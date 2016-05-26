5 inçlik bilgisayar GOLE1, destek arıyor

Windows 10 mobil ile birlikte akıllı telefonlara gelen Continuum özelliği, kısmen de olsa masaüstü bilgisayar ihtiyacınızı karşılayabilecek tarzda geliştirildi. Bununla birlikte, mini bir bilgisayar sistemi taşımak isteyenlere yönelik çeşitli projeler mevcut.

Indiegogo üzerinden bağış desteği arayan GOLE1 adındaki bilgisayar, 5 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekrana sahip. Cihaz, Windows 10 işletim sistemi üzerinde çalışırken, 1.8GHz saat hızında 4 çekirdekli Intel Atom Z8300 işlemciden gücünü alıyor.

2GB/4GB RAM seçenekleri olan cihaz, 32GB/64GB kapasiteye sahip ve microSD desteği unutulmamış. Ayrıca harici bir HDD/SSD depolama ünitesi de, manyetik olarak bilgisayarın alt kısmına tutturulabiliyor. Bağlantı girişleri olarak Bluetooth 4.0, WiFi, Ethernet, USB portları, HDMI ve microUSB yerleştirilmiş.

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Bilgisayar sistemi olduğu için, gövde bir hayli kalın ve yaklaşık 20mm. Soğutma sistemi, arka kısımdaki ızgaralardan sıcak havayı dışarı atıyor. 2600mAh kapasiteli batarya ile, 2 saate kadar kullanım mümkün hale getirilmiş.

Cihazın diğer bir ilginç tarafı, Android 5.1 işletim sistemini de ikinci platform olarak kullanıyor olması. Kullanıcı, kolay bir şekilde sanal makine üzerinden Android işletim sistemine ulaşabiliyor. Proje, ihtiyacı olan bağış desteğini geçmiş durumda. Başlangıç fiyatı 100$ olarak belirlenmiş ve dağıtıma Temmuz ayında çıkacak.