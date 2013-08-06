Nikon, Coolpix serisi S6600 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu





Giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi pazarının akıllı cep telefonları nedeniyle gerilediği günümüzde Coolpix S6600 isimli yeni modelini duyuran Nikon, kullanıcılara farklı alternatifler sunmaya devam ediyor.

Üzerinde hareketli bir LCD ekran bulunan Coolpix S serisi ilk fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyan S6600, teknik olarak 1/2.3-inç 16MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı CMOS sensöre, 12 kat optik yakınlaştırma sağlayan NIKKOR 25-300 mm f/3.3-6.3 lense, 2.7inç 460 nokta hareketli TFT LCD ekrana, 125-1600 ISO aralığına ve EN-EL19 bataryası ile CIPA standartlarına göre 150 fotoğraf çekim kapasitesine sahip. USB üzerinden veri aktarımı sağlayabilen ve SD / SDHC / SDXC hafıza kartlarını destekleyen model, elde çekimlerde kullanıcılara yardımcı olan görüntü sabitleme teknolojisini de bünyesinden barındırıyor.

1920 x 1080 / 60i seviyesinde video çekim yapabilen Nikon Coolpıx S6600, içerisinde birçok yaratıcı filtre ve fotoğraf düzenleme seçeneği ile geliyor. Ayrıca dahili Wi-Fi özelliği üzerinden kablosuz olarak veri aktarımı sağlayabilen fotoğraf makinesi, 96.9 x 57.1 x 27.2 mm boyuta ve batarya dahil ortalama 165 gram ağırlığa sahip.

Eylül ayında beş farklı renk seçeneği ve 300$ fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Nikon Coolpıx S6600 modeli ile çekilmiş resmi örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/nikon-announce-coolpix-s6600-and-l620-22617