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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

50GB ücretsiz depolama seçeneğiyle gelen Box, iOS tarafında tasarımını yeniledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,4b
1
16
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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50GB ücretsiz depolama seçeneğiyle gelen Box, iOS tarafında tasarımını yeniledi
iOS 6.0 ve üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan bulut depolama uygulaması Box, yeni özellikler ve değişiklikler ile 3.0.0 sürümüne güncellendi.
Bulut depolama servisi Box, kişilere ücretsiz olarak 50GB depolama alanı sunuyor ve iOS uygulaması ile bu alanın mobil cihazlar üzerinden yönetilmesine imkan tanıyor. Belirlenen dosyalara çevrimdışı olarak erişim imkanı sunan ve fotoğraf ile video desteğine de sahip olan Box, güvenlik açısından da üst seviye şifreleme yapabiliyor. Yayınlanan 3.0.0 sürümüyle tasarımı baştan aşağıya yenilenen uygulama, eskiye oranla daha iyi ve hızlı döküman, fotoğraf ve video görüntüleme yapabiliyor, daha iyi paylaşma seçenekleri sunuyor ve son olarak canlı olarak genel arama yapabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Box iOS uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/app/box-for-iphone-and-ipad/id290853822 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
danGerfuLL 5 yıl
WP, Android, iOS 3 platfromda da kullandigim bir uygulama.
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Mersinli. 5 yıl
Muhtesem
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herbie 5 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler.
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gurkan58 5 yıl
deneyeceğim teşekkürler
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Tha Alumni 5 yıl
Üye oldum ama 50gb vereceğine 4.37 gb verdi. [>:]
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aeronautist 5 yıl Tha Alumni
naberkankakw

Üye oldum ama 50gb vereceğine 4.37 gb verdi. [>:]

Kayıtlı mailinize bir bildiri gelecek, oradaki linki tıkladığınızda 50 GB tanımlanıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Peki bu box ne kadar güvenli arkadaslar.savcilik felan diledigi zaman ulasabilirmi?ve son olarak en güvenli en saglam bulut depolama hangisi???
Tesekkurler
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skyrime2828 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Peki bu box ne kadar güvenli arkadaslar.savcilik felan diledigi zaman ulasabilirmi?ve son olarak en güvenli en saglam bulut depolama hangisi???
Tesekkurler

Savcıların ulaşamayacağı şey yok başbakanın oğlunu ifadeye çağıran adamlar bunlar :))
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ilker1999 5 yıl
ne zamana kadar geçerli bu 50 gb acaba.
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gokceonur 5 yıl ilker1999
ilker1999

ne zamana kadar geçerli bu 50 gb acaba.



14 Ocak - 14 Şubat arasında
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senersongur 5 yıl
Tasarimini yeniledi diye neden Anasayfa Haberi oluyor onu anlamadim.
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Bradley Cooper 5 yıl
sadece IOS için mi var bu? masaüstünde kullanabilir miyiz BOX ı?
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koloccini 5 yıl Bradley Cooper
Bradley Cooper
sadece IOS için mi var bu? masaüstünde kullanabilir miyiz BOX ı?

evet bakınız m.app.box.com/...
android uygulaması için play.google.com/...
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