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5.5 inçlik model iPhone Air adını alabilir

4 yıl
364
1
73
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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5.5 inçlik model iPhone Air adını alabilir

Apple'ın mobil cihaz ürünlerinin tanıtımının yapıldığı sonbahar dönemine doğru giderek yaklaşırken, karşımıza çıkacak muhtemel ürünler de internete sızmaya devam ediyor. Bunlar arasında elbette öne çıkan yeni nesil iPhone modelleri oluyor.

Apple'ın bu yıl da iki iPhone modeli ile karşımıza çıkacağına dair güçlü iddialar var ve pek çok kaynak buna kanaat getirmiş durumda. İki model boyut ve özellik olarak birbirinden oldukça farklı olacak.

Yeni iddialara göre iPhone 6 olarak karşımıza gelecek modelde 4.7 inçlik bir ekran yer alacak. A8 işlemcisinin gücünü verdiği iPhone 6 modelinin Çin'de beklenen fiyatı 850$ civarında. Apple'ın bu yıl iPhone modellerinde fiyat artırımına gideceği bir süredir dile getiriliyordu.

5.5 inçlik ekrana sahip olacak cihazın ise iPhone Air olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Bu sınıfta Galaxy Note serisinin karşısına çıkacak olan cihazda otomatik imaj dengeleme, 128GB depolama seçeneği, daha hızlı A8 işlemcisi gibi farklılıkların olacağı belirtilyor. Yine bu modelin Çin'deki fiyat beklentisi 950$ civarında. 

Kaynaklar yeni iPhone lansmanının 15 Eylül tarihinde yapılacağını belirtiyor. Cihazların satışa çıkışı da 25 veya 26 Eylül tarihine kadar sarkabilecek. Çin'deki ortaki operatörlerin prototip iPhone 6 cihazlarını şimdiden denemeye başladıkları dile getiriliyor.  

http://appleinsider.com/articles/14/07/03/rumor-apples-iphone-6-to-launch-on-sept-25-larger-55-version-dubbed-iphone-air Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
benkimim50 4 yıl en beğenilen
650 dolarlık cihazın 3000 tl ye girdiği ülkede 950dolarlık cihaz kaça gelir kim bilir
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psag 4 yıl
Bankalar iphone kredisi çıkartır artık 5.5" liğe
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darkaura 4 yıl
fiyat artiriminin mantigi nedir acaba. cok radikal yeni bir sey eklenmiyecekse, ekranin buyumesi degildir umarim. ekran dediginin parca maliyeti, en buyuk en pahali ekrani kullanan galaxy serilerinde bile 75$. apple bu kadar ac gozlu olabilirmi diyorum. aslinda cevabinida biliyorum ama esas soru bu kadar ileri gidebilirmi.
fiyat artiriminin mantigi nedir acaba. cok radikal yeni bir sey eklenmiyecekse, ekranin buyumesi degildir umarim. ekran dediginin parca maliyeti, en buyuk en ...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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murattikhat 4 yıl
Çeşit renkler mi var
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EXios 4 yıl
Sakin olun foruma özel 5 tlden satıcaklar.
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Uacellat_62 4 yıl
Apple Store geldi 2200-2300 den girecek diyenler 5s 32 GB in Apple Store fiyatı 2449 TL Apple bildiğimiz gibi Fiyatları düşürmüyor. Bundan dolayı iphone 6 32 gb 2749 TL iphone air 32 GB 3049 TL olur benim tahminlerim bunlar
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needacar 4 yıl Uacellat_62
ali_ali12345
Apple Store geldi 2200-2300 den girecek diyenler 5s 32 GB in Apple Store fiyatı 2449 TL Apple bildiğimiz gibi Fiyatları düşürmüyor. Bundan dolayı iphone 6 32 gb 2749 TL iphone air 32 GB 3049 TL olur benim tahminlerim bunlar

Ben sana göre 100 TL daha iyimserim. 4.7 inch olan 2649 TL den aşağı giriş yapmaz.
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UnemployedMan 4 yıl
5.5inc asla çıkmayacak anlayın şunu artık
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hdfxf 4 yıl
iphone 6 4500tl olsa 7de 6000tlye falan gelir yurtdışında yeni çıkan cihazın fiyatı değişmezdi bize gelişi herzaman artardı şimdi fiyatıda artmış buradaki fiyatları çok merak ediyorum
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ardarda45 4 yıl
750$ olacak bence
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SiNaPSiS 4 yıl
1 dolar bile zam gelmez i6ya atin fava bekleyin
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zamannnnn 4 yıl
Ya arkadaslar az mantikli birseyler yazin lütfen. 2100 lira diyen arkadaslar hangi piyasa oturunca alacakmis o iphonu ? Samsung ve Htc nin 2000-2500 araliginda girdigi bi yere hangi akla hizmetle iphone gibi bir markanin o fiyata girecegini düsünebiliyorsunuz ? Ayrica gecmiste cikan iphone modellerinde oyle bi degisiklik olduda bizmi göremedik? Iphone 5S ilk ciktiginda Almanyada 900 Euro du. Türkiyede 3000 tl civari. Ve simdi Iphone daha büyük ekranli ve daha gelismis bir islemci muhtemelen daha yüksek ram ve daha gelismis kamera ile gelecek sizde bunu 2100-2400 civari bi paraya alacaksiniz.... Siz gercekten buna inaniyormusunuz? Büyük ihtimal 3000-3300 gibi iphone 6 , iphone air ise 3500-3800 civarinda bir ücretle giris yapacaktir. Rekabetci olma gibi bir durumu yok iphonun. Zaten adini duyurmus piyasasi belli, bugün hala iphone 4ün bile ikinci eli para ediyorsa adamlar kendi mallarini ezdirmezler marka degerini düsürmezler.
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yunus626emre 4 yıl
3000+ bile olsa ülkemizde o telefonu alacak 100.000lerce dangalak var.
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Reul 4 yıl
ekran dışında batarya performansı nasıl olucak acaba
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berkanenes 4 yıl
teknosa 16 gb versiyonu 5000 tl ile giriş yapar yılsonuna doğru 3500 e iner

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WB 4 yıl
Cihazi gormeden on yargili olmamak gerek ama artik yeni iphone'larin eskisi kadar heyecan uyandiramadigini da gormek gerekiyor. Sizintilar buyuk ekran ve daha iyi donanim disinda yenilik anlaminda bir gelisme suan gosteremiyor ki Apple'i digerlerinden ayiran en buyuk ozellikte bir yerde buydu, mobil teknolojiye yon vermesi.

Jobs sonrasi Apple'da bazi seylerin dogru gitmedigini soylemek sanirim yanlis bir tesbit degil. Cook muhakkak isini iyi yapan bir yonetici ancak lider olmak icin daha fazlasi gerekiyor, o işe asik olmak gibi.. Jobs gibi..
Edit:imla
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