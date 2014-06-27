5. nesil iPod touch indirime girdi, 16GB versiyonu kameraya kavuştu





Apple'ın satış rakamları gerilese de üretmekten vazgeçmediği iPod touch dün itibariyle hem indirime girdi hem de 16GB versiyonu önemli bir güncelleme aldı.





5. nesil iPod touch serisinde 32GB ve 64GB kapasiteli versiyonlarda 5MP çözünürlükte iSight arka kamera yer alırken, 16GB kapasiteli versiyon bundan mahrum bırakılmıştı. Apple nihayet bu mahrumiyeti gideriyor.





16GB kapasiteli versiyon artık 5MP çözünürlükte iSight arka kameraya sahip ve 6 farklı renk seçeneği ile tüketiciye sunulacak. Fiyatı ise 199$'a inmiş durumda. Diğer versiyonlarda da indirim mevcut. 32GB kapasiteli model 249$'a gerilerken, 64GB kapasiteli model ise 299$'a gerilemiş durumda.





Yeni giriş seviyesi model ve fiyat indirimleri an itibariyle ABD Apple Store'da erişilebilir durumda. Ülkemiz için ise henüz bir güncelleme yok. Ancak 16GB kapasiteli ilk versiyon şu an stokta yok görünüyor. Bu bakımdan yarın veya sonraki gün mağazanın güncelleneceği tahmin ediliyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20140626005340/en/Apple-Brings-Vibrant-Colors-iSight-Camera-Affordable#.U6wS-VVdWaQ