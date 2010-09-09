4.Nesil iPod Touch; iPhone 4'ün aksine 256MB'lık belleğe sahip

Apple'ın geçen hafta tanıttığı 4.Nesil iPod Touch'ın kullanıcılara sunulmasıyla birlikte hakkındaki sorular da bir bir cevaplanıyor. iFixit ekibinin 4.Nesil iPod Touch'ı masaya yatırmasıyla birlikte cihazda beklenenin aksine ne titreşim motoru ne de 512MB'lık belleğe sahip olmadığı ortaya çıktı. Kısacası 2007'den bu yana iPod Touch, ilk defa donanımsal olarak iPhone'un gerisinde kaldı.

Titreşim Motoru

iPod Touch'ın FCC onay fotoğraflarının internette yayınlanmasının ardından iPodTouchFans adlı site, kameranın hemen sağ tarafından bulunan gri dairesel parçanın, Apple'ın sitesinde yer alan "Eğer biri sizinle FaceTime ile iletişim kurmak istediğinde, titreşim eşliğinde iPod Touch'ınızda görüşmeyi kabul edip etmeyeceğinizi soran davetiye alacaksınız." ifadesine de dayanak göstererek, titreşim motoru olduğu iddia etmişti. Ancak iFixit ekibinin yaptığı parçalara ayırma işleminde bu parçanın titreşim motoru değil mikrofon olduğu ortaya çıktı. Apple'da internet sayfasında yer alan bu cümleyi "Eğer biri sizinle FaceTime ile iletişim kurmak istediğinde, iPod Touch'ınızda görüşmeyi kabul edip etmeyeceğinizi soran bir davetiye alacaksınız." şeklinde değiştirerek, yeni iPod Touch'da titreşim özelliği bulunmadığını kesinleştirmiş oldu.

Bellek

Apple, iPad'de 256MB'lık bellek kullanmasına rağmen iPhone 4'de 512MB'lık belleğe yer vermesinden sonra 4.Nesil iPod Touch'ın da 512MB'lık belleğe sahip olması bekleniyordu. Çünkü aynı yıl satışa sunulan iPod Touch'lar her zaman o yılın iPhone'undan bir adım daha ötede oluyordu. Ancak iFixit ekibinin yaptığı son çalışmayla birlikte gün ışığına çıkan iPod Touch'ın LogicBoard'u beklenenin gerçekleşmeyerek Cupertino'lunun, iPhone 4'de yer vermesine rağmen yeni iPod Touch'da 512MB'lık belleğin yerine 256MB'lık bellek kullanmayı tercih ettiğini gözler önüne koydu. Aynı şekilde iFixit ekibi, yeni nesil iPod Touch'ın A4 işlemcisinin iPhone 4'ünkinden farklılık gösteren iPad'in A4'üyle aynı koda sahip olduğunun altını çizdi.

Apple'a yakınlığıyla bilinen John Gruber, yukarıda değindiğimiz farklılıkların yanı sıra cihazın IPS panele, iPhone 4'ünkü kadar iyi bir kameraya ve GPS yeteneğine sahip olmamasının nedeni olarak Apple'ın iPod Touch'ın satış fiyatını uygun seviyelerde tutmaya çalışmasını gösterdi. Bakalım Apple, uyguladığı bu fiyat politikasıyla birlikte 4.Nesil iPod Touch'la daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başarabilecek mi?