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5 Dolarlık bilgisayar: Rasperry Pi Zero

Düşük bütçeli bilgisayar dendiğinde ilk akla gelen isim şüphesiz Rasperry Pi. Özellikle maddi imkanı sınırlı geliştiriciler için önemli ürünler ortaya koyan şirketin yeni ürünü yalnızca 5 dolar.
3 yıl
8,1b
1
39
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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5 Dolarlık bilgisayar: Rasperry Pi Zero
 
Rasperry Pi bilgisayarları günümüzde standart bir bilgisayara göre mütevazı sayılan özellikler sunsalar da hem boyutları hem de fiyatları göz önünde bulundurulduğunda oldukça güçlü ürünler. Rasperry Pi Zero ise üreticinin en güçlü, en küçük ve en ucuz ürünü. 
65mm x 30mm x 5mm boyutlarına sahip mini bilgisayarın üreticinin ilk bilgisayarı Rasperry Pi 1'e göre yaklaşık yaklaşık %40 daha hızlı. 1GHz saat hızında çalışan ARM11 işlemcisine sahip bilgisayarın belleği 512 MB seviyesinde. Üzerindeki kart okuyucu sayesinde hafıza kartı takılarak depolama alanı kullanıcılar tarafından belirlenebiliyor. Teknik özelliklerin yanında, baskı devresinin üzerinde bulunan miniHDMI portu ve 2 adet USB çıkışı da bilgisayarın harici bileşenlerle olan bağlantılarını sağlıyor.
Dünyanın en küçük bilgisayarı, dünyanın en ucuz bilgisayarı gibi ünvanlara sahip olan Rasperry Pi Zero üzerinde Linux tabanlı işletim sistemi Raspbian çalıştırılıyor. Bu işletim sistemi de bilgisayara Scratch, Minecraft ve Sonic Pi bazı uygulamaları çalıştırma ve 1080P video oynatabilme imkanı sunabiliyor. Özellikle geliştiriciler için biçilmiş kaftan bilgisayar bugün itibariyle ABD ve Birleşik Krallık'ta satışa başladı. Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2015/11/26/raspberry-pi-zero/ Yorum Yaz
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Php 3 yıl en beğenilen
şunu lisede öğretseler yeminle ülkenin IQ ortalaması 20 puan yükselir. ama yok okulda süphaneke ve milli güvenlik öğretiyorlar
2 Yanıt Yanıtla +33
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CROWNISDEAD 3 yıl
Okullara tabletler yerine bunlar dagitilsaydi keşke
1 Yanıt Yanıtla +10
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CooL_ROMEO 3 yıl
patren
windowslu çalışan versiyonları gelse daha çok tutar yada bizim xp yükleme imkanımız olmalı

Geliştirici kartına bir de windows istiyorsunuz ... Windows 10 IOT sürümü Rasp2 ye mevcut ama nedir bu windows aşkı arkadaş geliştirici kartı bu windows ile hele hele xp ile neden rezil etsinler güzelim cihazı ... Ayrıca Microsoftun yapması gerekli bu firma sadece donanımı üretiyor ve mis gibi python ile geliştirme imkanı sağlıyor raspbian da güzel bir işletim sistemi daha sistemi kullanmadan windows istemek nedir ... Mesajınız baştan aşağı gereksiz.
Haber için yorum yapmam gerekirse çok heyecanlıyız adamlar bu sefer çıtayı çook yukarıya çektiler 10 tane alıp server sistem kurmayı düşünenlerdenim. 1 tane de denetleme/kontrol amaçlı alınabilir 5 dolar yahu sudan ucuz.
patrenwindowslu çalışan versiyonları gelse daha çok tutar yada bizim xp yükleme imkanımız olmalıGeliştirici kartına bir de windows is...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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1 Avatar
FatihAsl 3 yıl
üzerine takacağın sd kart bile daha pahalı.
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proxsima06 3 yıl
alan var mı yurt dışı içi nerede satılıyor
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DH Misafiri 3 yıl
buna android yükleyip, bir de ekran ve eternet bağlayıp IP telefon olarak kullanmak lazım.
En ucuz IP telefon şu anda 40$. Bu işin sürümü olur, kendine iş arayana duyurmuş olayım, yapan olursa alıcısı benim.
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Şehitkamil 3 yıl
Bunla bir car acarsam
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Arm11 ile bi cacık olmaz, fi taihinde kaldı o. 15 $ verin şunu alın. aliexpress.com/...
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powerled 3 yıl
Arkadaslar bu cihaz gta 5 i kac cozunurlukte acar acil cvp verin babama karne hediyesi olarak aldiricam.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-BF8E9B238 3 yıl powerled
powerled
Arkadaslar bu cihaz gta 5 i kac cozunurlukte acar acil cvp verin babama karne hediyesi olarak aldiricam.

320x240
0.1 fps
1 Yanıt Yanıtla +7
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Marquis-de-Sade` 3 yıl powerled
powerled
Arkadaslar bu cihaz gta 5 i kac cozunurlukte acar acil cvp verin babama karne hediyesi olarak aldiricam.

Espri mi yaptın? Yapmadıysan Bakırköy'de tanıdıklar var yaptıysanda bidaha yapma bırak güldürebilenler yapsın.
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nitrolinea 3 yıl


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alemburda34 3 yıl
Adamlar uygulama gelistirsin insanlar diye satiyor. Bizim insanimiz film, dizi indirip izlerim onun derdinde !
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ozmenakif 3 yıl
"Rasperry Pi Zero ise üreticinin en güçlü, en küçük ve en ucuz ürünü."
En güçlüsü Raspberry Pi 2 Model B olmasın?
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berke_17 3 yıl
kesinlikle alacağım türkiyede satışa girerse
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EnemyDestroyeD 3 yıl
dizi izleyebilirmiyiz monitöre bağlasak
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CROWNISDEAD 3 yıl
Okullara tabletler yerine bunlar dagitilsaydi keşke
1 Yanıt Yanıtla +10
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Okisht 3 yıl
Kesinlikle harika yaklaşım, aşağıda linkini verdiğim şekilde ekranlar da mevcut bu ürünlere bağlamak için. Ekran dahi eklense her öğrenciye yapılan maliyet muhtemelen tablet maliyetinin altında kalırdı.

amazon.com/...

amazon.com/...


@EnemyDestroyeD
dizileri indirip depolama birimine atarsanız izleyebilirsiniz büyük ihtimalle. Tarayıcıdan 480p seviyesinde falan izlenebilir belki. Youtube'da deneyen birisinin videolarını bulmak lazım
1 Yanıt Yanıtla
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Okisht 3 yıl CROWNISDEAD
Kesinlikle harika yaklaşım, aşağıda linkini verdiğim şekilde ekranlar da mevcut bu ürünlere bağlamak için. Ekran dahi eklense her öğrenciye yapılan maliyet muhtemelen tablet maliyetinin altında kalırdı.

amazon.com/...

amazon.com/...


@EnemyDestroyeD
dizileri indirip depolama birimine atarsanız izleyebilirsiniz büyük ihtimalle. Tarayıcıdan 480p seviyesinde falan izlenebilir belki. Youtube'da deneyen birisinin videolarını bulmak lazım
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