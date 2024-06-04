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    Raspberry Pi yapay zeka işine giriyor

    Raspberry Pi, mikro bilgisayarlarına isteğe bağlı bir yapay zeka eklentisi sağlamak için Hailo ile ortaklık kurdu. Raspberry Pi, yapay zeka alanında etkili bir oyuncu olmak istiyor.
    Raspberry Pi yapay zeka işine giriyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çılgınlığı devam ederken mikro bilgisayar şirketi Raspberry Pi bile yapay zeka çipi satmayı planlıyor. Raspberry Pi'nin kamera yazılımıyla entegre olan bu çip, sohbet robotları gibi yapay zeka tabanlı uygulamaları küçük bilgisayarda yerel olarak çalıştırabilir. 

    Raspberry Pi yapay zeka çipi satacak

    Raspberry Pi, Hailo-8L M.2 hızlandırıcısını çalıştıracak Raspberry Pi 5 mikro bilgisayarına yönelik bir eklenti olan yapay zeka kiti için çip üreticisi Hailo ile ortaklık kurdu. Bu yeni kitler dünya çapındaki Raspberry Pi onaylı satıcılar tarafından 70 $ civarında bir fiyatla satışa sunulacak.

    Hailo CEO'su ve kurucu ortağı Orr Danon, hızlandırıcının güç tüketiminin 2 W'ın altında olduğunu ve pasif olarak soğutulduğunu söyledi. Hızlandırıcı, saniyede 13 tera işlem (TOPS) sunuyor. Bu, Intel'in 40 TOPS Lunar Lake işlemcileri gibi yapay zeka dizüstü bilgisayarlar için planlanan yongalardan daha düşük.

    Çoğu yapay zeka uygulaması bulutta çalışır çünkü çalışmak için genellikle büyük miktarda enerji ve bilgi işlem gücü gerekir. Ancak yapay zekayı taşınabilir cihazlara taşımak için daha küçük yapay zeka modelleri ve daha az güç gerektiren işlemciler yapma yönünde bir hamle yapıldı.

    Bu şekilde dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar, API çağrısı yapmaya gerek kalmadan kodlama asistanlarını veya yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme uygulamalarını çalıştırabilir. Birçok donanım üreticisi yapay zeka talebinden para kazanmaya çalıştığından, PC'lerde ve diğer taşınabilir cihazlarda yapay zeka şu anda büyük bir trend.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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