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4.Nesil iPhone üretimi yakında başlayacak mı ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
1
24
Diğer
Shady
Haber Editörü
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4.Nesil iPhone üretimi yakında başlayacak mı ?
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4.Nesil iPhone'ların testlerine başladığı iddia edilen Apple muhtemel olarak 2010'un ilk yarısı içersinde yeni nesil iPhone'u satışa çıkartacak. Şimdilik sadece donanımsal bazı yenilikler olacağına kesin gözüyle bakılan 4.Nesil iPhone, üretim bantlarındaki yerini yakın zamanda alabilir. Çünkü cep telefonu dünyasının önemli sitesi Mobile-Review.com'un editörü Eldar Murtazin Twitter üzerinden Foxconn'un 4.Nesil iPhone siparişlerini aldığını iddia etti.

2007 yılından bu yana iPhone'un üretiminden bu yana Apple ile ortak çalışan Foxconn'un 1.Nesil iPhone için siparişleri Kasım 2006'da aldığını gözönüne alırsak, Eldar Murtazin'in ortaya attığı bu yeni iddiaların doğru olması oldukça muhtemel.


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eso_da 9 yıl
peki sizce tlf na tv ekleyip 5mp kamera yaparlarmı
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Heljar 9 yıl
one öyle ya simdi 3gs aldıgıma pişman etme beni :D
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Jeak 9 yıl
4gye turkiye icin daha cok war arkadaslar ayrica resimler her yerde hep farkli :)
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Lord of the Shadows 9 yıl
iPhone'ların kulaklık giirşlerinin üst tarafta olmasını hiç sevmiyorum. Cebe genelde ters konuluyor. Müzik dinlerken düz koymak gerekiyor. iPod touch'ların jack yeri daha uygun.
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AhmedKaymakcı 9 yıl
daha 4g ye var
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Passenger 9 yıl
Bakalım, ben de 4G bekleyenler furyasındayım.
Biliyorum daha var ama şimdiden karar verdim gibi. 3Gs'nin daha gelişmişi (eğer ki fizikî açıdan bir falso yapmazlarsa ekran büyütme furyasına katılarak) bana uyar. Takipteyiz
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fotifoti 9 yıl
puddleofred.com/...
bu daha güzel
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e_capkan 9 yıl
3gs çıkmadan öncede vardı aynı resim.çıksa güzel olur.
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merttr 9 yıl
Ipod-Iphone u gosteris meraklilarina ozgu gormek cok yanlis bakis acisi , internette dolasirken bana pc den daha fazla zevk verebilen tek alet ITouch veya Iphone veya Itunes-Appstore un gelismisligi , herkesin gorusu kendine ama kullanmadan yorum yapmamanizi oneririm.
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.WondercrafteR. 9 yıl

merttr

Ipod-Iphone u gosteris meraklilarina ozgu gormek cok yanlis bakis acisi , internette dolasirken bana pc den daha fazla zevk verebilen tek alet ITouch veya Iphone veya Itunes-Appstore un gelismisligi , herkesin gorusu kendine ama kullanmadan yorum yapmamanizi oneririm.


+100000
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yorumicinburdayim 9 yıl

merttr

Ipod-Iphone u gosteris meraklilarina ozgu gormek cok yanlis bakis acisi , internette dolasirken bana pc den daha fazla zevk verebilen tek alet ITouch veya Iphone veya Itunes-Appstore un gelismisligi , herkesin gorusu kendine ama kullanmadan yorum yapmamanizi oneririm.

İphone-İpod hakkında bilgi sahip olanlara gösteriş için değildir. Ama bazı kişiler var ki bunlar tamamen gösteriş için. Dışardan iphone getirmiş Cydia ya daha tıklamamış bile. İpoda tam olarak müzik atmayı bilmeyenleri bilirim internete girmek için kullanıyor sadece. Kısaca özetlersek bunları kulanmayı bilen için gösteriş değil cep bilgisayarı, bilmeyenler için ise tamamen bir aksesuar.
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.WondercrafteR. 9 yıl
Saçmasapan konuşmayın ya!
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Tolgá 9 yıl
resimdeki tel güzelmiş
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Computeus 9 yıl
Şimdiden sipariş vermişler. Satışına Haziranda başlansa o süreye kadar stok tutmaları lazım. Son kullanıcının sırtına bindirilen çok yüksek bir maliyet bu.
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elve 9 yıl
yukarıdaki resimle şimdiki iphone arasında o kadar efsane fark yok ki. şimdiki gosteriş meraklıları için oluyorda yukardaki nasıl farklı gözüküyor anlamadım
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santhora 9 yıl
Apple üürünlerini gereksiz, pahalı ve gösteriş meraklıları için bulsam da, yukarıda ki resim ilk defa bu marka için bende merak uyandırdı...
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alimakkaya 9 yıl
Fanlarin yaptifi calisma. Gercek urunle benzerlik disinda bir alakasi olmayacak (urun ciktiginda) . Bununla birlikte hep yazin yeni urun cikartan apple bu sefer yazi beklemeden baharda mi yapacak bu isi ? 3gs nin kaymagini yemeden yeni urun cikartip kendi kendini zarar mi ettirecek yani?
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