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4.Nesil iPod Touch; iPhone 4'ün aksine 256MB'lık belleğe sahip

8 yıl
82,2b
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51
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın geçen hafta tanıttığı 4.Nesil iPod Touch'ın kullanıcılara sunulmasıyla birlikte hakkındaki sorular da bir bir cevaplanıyor. iFixit ekibinin 4.Nesil iPod Touch'ı masaya yatırmasıyla birlikte cihazda beklenenin aksine ne titreşim motoru ne de 512MB'lık belleğe sahip olmadığı ortaya çıktı. Kısacası 2007'den bu yana iPod Touch, ilk defa donanımsal olarak iPhone'un gerisinde kaldı.

4.Nesil iPod Touch; iPhone 4'ün aksine 256MB'lık belleğe sahip
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Titreşim Motoru

iPod Touch'ın FCC onay fotoğraflarının internette yayınlanmasının ardından iPodTouchFans adlı site, kameranın hemen sağ tarafından bulunan gri dairesel parçanın, Apple'ın sitesinde yer alan "Eğer biri sizinle FaceTime ile iletişim kurmak istediğinde, titreşim eşliğinde iPod Touch'ınızda görüşmeyi kabul edip etmeyeceğinizi soran davetiye alacaksınız." ifadesine de dayanak göstererek, titreşim motoru olduğu iddia etmişti. Ancak iFixit ekibinin yaptığı parçalara ayırma işleminde bu parçanın titreşim motoru değil mikrofon olduğu ortaya çıktı. Apple'da internet sayfasında yer alan bu cümleyi "Eğer biri sizinle FaceTime ile iletişim kurmak istediğinde, iPod Touch'ınızda görüşmeyi kabul edip etmeyeceğinizi soran bir davetiye alacaksınız." şeklinde değiştirerek, yeni iPod Touch'da titreşim özelliği bulunmadığını kesinleştirmiş oldu.

4.Nesil iPod Touch; iPhone 4'ün aksine 256MB'lık belleğe sahip
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Bellek

Apple, iPad'de 256MB'lık bellek kullanmasına rağmen iPhone 4'de 512MB'lık belleğe yer vermesinden sonra 4.Nesil iPod Touch'ın da 512MB'lık belleğe sahip olması bekleniyordu. Çünkü aynı yıl satışa sunulan iPod Touch'lar her zaman o yılın iPhone'undan bir adım daha ötede oluyordu. Ancak iFixit ekibinin yaptığı son çalışmayla birlikte gün ışığına çıkan iPod Touch'ın LogicBoard'u beklenenin gerçekleşmeyerek Cupertino'lunun, iPhone 4'de yer vermesine rağmen yeni iPod Touch'da 512MB'lık belleğin yerine 256MB'lık bellek kullanmayı tercih ettiğini gözler önüne koydu. Aynı şekilde iFixit ekibi, yeni nesil iPod Touch'ın A4 işlemcisinin iPhone 4'ünkinden farklılık gösteren iPad'in A4'üyle aynı koda sahip olduğunun altını çizdi.

Apple'a yakınlığıyla bilinen John Gruber, yukarıda değindiğimiz farklılıkların yanı sıra cihazın IPS panele, iPhone 4'ünkü kadar iyi bir kameraya ve GPS yeteneğine sahip olmamasının nedeni olarak Apple'ın iPod Touch'ın satış fiyatını uygun seviyelerde tutmaya çalışmasını gösterdi. Bakalım Apple, uyguladığı bu fiyat politikasıyla birlikte 4.Nesil iPod Touch'la daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başarabilecek mi?


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DH Misafiri 8 yıl
bana kalırsa en iyi cihazları apple yapıyor çünkü desteği çok önemli appstore'de bir çok uygulama var en azından tasarım olarak bile diğerlerinden iyi symbian'a bir bakın bir kaç proğramdan sonra kasıp kalıyor diğerleri pek farklı değil ama android2i incelemedim hiç bir marka ise babamın markası değil bence fark ortada tabiki herkesin bütçesine göre bu işler ama işletim sistemi diğerlerinden hakkaten çok güzel
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daejanggeum 8 yıl
iPhone'dan farklı olması çok doğal, biri 700 lirayken diğeri 1500 lira.
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leopard10 8 yıl
bunun 2 nedeni var

1)aralarindaki fiyat farki
2)incelik kalinlik farki
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SARPERBJK 8 yıl

daejanggeum

iPhone'dan farklı olması çok doğal, biri 700 lirayken diğeri 1500 lira.


bencede. 2 katından fazla ödüyoruz telefon için, biraz daha iyi olsun bir zahmet
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DH Misafiri 8 yıl
yazık yazık çocukmu kandırıyorsunuz biraz geliştirin şu cihazı flaş10 olsun ram 2 gb olsun 1gh ve üstü gh hız olsun en azından biraz ayrılsın diğerlerinden ben napim şimdi bunu hd dışında nerdeyse aynı ipod touchlarla bide kamera koymuşlar satsın diye oda..
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Marmarali 8 yıl
hız olarak neredeyse aynılar çok büyük bir fark yok.. ama ekran aynı değil.. ekranı daha iyi daha konstartlı iphonenin can sıkıcı nokta burası ki oda diğer toucha göre daha gelişmiş.. hep touch iphonedan üstün oluyordu bu sefer üstünlüğü iphone vermişler(hız vs..) ama fiyatına göre çok iyi.. iphone kontratlı paketleri açıklansın uygun değilse ipod touch almak istiyorum. hd video olayı çok başarılı çok kullanışlı olacaktır :)
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DH Misafiri 8 yıl
iPhone 4ever :D
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iPhoneDalton 8 yıl
Böyle şeyler normal aslında.Bu özellikleri beğenmiyen varsa 1000-1200tl daha verip iP4 alabilir karışan yok.Karşılaştırma videolarında touch 4g iP4'den daha erken açılıyor oyunlarda aynı anda açılıyor.Bu ram olayı 3-4 program aynı anda açılırsa fark olucaktır ki 4 uygulamada aynı anda ne işe yarar?Ekran olarakda biraz fark var kamera olarakta.Seçim sizin fakat bu kadar fark varken gidipte iP4 almam.Touch almak daha mantıklı bana göre.Buda video performansı izlerken 720p seçin.Bu alet için çok süper bir performansı var

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wilkommen 8 yıl

*Reventon*

Böyle şeyler normal aslında.Bu özellikleri beğenmiyen varsa 1000-1200tl daha verip iP4 alabilir karışan yok.Karşılaştırma videolarında touch 4g iP4'den daha erken açılıyor oyunlarda aynı anda açılıyor.Bu ram olayı 3-4 program aynı anda açılırsa fark olucaktır ki 4 uygulamada aynı anda ne işe yarar?Ekran olarakda biraz fark var kamera olarakta.Seçim sizin fakat bu kadar fark varken gidipte iP4 almam.Touch almak daha mantıklı bana göre.Buda video performansı izlerken 720p seçin.Bu alet için çok süper bir performansı var





çok dogru benım anlatmak istediğimde buydu tebrik ediyorum
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emre_yilmaz 8 yıl
bence 256 mb ram kullanmaları çok doğru bi karar..
Çin'de çıkan içinde çip olan bi kılıf ile ipod touchlara(jb yapılmış olanlar) telefon özelliğini katabiliyorsun..
şimdi iphone kadar donanımsal olarak iyi bi cihaz yaparsan böyle çip üreticilerin çıkardıkları şeylerle iphone 4'ün satışı düşebilirdi...
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faruk 8 yıl
Az önce gidip Apple Store'da denedim. Jiroskop ile oyun oynamak ilk başta çok garip gelse de alışınca çok sarıyor. Nintendo Wii gibi kontrol edilebiliyor. Yeni uygulamalarla bence çok daha iyi olacaktır. RAM olayına yorum yapamam ama bana yeterli gibi geldi.
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cwr 8 yıl

emre_yilmaz

bence 256 mb ram kullanmaları çok doğru bi karar..



Çin'de çıkan içinde çip olan bi kılıf ile ipod touchlara(jb yapılmış olanlar) telefon özelliğini katabiliyorsun..



şimdi iphone kadar donanımsal olarak iyi bi cihaz yaparsan böyle çip üreticilerin çıkardıkları şeylerle iphone 4'ün satışı düşebilirdi...





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napolyon94 8 yıl
benim itouch da 128 mb ram var :S
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dievas 8 yıl
titreşim ve hafıza olayı kötü olmuş ama gene çok satar hiç şüphem yok.
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Brainy 8 yıl
iPhone 4 İle Arasinda Dağlar Kadar Fark Var.
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oguzhant 8 yıl
2g ve 3g touch cihazım var ikiside birbirinin aynı ikiside birbirinden güzel 4g ye hiç gerek yok,
not isteyene 2g yi satabilirim.
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konsoldede 8 yıl
ne olacak karinlari doydu rahat batiyor, onlara en iyi cevap ürünlerini almamak baska alternatif ürünleri almak örnegin samsung vs
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