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Corsair’den ROG anakartlara özel DDR4-3200 bellek kitleri

Corsair’in yüksek performanslı belleklerini bir araya topladığı Dominator Platinum serisi, şimdi de Asus ROG markalı ürünlere ev sahipliği yapıyor. Dev işbirliği haberimizde:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarı sürekli büyüyen ve sıkı bir rekabetin yaşandığı bir alan. Firmalar bir yandan birbiri ile rekabet ederken, bir yandan da stratejik işbirliği yaparak satışlarını artırmanın yollarını arıyor. Asus ve Corsair ortaklığı buna son örnek.

Corsair, Asus ROG anakartlarına özel ve XMP 2.0 ile sertifikalanmış Dominator Platinum ROG Edition bellek kitini duyurdu. Siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu agresif bir tasarıma sahip olan bellek kiti, ROG ile Corsair logolarını da beraber taşıyor.

3200MHz hızında çalışan 4x4GB DDR4 bellek kiti, hızlı bir ayar ile 3333MHz seviyesine kadar hız aşırtılabiliyor. Bellek aslında Intel 100 çipsetli anakartlarda da kullanılabiliyor ancak ROG XMP 2.0 ile hız aşırtma imkanı sadece Asus anakartlarında yer alıyor.

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Alüminyum ısı dağıtıcılar ve patentli DHX soğutma teknolojisi sayesinde, 10 katmanlı baskılı devre kartı doğrudan soğutuluyor. Böylece hız aşırtma için en iyi termal performans sağlanmış oluyor. Ayrıca XMP 2.0 ile en güvenilir maksimum hız aşırtma ayarları seçilebiliyor.

Vergiler hariç 190$ fiyat etiketine sahip olan Corsair Dominator Platinum ROG Edition modeli, şu anakartlar için XMP 2.0 desteği sunuyor:

  • ROG MAXIMUS VIII FORMULA
  • MAXIMUS VIII HERO
  • ROG MAXIMUS VIII EXTREME/ASSEMBLY
  • ROG MAXIMUS VIII HERO ALPHA
  • MAXIMUS VIII IMPACT
  • MAXIMUS VIII EXTREME
  • MAXIMUS VIII RANGE
  • MAXIMUS VIII GENE
 

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Huzur_02 3 yıl en beğenilen
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V4LKyR 3 yıl
CL'ciler gelmiş bile :D
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AC_Hawker 3 yıl
bu CL değerleri kafa karıştırıyor. DDR3 de olduğu gibi aynı mhz de CL değerleri zamanla daha aşağılara çekilecek mi? Yoksa bu süreç bu sefer farklı mı işleyecek?
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alito 3 yıl
Kit CL16 arkadaşlar.
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kaptanedi 3 yıl
3200 den 3333mhz mi oc oluyor. gskill 3200 den 4000mhz ye çıkıyor ne yani başarımı!
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Şu sembolude şuraya yerleştirdikmi oldu sana rog
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spenks 3 yıl
Alıştık artık. A101 broşürleri bile daha detaylı ve önemli bilgiler daha göz önünde oluyor
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Huzur_02 3 yıl en beğenilen
Yeni bir ram haberini okur okumaz direk gözlerin zamanlaması kaç diye bakınıyor bilmem sizde öyle misiniz?
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