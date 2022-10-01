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Apple bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde iOS 16.1 Beta 3 sürmünü yayınlamıştı. Birinci nesil AirPods Pro kullanıcıları iOS 16.1'in üçüncü beta sürümünü yükledikten sonra kulaklıklarına 5A304A beta yapı numaralı yeni bir ürün yazılımı geldiğini keşfettiler.

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Sürpriz olan şey söz konusu güncellemenin ikinci nesil AirPods Pro'da sunulan Adaptif Şeffaf Mod özelliğini birinci nesil AirPods Pro için de kullanılabilir hale getirmesiydi. Söz konusu 5A304A beta ürün yazılımını yükleyen kullanıcılar artık kulaklık ayarlarında bu seçeneği görebiliyor.

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Adaptif Şeffaf Mod seçeneği ne işe yarıyor?

Adaptif Şeffaf Mod ikinci nesil AirPods Pro ile sunulmuştu. Güçlü H2 çipin sağladığı aygıtta işleme özelliği, yoldan geçen araçların sireni, inşaat makineleri, hatta konserlerdeki çok güçlü hoparlörler gibi kuvvetli çevresel gürültüleri azaltarak daha konforlu bir dinleme deneyimi yaşatıyor.

Adaptif Şeffaf Mod gücünü H2 çipten aldığı için bu seçeneğin birinci nesil AirPods Pro'da kullanılan H1 yongasıyla ne kadar iyi çalıştığı henüz net değil.

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Birinci nesil AirPods Pro için Adaptif Şeffaf Mod sürprizi