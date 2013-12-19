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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

500px fotoğraf paylaşma uygulaması iOS için güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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500px fotoğraf paylaşma uygulaması iOS için güncellendi
Dünyanın en iyi fotoğraflarını bir araya getiren ve mobil platformlarda da yer alan popüler servislerinden 500px, iOS tarafında güncellendi.

Yeni sürümüyle fotoğrafların üzerine mobilde EXIF, etiketler ve konum bilgileri eklenmesine imkan tanıyan 500px, yeni geçiş efektleri, ilginç olarak kırmızı yapılan yeni uygulama simgesi ve bulanık arka planlar sayesinde de iOS 7'ye tam uyumlu bir yapıya geçiş yapmış durumda. Giriş ekranı animasyonlarla güncellenen 500px, bazı performans geliştirmelerine de kavuşuyor.

Ücretsiz olarak sunulan 500px uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/500px/id471965292 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oledudi 5 yıl
Bu guncelleme haberleri gercekten gereksiz.
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