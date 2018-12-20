Çinli Gionee resmen iflas etti

16 yıldır akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren ancak kurucusunun kumar bağımlılığı ve kötü yönetimi nedeniyle mali krize giren Çinli Gionee iflas başvurusu yaptı. Firmanın tasfiye sürecine girmesi bekleniyor.

Kötü yönetildi

Mali anlamda yıla çok kötü başlayan Gionee firması Mayıs ayında iş gücünün büyük kısmını kesmek zorunda kaldı. İşten çıkarmalar da kötü gidişi durduramayınca iflas kaçınılmaz oldu. Elbette bu noktada en büyük soru patronun firmayı zarara uğrayıp uğratmadığıydı.

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Gionee’nin kurucusu ve patronu olan Liu Rong, kumar bağımlısı ve kendisi de bunu inkâr etmiyor. Bazı kaynaklar Rong’un kumarda 1.4 milyar dolar kaybettiğini ve bunun 840 milyon dolarının firma bütçesinden harcandığını iddia etmişti. İlk kez halka açık olarak bir röportaja katılan Rong, bu iddialara cevap verdi.

Rong tek geçim kaynağının Gionee firmasının elde ettiği gelirlerden olduğunu belirtirken bugüne kadar haliyle harcamalarını da firma bütçesinden yaptığını ifade ediyor. Kumara ilgi duyduğunu itiraf eden Rong 1.4 milyar dolar veya 840 milyon dolar gibi rakamların kesinlikle doğru olmadığını vurguluyor. Rong net rakamlar vermese de kişisel harcamalarının bugüne kadar 140 milyon dolar civarında bir meblağ tuttuğunu üstü kapalı da olsa ifade etmişti.

Gionee aslında uzun süredir mali durumunu dengelemeye çalışıyordu. 2013-2015 yılları arasında aylık 14.4 milyon dolar civarında zarar ortalaması vardı ancak yine de faaliyetler devam ediyordu. Üzerine patronun kumar bağımlılığı eklenince 2017-2018 yıllarında aylık kayıplar 30 milyon dolar seviyesine çıktı.

Günü sonunda Çin’in köklü akıllı telefon üreticilerinden birisi pazara veda etmiş oldu. İflas başvurusu ile birlikte varlıkların tasfiye süreci başlayacak. Ayrıca borçların ödenmesi amacıyla da iflası yönetecek ekip için bir yeniden yapılandırma da devreye girecek.