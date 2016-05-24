Corsair’den ROG anakartlara özel DDR4-3200 bellek kitleri

Oyuncu donanımları pazarı sürekli büyüyen ve sıkı bir rekabetin yaşandığı bir alan. Firmalar bir yandan birbiri ile rekabet ederken, bir yandan da stratejik işbirliği yaparak satışlarını artırmanın yollarını arıyor. Asus ve Corsair ortaklığı buna son örnek.

Corsair, Asus ROG anakartlarına özel ve XMP 2.0 ile sertifikalanmış Dominator Platinum ROG Edition bellek kitini duyurdu. Siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu agresif bir tasarıma sahip olan bellek kiti, ROG ile Corsair logolarını da beraber taşıyor.

3200MHz hızında çalışan 4x4GB DDR4 bellek kiti, hızlı bir ayar ile 3333MHz seviyesine kadar hız aşırtılabiliyor. Bellek aslında Intel 100 çipsetli anakartlarda da kullanılabiliyor ancak ROG XMP 2.0 ile hız aşırtma imkanı sadece Asus anakartlarında yer alıyor.

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Alüminyum ısı dağıtıcılar ve patentli DHX soğutma teknolojisi sayesinde, 10 katmanlı baskılı devre kartı doğrudan soğutuluyor. Böylece hız aşırtma için en iyi termal performans sağlanmış oluyor. Ayrıca XMP 2.0 ile en güvenilir maksimum hız aşırtma ayarları seçilebiliyor.

Vergiler hariç 190$ fiyat etiketine sahip olan Corsair Dominator Platinum ROG Edition modeli, şu anakartlar için XMP 2.0 desteği sunuyor: