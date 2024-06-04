Tam Boyutta Gör Yapay zeka çılgınlığı devam ederken mikro bilgisayar şirketi Raspberry Pi bile yapay zeka çipi satmayı planlıyor. Raspberry Pi'nin kamera yazılımıyla entegre olan bu çip, sohbet robotları gibi yapay zeka tabanlı uygulamaları küçük bilgisayarda yerel olarak çalıştırabilir.

Raspberry Pi yapay zeka çipi satacak

Raspberry Pi, Hailo-8L M.2 hızlandırıcısını çalıştıracak Raspberry Pi 5 mikro bilgisayarına yönelik bir eklenti olan yapay zeka kiti için çip üreticisi Hailo ile ortaklık kurdu. Bu yeni kitler dünya çapındaki Raspberry Pi onaylı satıcılar tarafından 70 $ civarında bir fiyatla satışa sunulacak.

Hailo CEO'su ve kurucu ortağı Orr Danon, hızlandırıcının güç tüketiminin 2 W'ın altında olduğunu ve pasif olarak soğutulduğunu söyledi. Hızlandırıcı, saniyede 13 tera işlem (TOPS) sunuyor. Bu, Intel'in 40 TOPS Lunar Lake işlemcileri gibi yapay zeka dizüstü bilgisayarlar için planlanan yongalardan daha düşük.

Orange Pi 5 Pro satışa çıktı 1 ay önce eklendi

Çoğu yapay zeka uygulaması bulutta çalışır çünkü çalışmak için genellikle büyük miktarda enerji ve bilgi işlem gücü gerekir. Ancak yapay zekayı taşınabilir cihazlara taşımak için daha küçük yapay zeka modelleri ve daha az güç gerektiren işlemciler yapma yönünde bir hamle yapıldı.

Bu şekilde dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar, API çağrısı yapmaya gerek kalmadan kodlama asistanlarını veya yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme uygulamalarını çalıştırabilir. Birçok donanım üreticisi yapay zeka talebinden para kazanmaya çalıştığından, PC'lerde ve diğer taşınabilir cihazlarda yapay zeka şu anda büyük bir trend.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Raspberry Pi yapay zeka işine giriyor