'i resmi olarak görücüye çıkarttı.

Gövde tasarımı olarak tahmin edebileceğiniz üzere büyük değişiklikler almayan Nikon D5, en yüksek seviyede performans isteyen profesyonellere hitap ediyor. Sınıfında bir ilke imza atarak 3.2-inç boyutunda 2.36 milyon nokta dokunmatik ekran ile donatılan gelişmiş fotoğraf makinesi, 20.8MP'lik FF sensörüyle Nikon'dan beklenmeyecek bir özelliği beraberinde getiriyor ve 4K UHD çözünürlükte video (Detaylı düzenlemeye izin veren "Flat" video profili mevcut) çekebiliyor. Video tarafında dahili "Time-Lapse" özelliği de unutulmayan detaylar arasında yer alıyor.

Gücünü yeni tasarlanan EXPEED 5 görüntü işlemcisinden alan ve inanılmaz bir değer olarak ISO 50 ile 3,280,000 (Arttırılmış) aralığını aktif olarak kullanabilen Nikon D5, beklentiler dahilinde çok iyi bir düşük ışık performansı vaadediyor ve otomatik netleme ile saniyede 12 kare, olmadan da saniyede 14 kare seri çekim gerçekleştirebiliyor. Yeni otomatik netleme modülü 99'u çapraz olmak üzere 153 netleme noktası barındıran model, düşük ışıkta bile performansından bir kayıp vermiyor ve inanılmaz kararlı obje takibi gerçekleştirebiliyor.

Çift XQD hafıza kartını kullanabilen Nikon D5, HDMI portu üzerinden sıkıştırılmamış video aktarımı yapabiliyor ve profesyonel fotoğrafçılar istedikleri taktirde 1000 Base-T 400MBps Ethernet bağlantısı üzerinden D4S'e oranla 1.5 kat daha hızlı görüntü aktarımı sağlayabiliyor.

Nikon'un en üst seviyeye ciddi yenilikler getiren yeni DSLR fotoğraf makinesi D5, 6500$ gövde fiyatıyla 2016 Mart ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2370616853/nikon-fills-in-the-blanks-on-professional-grade-d5-dslr