Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5.Nesil iPhone; iPhone "4s" olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,4b
1
23
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
5.Nesil iPhone; iPhone
Tam Boyutta Gör

MIC Gadget'ın yayınladığı son fotoğraflar, Eylül ayında satışa sunulması beklenen 5.Nesil iPhone'un, iPhone "4s" olma ihtimalinin yüksek olduğunu gözler önüne koyuyor.

Sitenin yayınladığı fotoğraflarda iPhone 4s'in ekranının mevcut iPhone 4'lerin 3.5 inçlik ekranından daha büyük olduğu ve kimi kaynaklarca 5.Nesil iPhone'un özellikleri arasında dillendirilen edge-to-edge yani kenardan kenara ekran tabiriyle uyuştuğu görülüyor.

5.Nesil iPhone; iPhone
Tam Boyutta Gör

MIC Gadget sitesi, fotoğrafların kaynağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermezken; fotoğraftaki cihazın taklit model olabileceğini ancak iPhone 4 olmadığına emin olduklarını belirtiyor.

9 kat daha fazla grafik performansı sunan çift çekirdekli A5 işlemcisi, 8 megapiksellik kamerası gibi özelliklerinin yanı sıra iOS 5 ile ön plana çıkması beklenen 5.Nesil iPhone'un Eylül ayında satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xit 8 yıl
iyi tahminmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 8 yıl
5.nesil resimlerdeki gibi olmalıydı.
bakınız soldaki iphone ne kadar dandik duruyor çin malları gibi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Bence androidlerin yükselişi apple'ı zor durma soktu bu zamana kadar ıphone'nun yeni üyesi ıphone 5 çoktan resmiyet kazanması lazımdı ve hala bence ıphone 5 dizayn bile edilmedi yeni özellikler eklemeyi düşünüyorlar bu yüzden çalışmalar hızlı olduğu için ıphone 5'te 4'teki gibi sorunlar çıkacağına inanıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihan 8 yıl
ya yemişim iphone 5 i


ios 5 çıksın yazılımı bekliyorum 4 zaten şuan işimi görüyor ama yazılım ios 5 çok başka olacak

iphoneden beklediğim birkaç şey var..

1 Batarya performansı.

2 Radyo :)

3 Yazılım Desteği
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hzrcn 8 yıl
Bundan çok farklı olmayacak diye düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blufer 8 yıl
Edge to Edge deniliyormuş demek. 3GS'in yeni çıktığı zamanlarda bir HTC gormuştum. Telefonu elime alıp biraz kullanayım dedim. Sanki elimde sadece bir ekran tutuyordum. Görüntü camın üzerinden akıyor gibi. Yani sadece kenarlardan genişletmek degil olay. Mesela 3GS'te görüntü camın altında.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 8 yıl
5.nesil iphonun önü 4ten farklı olacağı kesin. çünkü bu saatten sonra beyaz ip4 çıkarıyolar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeevrim 8 yıl
5. nesilde menü tuşunun kalkacağını duymuştum sanırım o günlere daha var...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zengier 8 yıl
edge to edge hikaye. iphoneda ekran uzayabilir, ancak genislemesi icin yer yok. sadece uzatmak da en-boy oranini degistirmek anlamina gelir, bu da yeni bir set uygulama demek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
Fake dee, o bile güzel olmamış.
Edge to edge bu kadarcık bişey mi?
0,5mm soldan, 0.5mm sağdan, aşağıdan ve yukarıdan da 0.5mm..
Bu mudur?
Kameraya kadar ekran olması lazım!!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whtswrongidiot 8 yıl
Ciksinda bu sene s x d b j farketmez ama resim fake bence
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gibson Les Paul 8 yıl
fake beyler dağalın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaan™ 8 yıl
fotodaki çakma iPhone 4 e benziyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaan™ 8 yıl
edge to edge olayı ise bir photoshop a bakar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27364 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, a5 ve
3 etiket daha iphone 4s Apple iPhone 4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Incredible S video inceleme 8 yıl Nvidia'dan Daniel Saison ile Türkiye pazarını ve son gelişmeleri konuştuk 8 yıl Exper EasyPAD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim