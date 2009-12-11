4.Nesil iPhone üretimi yakında başlayacak mı ?

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4.Nesil iPhone'ların testlerine başladığı iddia edilen Apple muhtemel olarak 2010'un ilk yarısı içersinde yeni nesil iPhone'u satışa çıkartacak. Şimdilik sadece donanımsal bazı yenilikler olacağına kesin gözüyle bakılan 4.Nesil iPhone, üretim bantlarındaki yerini yakın zamanda alabilir. Çünkü cep telefonu dünyasının önemli sitesi Mobile-Review.com'un editörü Eldar Murtazin Twitter üzerinden Foxconn'un 4.Nesil iPhone siparişlerini aldığını iddia etti.

2007 yılından bu yana iPhone'un üretiminden bu yana Apple ile ortak çalışan Foxconn'un 1.Nesil iPhone için siparişleri Kasım 2006'da aldığını gözönüne alırsak, Eldar Murtazin'in ortaya attığı bu yeni iddiaların doğru olması oldukça muhtemel.