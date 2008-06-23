5 MP kameralı Motorola ZN5'in lansmanı en sonunda yapıldı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Amerika merkezli Motorola, bundan bir kaç ay önce basın karşısında 2008 yılı planlarıyla ilgili etkinlik düzenlemişti. Etkinlikte kuşkusuz en merak uyandıran modellerden birisi Kodak ile işbirliği içinde üretilen ZN5'ti. Bugüne kadar hakkında pek çok şey yazılıp çizilen telefonun en sonunda resmi tanıtımı yapıldı. Öncelikle akıllı telefon segmentine giren ZN5'te, Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanılmış ve telefon, 500 MHz saat hızındaki Freescale işlemcisinden güç alıyor. 118 x 50.5 x 12 mm boyutlarındaki telefon yaklaşık 114 gram ağırlığında tasarlanmış. Kamera kısmının, telefonun kalınlığını 16 mm'ye kadar çıkardığını ekleyelim. 350 MB gibi yüksek kapasiteye sahip dahili belleği microSD hafıza kartlarıyla arttırabiliyoruz. Şebeke desteğinin ise dört band GSM ile sınırlandırılması günümüzde 3G / HSDPA ağının hızla yaygınlaştığı düşünülürse pek çok kullanıcı için engel teşkil edebilir. Neyse ki telefon bu eksikliğini 12. sınıf EDGE bağlantısıyla biraz da olsa kapatmaya çalışıyor. Motorola, uzun süredir megapiksel yarışı konusunda ise büyük rakiplerinin gerisinde kalmaktaydı. Anlaşılan firma ZN5 modeli ile yarışa kaldığı yerden devam etme çabası içinde. Telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde, otomatik odaklama desteği sunan kamera bulunuyor. Loş mekanlardaki çekimler için xenon flaş düşünülmüş. Xenon flaş, klasik led ışıklara oranla çok daha iyi performans sağlıyor. Telefonun kamerası çoğunlukla D-SLR kameralarda rastladığımız RAW çekim formatı ve ışık durumuna göre değişen diyafram değeriyle (F/2.8-5.6) pazarda ilkleri gerçekleştiriyor. ZN5, bağlantı seçenekleri açısından da gayet zengin görünüyor. Bluetooth v2.0 ve b, g, i parametreleriyle WI-FI özelliği unutulmamış. Bunlar dışında telefonda TV çıkışının ve 3.5 mm jak girişinin bulunduğunu belirtmekte fayda var. 950 mAH bataryayla gelmesi beklenen ZN5'in bu ay içinde Çin'de; yıl sonuna doğru da tüm dünyada satışa sunulması beklenirken fiyatlandırma konusunda bilgi verilmedi. Teknik özellikler: •Quadband (GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900) •Var, 12. sınıf •500 MHz Freescale •Linux Montavista 2.6.1 •118 x 50.5 x 12 mm / 114 gram •2.4 inç 240x320 piksel 262.144 renk TFT •350 MB + 4 GB'a kadar microSD desteği •5 Megapiksel, otomatik odaklama, xenon flaş •Var •Var •Var, v2.0 •Var •Var, 802.11 b/g/i •950 mAH (580 saate kadar bekleme; 9.5 saate kadar konuşma süresi)