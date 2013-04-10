5. nesil iPad'e ait olduğu öne sürülen bir ön panel görseli paylaşıldı





Apple'ın bu yıl için hazırladığı 5. nesil iPad modelinin çıkış tarihi ile ilgili kaynaklardan farklı bilgiler gelse de, modelin tasarımı ile ilgili genelde orta bir noktada bilgiler birleşiyor.





Bu nokta ise Apple'ın yeni nesil iPad modelinde popüler iPad mini modelindeki kasa tasarımını devam ettirecek olması. 4 nesildir iPad modelinde tasarımı bozmayan Apple, iPad mini modelinde ise yeni bir yaklaşıma yer vermişti.





Yeni tasarım ile 5. nesil iPad daha ince ve daha hafif bir kasaya sahip olacakken, ekran kenarları ise daha ince bir görünüme kavuşuyor. Daha önce 5. nesil iPad'e iat olduğu ileri sürülen bir arka kapak görseli paylaşılmıştı. Bu kez ön panel görseli ortaya çıktı. Görsel ile önceki iddialar biraraya getirildiğinde kasa tasarımının bu olabileceği akla geliyor.





Resmin 5. nesil iPad modeline ait olup olmadığı kesin olarak bilinmese de artık Apple'ın ürünleri ile ilgili daha kolay bilgi sızdırıldığı düşünüldüğünde gerçeğe yakın olma ihtimali de var.





Eğer iddialar doğruysa yeni iPad modelinin test üretimi veya hacimli üretimi başlamış durumda. Bu da yaz döneminde yeni modelin karşımıza çıkma ihtimalini artırıyor.

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPad-5-front-panel-leaks-with-narrower-iPad-mini-like-bezel_id41721#2-