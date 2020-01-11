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    5000 mAh bataryalı giriş seviyesi akıllı telefon Gionee Steel 5 tanıtıldı

    Geçtiğimiz yıl iflas eden Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee giriş seviyesi yeni bir cihaz tanıttı. 115 dolarlık bütçe dostu bir fiyata sahip olan cihaz 5.000 mAh'lik bir batarya ile geliyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,6b
    1
    3
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Çin'in köklü akıllı telefon üreticilerinden Gionee, geçtiğimiz yıl çok büyük bir mali kriz yaşamış ve bu krizin üzerine bir de kurucusunun kumar bağımlılığı eklenince şirket iflastan kurtulamamıştı. Yaşadığı talihsizlikler silsilesine rağmen küllerinden yeniden doğma gayretinde olan şirket, uzun bir aradan sonra giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Gionee Steel 5 ile geri döndü. Cihaz, giriş seviyesinde yer alan bir model için oldukça dikkat çekici özelliklere sahip.
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    Cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; Gionee Steel 5, su damlası çentikli, 2.5D eğimli, 6.2 inç genişliğinde ve 720 piksel çözünürlüğünde ince çerçeveli bir ekrana sahip.
    İsmi henüz bilinmeyen sekiz çekirdekli bir yonga setinden gücünü alan cihaz, 4 ve 6 GB'lık iki farklı RAM seçeneği ile 64 ve 128 GB'lık iki adet dahili depolama seçeneğine sahip.
    Arka tarafta 12 MP'lik bir ana kamera ve 2 MP'lik bir derinlik sensörü, ön tarafta ise 1080p video kaydı desteğine sahip 13 MP'lik bir özçekim kamerası yer alıyor. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumu varmış gibi gözüküyor ancak iki tane kamera sensörü ve iki tane LED flaş bulunuyor.
    Cihaza dair en dikkat çekici detaylardan birisi ise 5.000 mAh'lik bataryası. 10W'lık hızlı şarj desteği bu ebattaki bir batarya için yetersiz olsa da en azından batarya ömrü tatmin edici olacaktır.
    Cihaz, Android 9 Pie tabanlı AmigoOS işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Son olarak cihazda her ikisinde de 4G LTE ve VoLTE desteği olan çift SIM kart yuvası bulunuyor.
    Çıkış tarihi henüz bilinmeyen cihaz yaklaşık 115 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

    https://www.gizbot.com/mobile/news/gionee-steel-5-to-revive-company-s-hope-in-smartphone-industry-064919.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    smart1978 1 hf. en beğenilen
    Turkiye de orta seviye diye yutturulur aynisi gelse :)
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    burakdc 1 hf.
    Gırıs sevıyesı bıle benım note 3 un ustune cıkmıs :D
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    dugers 1 hf.
    İflas eden bir şirket nasıl yeni bir cihaz üretebiliyor.
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    smart1978 1 hf. en beğenilen
    Turkiye de orta seviye diye yutturulur aynisi gelse :)
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