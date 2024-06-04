Raspberry Pi yapay zeka işine giriyor

Raspberry Pi yapay zeka çipi satacak
Raspberry Pi, Hailo-8L M.2 hızlandırıcısını çalıştıracak Raspberry Pi 5 mikro bilgisayarına yönelik bir eklenti olan yapay zeka kiti için çip üreticisi Hailo ile ortaklık kurdu. Bu yeni kitler dünya çapındaki Raspberry Pi onaylı satıcılar tarafından 70 $ civarında bir fiyatla satışa sunulacak.
Hailo CEO'su ve kurucu ortağı Orr Danon, hızlandırıcının güç tüketiminin 2 W'ın altında olduğunu ve pasif olarak soğutulduğunu söyledi. Hızlandırıcı, saniyede 13 tera işlem (TOPS) sunuyor. Bu, Intel'in 40 TOPS Lunar Lake işlemcileri gibi yapay zeka dizüstü bilgisayarlar için planlanan yongalardan daha düşük.
Çoğu yapay zeka uygulaması bulutta çalışır çünkü çalışmak için genellikle büyük miktarda enerji ve bilgi işlem gücü gerekir. Ancak yapay zekayı taşınabilir cihazlara taşımak için daha küçük yapay zeka modelleri ve daha az güç gerektiren işlemciler yapma yönünde bir hamle yapıldı.
Bu şekilde dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar, API çağrısı yapmaya gerek kalmadan kodlama asistanlarını veya yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme uygulamalarını çalıştırabilir. Birçok donanım üreticisi yapay zeka talebinden para kazanmaya çalıştığından, PC'lerde ve diğer taşınabilir cihazlarda yapay zeka şu anda büyük bir trend.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.