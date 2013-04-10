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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5. nesil iPad'e ait olduğu öne sürülen bir ön panel görseli paylaşıldı

6 yıl
946
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20
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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5. nesil iPad'e ait olduğu öne sürülen bir ön panel görseli paylaşıldı

Apple'ın bu yıl için hazırladığı 5. nesil iPad modelinin çıkış tarihi ile ilgili kaynaklardan farklı bilgiler gelse de, modelin tasarımı ile ilgili genelde orta bir noktada bilgiler birleşiyor.

Bu nokta ise Apple'ın yeni nesil iPad modelinde popüler iPad mini modelindeki kasa tasarımını devam ettirecek olması. 4 nesildir iPad modelinde tasarımı bozmayan Apple, iPad mini modelinde ise yeni bir yaklaşıma yer vermişti.

Yeni tasarım ile 5. nesil iPad daha ince ve daha hafif bir kasaya sahip olacakken, ekran kenarları ise daha ince bir görünüme kavuşuyor. Daha önce 5. nesil iPad'e iat olduğu ileri sürülen bir arka kapak görseli paylaşılmıştı. Bu kez ön panel görseli ortaya çıktı. Görsel ile önceki iddialar biraraya getirildiğinde kasa tasarımının bu olabileceği akla geliyor. 

Resmin 5. nesil iPad modeline ait olup olmadığı kesin olarak bilinmese de artık Apple'ın ürünleri ile ilgili daha kolay bilgi sızdırıldığı düşünüldüğünde gerçeğe yakın olma ihtimali de var.

Eğer iddialar doğruysa yeni iPad modelinin test üretimi veya hacimli üretimi başlamış durumda. Bu da yaz döneminde yeni modelin karşımıza çıkma ihtimalini artırıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPad-5-front-panel-leaks-with-narrower-iPad-mini-like-bezel_id41721#2- Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Umutcan 6 yıl en beğenilen xconnect
xconnect

Bir gün 16/9 ekran da gelecek.
Suyun akışına kürek çekilmez!

Bence gelmemesi daha iyi. yatay moddayken 16:9 yüksekliğinin daha az olması yüzünden internette gezmek sıkıntı oluyor.
16:9 video amaçlı bir oran olduğu için tabletin app/web gibi amaçlarına uygunsuz. Pc monitörlerinde dayadılar zaten 16:9'u mecburiyetten kullanıyoruz sanki
koca tv dururken ufak ekranda film izleyecekmişiz gibi.
xconnectBir gün 16/9 ekran da gelecek.Suyun akışına kürek çekilmez!Bence gelmemesi daha iyi. yatay moddayken 16:9...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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Cihan 6 yıl
daha hafif olmalı.
Hemde hissedilebilir oranda hafif olmalı. Mini yi kullandıkca ya bu büyük ipad de ne ya diyorum.
Hep derim tablet dediğin hafif , sim kartlı , ve zarif bir görünüşü olmalı
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Lithium 6 yıl
şu home tuşu kalksın ekran sıfırlansın çerçeve olmasın.ya ekran boyutu artsın yada tabletin boyutunu ipad mini ile aynı yapıp ekranını 9.7 yapsınlar.galaxy s serisindeki gibi bir sürü sensör eklesinler.(olmasa da olur ekranı yapsınlarda önce bir
)
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afavar 6 yıl
Umutcan
xconnect Bir gün 16/9 ekran da gelecek. Suyun akışına kürek çekilmez!
Bence gelmemesi daha iyi. yatay moddayken 16:9 yüksekliğinin daha az olması yüzünden internette gezmek sıkıntı oluyor. 16:9 video amaçlı bir oran olduğu için tabletin app/web gibi amaçlarına uygunsuz. Pc monitörlerinde dayadılar zaten 16:9u mecburiyetten kullanıyoruz sanki koca tv dururken ufak ekranda film izleyecekmişiz gibi.

Kesinlikle katılıyorum. Oran boyutunu ellemeyeceklerdir çünkü ipade özel bir sürü uygulamanın yeniden değişmesi gerektiğidir bu.Zaten kafalarında öyle bir düşünce olsaydı iPad mini ile bunu gerçekleştirirlerdi. Bunların dışındada iPad oranı gayet iyi. Özellikle dik kullanım da çok rahat ve şık duruyor. Çoğu android tablet dik tutulduğunda hoş görünmüyor ve etkili kullanılamıyor. Yatay kullanmak için tasarlanmışlar. iPad oranı gayet iyi bana kalırsada.
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balcis 6 yıl
12 Angry Men
Hep aynı tasarım, hiç şaşırtmıyor.

o sayede geliştiriciler de şaşırmıyor, kullanıcı alışkanlıkları da ;)
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drony 6 yıl balcis
balcis

12 Angry Men

Hep aynı tasarım, hiç şaşırtmıyor.


o sayede geliştiriciler de şaşırmıyor, kullanıcı alışkanlıkları da ;)


Her zaman dediğim gibi; 3. parti donanım ve aksesuar üreten üreticilerde.
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Recharged 6 yıl
12 Angry Men
Hep aynı tasarım, hiç şaşırtmıyor.

Kullanıcıların alıştığı sade ve çok iyi bir tasarımı değiştirmek saçma olur diye düşünüyorum.Apple bunu çok iyi yapıyor hem iPad'de hemde diğer ürünlerinde.
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swat882 6 yıl
vaaayy bee amma değişmiş
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dark-knight 6 yıl
5. nesil iPadde iPad mini tasarımına geçileceği biliniyordu zaten.
Benim asıl istediğim ağırlığın 500 gram civarına inmesi.
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alp0007 6 yıl
xconnect
Bir gün 16/9 ekran da gelecek. Suyun akışına kürek çekilmez!

Doğru olabilir, ama ben 21/9 ekran diyorum.
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furkant1 6 yıl
Paylasilmadan once de boyle oldugunu biliyordum. Hepsi ayni yani..
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12 Angry Men 6 yıl
Hep aynı tasarım, hiç şaşırtmıyor.
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thebigdesigner 6 yıl
İpad kullanan bilir 4:3 tablet için vazgeçilmezdir. Dikine kullanıldığında 16:9 ne kadarda uzun birşey oluyor. Webde gezinsen yatayda sürekli kaydır, dikey gezsen herşey küçücük bide elde çok dik duruyo. Tamam 16:9 tablet dışında herşeyde en ideali ama tablette 4:3 en ideali. Bu yazdıklarımı anlayabilmeniz için yanyana hem ipadde hemde 16:9 da webde gezinin fotolara felan bakmanız lazım...
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Max_Kolesne 6 yıl
Ben Kasım'da ipad 4. nesil alırken Martta ipad 5 çıkacak bekle deniyordu, şu an alacaklarsa hala aynı konuyu düşünüyor :) alın keyfini çıkarın bence.
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