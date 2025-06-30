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    TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB3 kontrol etti, PİRANA İDA imha etti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen PİRANA kamikaze insansız deniz aracının yeni bir test videosunu paylaştı.

    Bayraktar TB3 kontrol etti, PİRANA İDA imha etti Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı PİRANA için yeni bir test videosunu paylaştı. Bu testin öne çıkan detayı ise PİRANA İDA’nın TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB3 aracılığıyla kontrol edilmesi oldu.

    İHA kontrol etti, İDA vurdu

    TCG ANADOLU'dan kalkan insansız hava aracı Bayraktar TB-3 veri bağı üzerinden PİRANA KİDA’yı kontrol etti. Test kapsamında ise PİRANA, hedefini tam isabetle vurmayı başardı.

    Deniz Kuvvetlerimize yeni bir vurucu güç kazandıran PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, düşman gemilerine doğrudan saldırı, kliman ve üs bölgelerine sızma, deniz operasyonlarında destek ve dikkat dağıtma gibi kullanım alanları sunuyor. Yapılan gösterimde MKE PİRANA Kamikaze İDA’nın düşük radar kesit alanı, yüksek vuruş yüzdesi ve icra ettiği dinamik ve asimetrik manevralara da dikkat çekildi.

    MKE PİRANA, asimetrik harp için düşük maliyetli ve yüksek etkili bir çözüm sunuyor. Test kapsamında gösterildiği gibi KİDA, hem uzaktan operatör yöntemiyle kontrol edilebiliyor hem de otonom olarak hedefe çarpıp patlayabiliyor.

    MKE PİRANA KİDA özellikleri

    Bayraktar TB3 kontrol etti, PİRANA İDA imha etti Tam Boyutta Gör

    • Azami Hız: 50+ knots
    • Menzil: 200+ deniz mili
    • Deplasman: 1.200 kg
    • 65 kg Yüksek Patlayıcılı Harp Başlığı (50 kg harp başlığı + 15 kg ön delici)
    • Su Jeti İtki Sistemli Dizel Motor
    • Deniz Durumu Dayanımı: Seviye 4
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