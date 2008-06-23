Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5 MP kameralı Motorola ZN5'in lansmanı en sonunda yapıldı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,4b
1
12
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerika merkezli Motorola, bundan bir kaç ay önce basın karşısında 2008 yılı planlarıyla ilgili etkinlik düzenlemişti. Etkinlikte kuşkusuz en merak uyandıran modellerden birisi Kodak ile işbirliği içinde üretilen ZN5'ti. Bugüne kadar hakkında pek çok şey yazılıp çizilen telefonun en sonunda resmi tanıtımı yapıldı. Öncelikle akıllı telefon segmentine giren ZN5'te, Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanılmış ve telefon, 500 MHz saat hızındaki Freescale işlemcisinden güç alıyor. 118 x 50.5 x 12 mm boyutlarındaki telefon yaklaşık 114 gram ağırlığında tasarlanmış. Kamera kısmının, telefonun kalınlığını 16 mm'ye kadar çıkardığını ekleyelim. 350 MB gibi yüksek kapasiteye sahip dahili belleği microSD hafıza kartlarıyla arttırabiliyoruz. Şebeke desteğinin ise dört band GSM ile sınırlandırılması günümüzde 3G / HSDPA ağının hızla yaygınlaştığı düşünülürse pek çok kullanıcı için engel teşkil edebilir. Neyse ki telefon bu eksikliğini 12. sınıf EDGE bağlantısıyla biraz da olsa kapatmaya çalışıyor. Motorola, uzun süredir megapiksel yarışı konusunda ise büyük rakiplerinin gerisinde kalmaktaydı. Anlaşılan firma ZN5 modeli ile yarışa kaldığı yerden devam etme çabası içinde. Telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde, otomatik odaklama desteği sunan kamera bulunuyor. Loş mekanlardaki çekimler için xenon flaş düşünülmüş. Xenon flaş, klasik led ışıklara oranla çok daha iyi performans sağlıyor. Telefonun kamerası çoğunlukla D-SLR kameralarda rastladığımız RAW çekim formatı ve ışık durumuna göre değişen diyafram değeriyle (F/2.8-5.6) pazarda ilkleri gerçekleştiriyor. ZN5, bağlantı seçenekleri açısından da gayet zengin görünüyor. Bluetooth v2.0 ve b, g, i parametreleriyle WI-FI özelliği unutulmamış. Bunlar dışında telefonda TV çıkışının ve 3.5 mm jak girişinin bulunduğunu belirtmekte fayda var. 950 mAH bataryayla gelmesi beklenen ZN5'in bu ay içinde Çin'de; yıl sonuna doğru da tüm dünyada satışa sunulması beklenirken fiyatlandırma konusunda bilgi verilmedi. Teknik özellikler: • Şebeke: Quadband (GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900) • EDGE desteği: Var, 12. sınıf • İşlemci: 500 MHz Freescale • İşletim sistemi: Linux Montavista 2.6.1 • Boyut ve ağırlık: 118 x 50.5 x 12 mm / 114 gram • Ekran: 2.4 inç 240x320 piksel 262.144 renk TFT • Bellek: 350 MB + 4 GB'a kadar microSD desteği • Kamera: 5 Megapiksel, otomatik odaklama, xenon flaş • 3.5 mm jak girişi: Var • FM radyo: Var • Bluetooth: Var, v2.0 • A2DP profili desteği: Var • WI-FI: Var, 802.11 b/g/i • Batarya: 950 mAH (580 saate kadar bekleme; 9.5 saate kadar konuşma süresi)
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rodion Raskolnikov 11 yıl
''ZN5'in bu ay içinde Çin'de; yıl sonuna doğru da tüm dünyada satışa sunulması beklenirken fiyatlandırma konusunda bilgi verilmedi.''
geç çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoqoKo 11 yıl
ya bekleyenlerini üzmek istemem ama hiç sevmedim ekran 262k tipdende kaybediyo bence.Millet 8mpıx leri cıkarmaya calısıyo motorala daha yeni 5mpix yapıyo adam gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingcobra33 11 yıl
Motorola da çağa ayak uydurmuş anlaşılan.5 mp kamera, otofokus, zenon flaş.Ayrıca diğer özellikleri ile de alınabilir bir model omuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KayarakMüdahale 11 yıl
uygun bi fiyattan sayışa çıkarsa baya bi satış sayısı yakalar ama biraz tuzlu olursa işleri zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9399 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
edge, kapatma ve motorola
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Metal Gear Solid 4 inceleme videosu 11 yıl Zotac GTX 280 AMP Edition video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim