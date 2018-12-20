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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli Gionee resmen iflas etti

Mali krizden çıkamayan Çinli Gionee bir de kurucusunun kumar bağımlılığı eklenince iflastan kurtulamadı. Firma iflas başvurusu yaparken varlıkların tasfiyesi de başladı.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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16 yıldır akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren ancak kurucusunun kumar bağımlılığı ve kötü yönetimi nedeniyle mali krize giren Çinli Gionee iflas başvurusu yaptı. Firmanın tasfiye sürecine girmesi bekleniyor.

Kötü yönetildi

Mali anlamda yıla çok kötü başlayan Gionee firması Mayıs ayında iş gücünün büyük kısmını kesmek zorunda kaldı. İşten çıkarmalar da kötü gidişi durduramayınca iflas kaçınılmaz oldu. Elbette bu noktada en büyük soru patronun firmayı zarara uğrayıp uğratmadığıydı.

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Gionee’nin kurucusu ve patronu olan Liu Rong, kumar bağımlısı ve kendisi de bunu inkâr etmiyor. Bazı kaynaklar Rong’un kumarda 1.4 milyar dolar kaybettiğini ve bunun 840 milyon dolarının firma bütçesinden harcandığını iddia etmişti. İlk kez halka açık olarak bir röportaja katılan Rong, bu iddialara cevap verdi.

Rong tek geçim kaynağının Gionee firmasının elde ettiği gelirlerden olduğunu belirtirken bugüne kadar haliyle harcamalarını da firma bütçesinden yaptığını ifade ediyor. Kumara ilgi duyduğunu itiraf eden Rong 1.4 milyar dolar veya 840 milyon dolar gibi rakamların kesinlikle doğru olmadığını vurguluyor. Rong net rakamlar vermese de kişisel harcamalarının bugüne kadar 140 milyon dolar civarında bir meblağ tuttuğunu üstü kapalı da olsa ifade etmişti.

Gionee aslında uzun süredir mali durumunu dengelemeye çalışıyordu. 2013-2015 yılları arasında aylık 14.4 milyon dolar civarında zarar ortalaması vardı ancak yine de faaliyetler devam ediyordu. Üzerine patronun kumar bağımlılığı eklenince 2017-2018 yıllarında aylık kayıplar 30 milyon dolar seviyesine çıktı.

Günü sonunda Çin’in köklü akıllı telefon üreticilerinden birisi pazara veda etmiş oldu. İflas başvurusu ile birlikte varlıkların tasfiye süreci başlayacak. Ayrıca borçların ödenmesi amacıyla da iflası yönetecek ekip için bir yeniden yapılandırma da devreye girecek.

 

https://www.gsmarena.com/gionee_enters_liquidation_bankruptcy-news-34767.php Yorum Yaz
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SequentiaL 5 ay en beğenilen
Zamanında Türkiye'nin en meşhur telefonunun, Discovery'nin, üreticisi. Kumarın ardı sonu olmadığını daha güzel bir şekilde göremezdik sanırım.
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tecnikadamoguz01 5 ay
Vestel veya GM'ın yerinde olsam bu firmayı bir şekilde satın alırdım zira iyi kötü muhakkak patentleri ve ismi vardır Çin'de vs ülkelerde
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Omisis046 5 ay
Yine de Çin'in geleceği parlak bence.
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DH Misafiri 5 ay
general mobile imalatçısı olan firma iyi olmuş yılarca dandik modelleri telpa sayesinde türkiyeye soktular.binlerce insanın mağdur ettiler.
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intel7mix 5 ay
Mediatek işlemcileri tırla almış gibi kullanırlardı.
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volga tuygun 5 ay
Aylık 30 milyon dolar... 157.500.000 TL ( daha çok vurgu için "Yüz elli yedi trilyon beş yüz milyar TL )ve bu aylık zarar... Vay anam vay... Nasıl bir şirketmiş bu böyle???
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mert1907 5 ay
Tek geçim kaynağın olan firmayı kumar bağımlılığı yüzünden heba etmek de harbi gerizekalılık olsa gerek.
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Bloodin 5 ay
Elife E7 isimli canavar modellerini General Mobile "Elite" adı altında getirip saçma yazılımıyla mahvettiydi, hey gidi günler ??
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SequentiaL 5 ay en beğenilen
Zamanında Türkiye'nin en meşhur telefonunun, Discovery'nin, üreticisi. Kumarın ardı sonu olmadığını daha güzel bir şekilde göremezdik sanırım.
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