500px fotoğraf paylaşma uygulaması iOS için güncellendi

Dünyanın en iyi fotoğraflarını bir araya getiren ve mobil platformlarda da yer alan popüler servislerinden 500px, iOS tarafında güncellendi.





Yeni sürümüyle fotoğrafların üzerine mobilde EXIF, etiketler ve konum bilgileri eklenmesine imkan tanıyan 500px, yeni geçiş efektleri, ilginç olarak kırmızı yapılan yeni uygulama simgesi ve bulanık arka planlar sayesinde de iOS 7'ye tam uyumlu bir yapıya geçiş yapmış durumda. Giriş ekranı animasyonlarla güncellenen 500px, bazı performans geliştirmelerine de kavuşuyor.





Ücretsiz olarak sunulan 500px uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/500px/id471965292