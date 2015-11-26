5 Dolarlık bilgisayar: Rasperry Pi Zero

Rasperry Pi bilgisayarları günümüzde standart bir bilgisayara göre mütevazı sayılan özellikler sunsalar da hem boyutları hem de fiyatları göz önünde bulundurulduğunda oldukça güçlü ürünler. Rasperry Pi Zero ise üreticinin en güçlü, en küçük ve en ucuz ürünü.

65mm x 30mm x 5mm boyutlarına sahip mini bilgisayarın üreticinin ilk bilgisayarı Rasperry Pi 1'e göre yaklaşık yaklaşık %40 daha hızlı. 1GHz saat hızında çalışan ARM11 işlemcisine sahip bilgisayarın belleği 512 MB seviyesinde. Üzerindeki kart okuyucu sayesinde hafıza kartı takılarak depolama alanı kullanıcılar tarafından belirlenebiliyor. Teknik özelliklerin yanında, baskı devresinin üzerinde bulunan miniHDMI portu ve 2 adet USB çıkışı da bilgisayarın harici bileşenlerle olan bağlantılarını sağlıyor.

Dünyanın en küçük bilgisayarı, dünyanın en ucuz bilgisayarı gibi ünvanlara sahip olan Rasperry Pi Zero üzerinde Linux tabanlı işletim sistemi Raspbian çalıştırılıyor. Bu işletim sistemi de bilgisayara Scratch, Minecraft ve Sonic Pi bazı uygulamaları çalıştırma ve 1080P video oynatabilme imkanı sunabiliyor. Özellikle geliştiriciler için biçilmiş kaftan bilgisayar bugün itibariyle ABD ve Birleşik Krallık'ta satışa başladı. Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2015/11/26/raspberry-pi-zero/