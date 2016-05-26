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5 inçlik bilgisayar GOLE1, destek arıyor

Zaman zaman meraklısına yönelik, çok küçük boyutlarda bilgisayar sistemleri görebiliyoruz. Katlanabilir klavye bilgisayardan sonra, şimdi de 5 inçlik bir Windows 10 bilgisayarı geliştirildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
16
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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5 inçlik bilgisayar GOLE1, destek arıyor

Windows 10 mobil ile birlikte akıllı telefonlara gelen Continuum özelliği, kısmen de olsa masaüstü bilgisayar ihtiyacınızı karşılayabilecek tarzda geliştirildi. Bununla birlikte, mini bir bilgisayar sistemi taşımak isteyenlere yönelik çeşitli projeler mevcut.

Indiegogo üzerinden bağış desteği arayan GOLE1 adındaki bilgisayar, 5 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekrana sahip. Cihaz, Windows 10 işletim sistemi üzerinde çalışırken, 1.8GHz saat hızında  4 çekirdekli Intel Atom Z8300 işlemciden gücünü alıyor.

2GB/4GB RAM seçenekleri olan cihaz, 32GB/64GB kapasiteye sahip ve microSD desteği unutulmamış. Ayrıca harici bir HDD/SSD depolama ünitesi de, manyetik olarak bilgisayarın alt kısmına tutturulabiliyor. Bağlantı girişleri olarak Bluetooth 4.0, WiFi, Ethernet, USB portları, HDMI ve microUSB yerleştirilmiş.

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Bilgisayar sistemi olduğu için, gövde bir hayli kalın ve yaklaşık 20mm. Soğutma sistemi, arka kısımdaki ızgaralardan sıcak havayı dışarı atıyor. 2600mAh kapasiteli batarya ile, 2 saate kadar kullanım mümkün hale getirilmiş.

Cihazın diğer bir ilginç tarafı, Android 5.1 işletim sistemini de ikinci platform olarak kullanıyor olması. Kullanıcı, kolay bir şekilde sanal makine üzerinden Android işletim sistemine ulaşabiliyor. Proje, ihtiyacı olan bağış desteğini geçmiş durumda. Başlangıç fiyatı 100$ olarak belirlenmiş ve dağıtıma Temmuz ayında çıkacak. 

 

https://www.indiegogo.com/projects/gole1-cheapest-windows10-intel-touch-mini-pc#/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 3 yıl en beğenilen
5" bilgisayar ne işimize yarayacak?
Yanıtla +4
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Barni Moloztaş 3 yıl
5 çok az
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idombayci 3 yıl
ZENFONE 5 AL 350 TL SIFIRI, W7 ÇALIŞIYOR ÜSTELİK ATOM CPU VAR
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tobepeople 3 yıl
telefondan da her şey yapılabiliyor bununla uğraşacaklarına android cihazı memory karttan açtığımız zaman mesela windows ile açabilelim windows 7 mesela o iş yapar işte bir de o btarya ne 1 günü tam atlatmalı 5000 mA olmalı yani sistem pc deki gibi olmalı 2 işletim sistemi kurulabiliyor ekstra disk olduğunda bende 2 disk var birini win 10 birini 7 kullanıyorum
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zengier 3 yıl
Neyin destegini ariyor bu ? Zaten piyasada atom islemcili bilgisayarlar mevcut. microsoft ekranli cihazlara cok ucuza veya ucretsiz lisans veriyordu, sirf bundan faydalanmak icin uzerine tutup panel koyuyor ureticiler. bu da uzerinde lcd olan tv box alt tarafi.
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JavaSpecialist 3 yıl
zaten windows tabletler var ki tablette yaptığım şeyleri telefondada yapıyorum
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DarkHellKnightX 3 yıl
Xiaomi Mi Pad 2 çok daha avantajlı.
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ekrem71 3 yıl
Harici ekranlara 1080p veriyor
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fırat.ç. 3 yıl
Resimdeki bilgiye gore hem 1080p hem de 1280x720 nasil oluyor?
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spacenet 3 yıl fırat.ç.
fırat.ç.
Resimdeki bilgiye gore hem 1080p hem de 1280x720 nasil oluyor?

Çöp olduğu oradan belli.
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1BilimAdamı 3 yıl
6 inçlik galaxy note tarzı birşeyi yıllardır bekliyorum ama yok alcağımdan değil mantıklı bir iş ürünü olabilirdi.
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ergenius 3 yıl
Otobüslerde kullanmalik ☺
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stalker(1979) 3 yıl
7 inçten aşağısı mantıklı değil windows için. Zaten ön yüzü komple ekran yapsalar 7 inç olurmuş. Yine de meraklıları olacaktır.
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