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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, Mars görevine verdiği ismi açıkladı

    Çin, Mars görevi ve ilerisi için düzenlenecek görevlerde kullanacağı isme karar verdi. Ülkenin Uzay Ajansınca icra edilecek görevlerde iki bin yıl önce yaşamış bir şaire ait şiirin ismi kullanılacak.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin, Mars görevine verdiği ismi açıkladı
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    2020 yılında Mars’a düzenlenecek insansız görevlerden birine ev sahipliği yapacak Çin, Kızıl Gezegen’e icra edilecek görevin ismini paylaştı. Yaklaşık iki bin yıl önce yaşamış olan Qu Yuan isimli şairin “Tianwen (Cennete Sorular)” adlı şiirinden esinlenildiği düşünülen görevin ismi Tianwen-1 oldu.

    Çin Ulusal Uzay Ajansı’nın yapmış olduğu açıklamaya göre ülkenin düzenleyeceği tüm gezegen keşif görevlerinde “Tianwen” ismi kullanılacak. Anlaşılan Çin, Tianwen şiirinin uzay araştırmalarını simgelemesini istiyor.

    Çin, Mars’a gidecek uzay aracını 2007 yılından beri geliştirmekte olduğu Long March 5 roketi ile fırlatacak. 57 metre uzunluğa sahip roket en son 2020 yılının başlarında Shijian 20 isimli bir uyduyu yörüngeye taşımak için uzaya fırlatılmıştı.

    Dongfanghong-1 isimli ilk uydusunu 1970 yılında uzaya fırlatan Çin, 2003 yılında ise uzaya bir insan yollayan üçüncü ülke olmuştu. Ülkenin uzay çalışmalarını en son Ay’ın karanlık yüzüne inen Chang'e-4 isimli uzay aracıyla da hatırlayanlar olabilir.

    Mars bu yıl, Çin harici üç farklı uzay ajansından daha ziyaretçi kabul edecek. Bunlar NASA’nın Perseverance (azim) uzay aracı, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Rosalind Franklin (DNA, virüs, kömür ve grafitin yapılarının anlaşılmasında önemli katkılarda bulunan bilim insanı) keşif robotu ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı’nın Hope (umut) isimli gözlem uydusu olacak.



    https://www.cnet.com/news/china-shares-the-name-of-its-mars-mission/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 58 dk.
    isim olarak corona'lı bişey beklerdim açıkçası.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 sa.
    Bizimkiler aya gidiş çalışmasında ne isimlendirme yaparlardı acaba? Göktuğ yada ay'la başlayan isimde çok bizde, hilal yada ayyıldız :)
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