5.5 inçlik model iPhone Air adını alabilir





Apple'ın mobil cihaz ürünlerinin tanıtımının yapıldığı sonbahar dönemine doğru giderek yaklaşırken, karşımıza çıkacak muhtemel ürünler de internete sızmaya devam ediyor. Bunlar arasında elbette öne çıkan yeni nesil iPhone modelleri oluyor.





Apple'ın bu yıl da iki iPhone modeli ile karşımıza çıkacağına dair güçlü iddialar var ve pek çok kaynak buna kanaat getirmiş durumda. İki model boyut ve özellik olarak birbirinden oldukça farklı olacak.





Yeni iddialara göre iPhone 6 olarak karşımıza gelecek modelde 4.7 inçlik bir ekran yer alacak. A8 işlemcisinin gücünü verdiği iPhone 6 modelinin Çin'de beklenen fiyatı 850$ civarında. Apple'ın bu yıl iPhone modellerinde fiyat artırımına gideceği bir süredir dile getiriliyordu.





5.5 inçlik ekrana sahip olacak cihazın ise iPhone Air olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Bu sınıfta Galaxy Note serisinin karşısına çıkacak olan cihazda otomatik imaj dengeleme, 128GB depolama seçeneği, daha hızlı A8 işlemcisi gibi farklılıkların olacağı belirtilyor. Yine bu modelin Çin'deki fiyat beklentisi 950$ civarında.





Kaynaklar yeni iPhone lansmanının 15 Eylül tarihinde yapılacağını belirtiyor. Cihazların satışa çıkışı da 25 veya 26 Eylül tarihine kadar sarkabilecek. Çin'deki ortaki operatörlerin prototip iPhone 6 cihazlarını şimdiden denemeye başladıkları dile getiriliyor.

http://appleinsider.com/articles/14/07/03/rumor-apples-iphone-6-to-launch-on-sept-25-larger-55-version-dubbed-iphone-air