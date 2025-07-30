Apple'dan tüm cihazlara "acil" güvenlik güncellemesi

iOS 18.6, 20'den fazla güvenlik açığını kapatıyor
Erişilebilirlik ile ilgili bir sorun, bir parolanın VoiceOver ile sesli okunmasına neden olabiliyor ve kötü amaçlı olarak oluşturulmuş ses dosyalarının ayrıştırılması bellek bozulmasına yol açabiliyor. Güncelleme, hassas kullanıcı bilgilerini ifşa edebilecek, Safari'nin çökmesine ve bellek bozulmasına yol açabilecek WebKit ile ilgili 8 düzeltme içeriyor.
Eski iPad'lere iPadOS 17.7.9 güncellemesi
iPadOS 18.6'ya güncelleme yapamayan iPad kullanıcıları için Apple, bir dizi güvenlik düzeltmesi içeren iPadOS 17.7.9 sürümünü yayınladı.
macOS 15.6 ile 80'den fazla güvenlik açığı giderildi
macOS Sequoia 15.6, çökmelere, hassas kullanıcı verilerinin sızdırılmasına ve daha fazlasına yol açabilecek 80'den fazla güvenlik açığını gideriyor. Dock, Bul, Notlar, Safari, Spotlight, Sistem Ayarları ve diğer uygulamalar ve özellikler için düzeltmeler mevcut.
Eski Mac'lere macOS 14.7.7 ve 13.7.7 güncellemesi
macOS Sequoia 15.6'yı çalıştıramayan eski Mac'lere sahip olanlar için macOS Sonoma 14.7.7 ve macOS Ventura 13.7.7 güncellemeleri yayınlandı.
Diğer cihazlar da güncellendi
VisionOS 2.6, tvOS 18.6 ve watchOS 11.6 dahil olmak üzere Apple'ın yayınladığı diğer güncellemeleri, 17-19 güvenlik açığı için düzeltmeler içeriyor.
Apple, şiddetle öneriyor
Apple, bu güvenlik açıklarından kaynaklanan sorunlardan kaçınmak için kullanıcıların cihazlarını en son yazılımla güncel tutmalarını öneriyor. Apple, yazılım güncellemesinin kullanıcının Apple ürünlerinin güvenliğini sağlamak için yapabileceği en önemli şeylerden biri olduğunu belirtiyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/07/29/ios-18-6-security-fixes/ https://support.apple.com/en-us/100100 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: