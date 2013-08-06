Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, Coolpix serisi S6600 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

5 yıl
548
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon, Coolpix serisi S6600 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

Giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi pazarının akıllı cep telefonları nedeniyle gerilediği günümüzde Coolpix S6600 isimli yeni modelini duyuran Nikon, kullanıcılara farklı alternatifler sunmaya devam ediyor.
Üzerinde hareketli bir LCD ekran bulunan Coolpix S serisi ilk fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyan S6600, teknik olarak 1/2.3-inç 16MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı CMOS sensöre, 12 kat optik yakınlaştırma sağlayan NIKKOR 25-300 mm f/3.3-6.3 lense, 2.7inç 460 nokta hareketli TFT LCD ekrana, 125-1600 ISO aralığına ve EN-EL19 bataryası ile CIPA standartlarına göre 150 fotoğraf çekim kapasitesine sahip. USB üzerinden veri aktarımı sağlayabilen ve SD / SDHC / SDXC hafıza kartlarını destekleyen model, elde çekimlerde kullanıcılara yardımcı olan görüntü sabitleme teknolojisini de bünyesinden barındırıyor.
1920 x 1080 / 60i seviyesinde video çekim yapabilen Nikon Coolpıx S6600, içerisinde birçok yaratıcı filtre ve fotoğraf düzenleme seçeneği ile geliyor. Ayrıca dahili Wi-Fi özelliği üzerinden kablosuz olarak veri aktarımı sağlayabilen fotoğraf makinesi, 96.9 x 57.1 x 27.2 mm boyuta ve batarya dahil ortalama 165 gram ağırlığa sahip.
Eylül ayında beş farklı renk seçeneği ve 300$ fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Nikon Coolpıx S6600 modeli ile çekilmiş resmi örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
 
Nikon, Coolpix serisi S6600 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

http://www.ephotozine.com/article/nikon-announce-coolpix-s6600-and-l620-22617 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Donanım Haber, New York'tan bildiriyor: LG G2 için geri sayım başladı 5 yıl Logitech G430 7.1 Kulaklık video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim