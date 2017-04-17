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5G destekli akıllı bandajlar 12 ay içinde test edilecek

Bilim insanları bir yaranın nasıl iyileştiğini tespit edebilen ve doktorlara yaranın durumu hakkında bilgi veren akıllı bandajların 12 ay içinde test edileceğini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Vücuttaki yaraların iyileşme sürecini hızlandırmak ve olumsuz koşullardan etkilenmesinin önüne geçmek için kullanılan bandajların altındaki yaranın durumu genellikle doktorlar onu açana kadar bilinmez. Swansea Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise bu sürecin hem hasta hem de doktorlar tarafından daha kolay takip edilebilmesi için yeni bir çözüm önerisi sunuyor: 5G destekli akıllı bandaj.

5G destekli akıllı bandajlar 12 ay içinde test edilecek


 
Swansea Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma ile giyilebilir teknoloji ve sağlık hizmetleri bir araya gelerek yaranın durumu ve nasıl iyileşeceği hakkında bilgi veren akıllı bir bandaj geliştirilmesi planlanıyor. Yara ve dokular hakkında sürekli olarak paylaşım yapabilmesi için 5G teknolojisinin ve yarayı analiz etmek için de nanosensörlerin kullanılacağı bu bandajların 3D yazıcılarla üretilmesi bekleniyor. 


5G Teknolojisi Gerekli 

Yaranın iyileşme durumunun tespit edilmesi sayesinde bu bandajlar kişilere özel tedavi sunulmasına katkıda bulunacak. Böylece yarası hızlı iyileşen kişi ile daha yavaş iyileşen kişinin aynı tedavi programını uygulamasına gerek kalmayacak. Tabi şimdilik 5G teknolojisinin ticari kullanıma sunulmasını beklemek gerekiyor ancak Yaşam Bilimleri Enstitüsü Başkanı Prof. Marc Clement 5G teknolojisinin sağlık hizmetlerinin desteklenmesi için ihtiyaç duyulan bant genişliğini sunduğunun altını çiziyor.


Çalışmanın tamamlanması ve akıllı bandajların test edilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç duyulacağı söylense de ekip 12 ay içinde test sürecini başlatmayı ve önümüzdeki yıl ürünü kullanıma sunmayı planlıyor. 

https://www.engadget.com/2017/04/16/smart-bandages-with-5g/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 2 yıl
nano giysi devrede
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MDV 2 yıl
fiyati makukl olsa kullanimi genis yayilsa guzel olur
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kadirirdem 2 yıl
bir bandaj kalmıştı akıllanmayan.
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homebird 2 yıl
Teknolojini bu kadar gelişmesine hem seviniyor, hem şaşıyor insan; biraz da korkutuyor. Hiç bilmediğimiz sularda yüzüyoruz. Bakalım sonumuz nereye varacak.
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