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5G, "uzakları yakın etmek" deyimini yeniden yazacak

2 ay
5,1b
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ericsson'un MWC 2019 kapsamında gerçekleştirdiği demo'lar gelecek nesil iletişim teknolojileri ile uzakları yakın etmek deyiminin yeniden yazılacağını ortaya koydu. Stant turumuz devam ediyor.
Ericsson'un standlarını gezmeye devam ediyoruz. 

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Üç Kağıtçı Mesut 2 ay
Geçin 5G yi de şu 4G yi tam manasıyla kullanan var mı? Süperbox olandan başkası kullanmıyor.
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sis651 2 ay
Bir yazılım güncellemesi ile 5G'ye geçilecek, 4.5G'ye geçişteki kadar yatırım gerektirmeyecek falan denmiş.
Operatörler halihazırda böyle bir şeyi yapabiliyor. Hani 3G bir baz istasyonunu yazılım güncellemesi ve yeni bir konfigürasyon ile 4G sinyal vermek için de kullanabiliyor. Bu şekilde 3G 2100 MHz kulelerinden 4G 2100 MHz vermeye başladı Turkcell. Vodafone zaten 900 MHz'i hem 2G hem 4G olarak kullanıyordu.
Ancak bunun için bir donanım desteği gerekli. Ericsson'un eski RRU'larının olduğu kuleleri Turkcell yeni RRU'larla güncelledi U2100(3G)9 + L2100(4G) verebilmek için. Hani her donanım hepsini desteklemiyor.
5G olayında da böyle bir şey ile göstermelik bir 5G verebilirler belki ama ciddi anlamda 5G için ciddi yatırımlar gerekecektir. Hangi frekans kullanılacaksa, o frekansa uygun antenlerin kurulması gerekli. Devamında o anteni besleyecek radyolar kurulmalı. Hani 15 GHz ya da üstü frekanslar 5G'nin en performanslı kısmı olacak ki, onu da halihazırda kullanılan cihazlar veremeyecektir. Yani her ne kadar çok yatırım gerektirmeyecek vs. dense bile çok yatırımlar gerektirecektir.
Artan kapasiteyi karşılayacak fiber ağların kurulması gerekli. Çok yüksek kapasite radyolink hatlarının kurulması gerekli., bunların izinlerinin alınması vs. Artık 3GHz vs. ne ise alt frekanslarla kapsama sağlayacak sistem kurulur. Esas hızın verileceği çok yüksek frekanslarda kapsama sorunu olacağı için daha sık kurulum gerektirecekler, maliyeti olacak bunun da mutlaka. Bu olayın çok maliyetli olacağı muhakkak ki, operatörler çok hevesli değil geçişe; daha 3G ve 4G yatırımlarının geri dönüşünü alamadıklarından şikayetçiler...
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Jazzalyn 2 ay sis651
Bu 5g de roller değişir mi acaba?
Bu konuyu çok merak ediyorum, pek bilgim de yok.
4g de ki gibi ihalesi falan olacak mı?
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FerdosParadise 2 ay
Motorun neyi var ? :D
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