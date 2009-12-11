4.Nesil iPhone üretimi yakında başlayacak mı ?

Haber Editörü
4.Nesil iPhone'ların testlerine başladığı iddia edilen Apple muhtemel olarak 2010'un ilk yarısı içersinde yeni nesil iPhone'u satışa çıkartacak. Şimdilik sadece donanımsal bazı yenilikler olacağına kesin gözüyle bakılan 4.Nesil iPhone, üretim bantlarındaki yerini yakın zamanda alabilir. Çünkü cep telefonu dünyasının önemli sitesi Mobile-Review.com'un editörü Eldar Murtazin Twitter üzerinden Foxconn'un 4.Nesil iPhone siparişlerini aldığını iddia etti.
2007 yılından bu yana iPhone'un üretiminden bu yana Apple ile ortak çalışan Foxconn'un 1.Nesil iPhone için siparişleri Kasım 2006'da aldığını gözönüne alırsak, Eldar Murtazin'in ortaya attığı bu yeni iddiaların doğru olması oldukça muhtemel.
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Biliyorum daha var ama şimdiden karar verdim gibi. 3Gs'nin daha gelişmişi (eğer ki fizikî açıdan bir falso yapmazlarsa ekran büyütme furyasına katılarak) bana uyar. Takipteyiz
bu daha güzel
+100000
İphone-İpod hakkında bilgi sahip olanlara gösteriş için değildir. Ama bazı kişiler var ki bunlar tamamen gösteriş için. Dışardan iphone getirmiş Cydia ya daha tıklamamış bile. İpoda tam olarak müzik atmayı bilmeyenleri bilirim internete girmek için kullanıyor sadece. Kısaca özetlersek bunları kulanmayı bilen için gösteriş değil cep bilgisayarı, bilmeyenler için ise tamamen bir aksesuar.