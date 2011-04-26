5.Nesil iPhone; iPhone "4s" olabilir

MIC Gadget'ın yayınladığı son fotoğraflar, Eylül ayında satışa sunulması beklenen 5.Nesil iPhone'un, iPhone "4s" olma ihtimalinin yüksek olduğunu gözler önüne koyuyor.

Sitenin yayınladığı fotoğraflarda iPhone 4s'in ekranının mevcut iPhone 4'lerin 3.5 inçlik ekranından daha büyük olduğu ve kimi kaynaklarca 5.Nesil iPhone'un özellikleri arasında dillendirilen edge-to-edge yani kenardan kenara ekran tabiriyle uyuştuğu görülüyor.

MIC Gadget sitesi, fotoğrafların kaynağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermezken; fotoğraftaki cihazın taklit model olabileceğini ancak iPhone 4 olmadığına emin olduklarını belirtiyor.

9 kat daha fazla grafik performansı sunan çift çekirdekli A5 işlemcisi, 8 megapiksellik kamerası gibi özelliklerinin yanı sıra iOS 5 ile ön plana çıkması beklenen 5.Nesil iPhone'un Eylül ayında satışa sunulması bekleniyor.