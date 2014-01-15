50GB ücretsiz depolama seçeneğiyle gelen Box, iOS tarafında tasarımını yeniledi

iOS 6.0 ve üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan bulut depolama uygulaması Box, yeni özellikler ve değişiklikler ile 3.0.0 sürümüne güncellendi.

Bulut depolama servisi Box, kişilere ücretsiz olarak 50GB depolama alanı sunuyor ve iOS uygulaması ile bu alanın mobil cihazlar üzerinden yönetilmesine imkan tanıyor. Belirlenen dosyalara çevrimdışı olarak erişim imkanı sunan ve fotoğraf ile video desteğine de sahip olan Box, güvenlik açısından da üst seviye şifreleme yapabiliyor. Yayınlanan 3.0.0 sürümüyle tasarımı baştan aşağıya yenilenen uygulama, eskiye oranla daha iyi ve hızlı döküman, fotoğraf ve video görüntüleme yapabiliyor, daha iyi paylaşma seçenekleri sunuyor ve son olarak canlı olarak genel arama yapabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Box iOS uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/box-for-iphone-and-ipad/id290853822