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    Apple, AirPods için public betayı yayınladı: İşte yenilikler

    Apple, iOS 26 ile AirPods Pro 2 ve AirPods 4'e gelecek yeni özellikleri erken deneyimlemek isteyenler için betayı yayınladı. AirPods public beta güncellemesi nasıl indirilir, yenilikler neler?

    Apple, herkese açık beta test kullanıcılarına AirPods Pro 2 ve AirPods 4 için yeni beta ürün yazılımını sundu. Bu güncelleme, kullanıcıların iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe’daki yeni AirPods özelliklerini test etmelerine olanak sağlıyor. Güncellemeyi yükleyebilmek için ‌iOS 26‌, ‌iPadOS 26‌ veya macOS 26 çalıştıran bir cihaz gerekiyor.

    AirPods Pro 2 ve AirPods 4 yeni özellikler

    airpods pro 2 & airpods 4 yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    ‌AirPods Pro‌ 2 ve ‌AirPods 4‌, telefon görüşmeleri ve görüntülü aramalar için gelişmiş ses kalitesinin yanı sıra röportaj podcast yayını ve videolar için stüdyo kalitesinde ses kaydı desteği sunuyor. Ayrıca AirPods’u Kamera uygulamasıyla fotoğraf çekmek veya video kaydı başlatmak için kamera kumandası olarak kullanma seçeneği geliyor. Uyurken müzik dinleyenler için AirPods, artık uykuya dalındığında otomatik olarak sesi kesiyor.
    • Uykuda otomatik ses duraklatma
    • Stüdyo kalitesinde ses kaydı
    • Kamera kumandası
    • CarPlay için otomatik geçiş
    • Aramalarda gelişmiş ses kalitesi

    AirPods public beta nasıl indirilir ve yüklenir?

    AirPods Pro beta güncelleme indirme yükleme adımları Tam Boyutta Gör
    AirPods herkese açık beta sürümü, iOS 26, iPadOS 26 veya macOS 26 çalıştıran cihaza yüklenebiliyor. Ayrıca AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modelleri için public beta indirilebiliyor. AirPods firmware public beta indirme ve yüklem adımları şu şekilde:
    1. Tarayıcıdan Apple beta sitesine girin
    2. Kaydol butonuna tıklayın
    3. Apple hesabınızla giriş yapın
    4. iOS aygıtınızı kaydettirin ve iOS 26 public betayı yükleyin
    5. iPhone’da Ayarlar - Bluetooth’a girin
    6. AirPods’un yanındaki (i) simgesine dokunun
    7. AirPods Ayarları menüsünde “AirPods Beta Güncellemeleri”ni bulun
    8. Beta güncellemelerini açın
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    MDK 1 gün önce

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    vixx 2 gün önce

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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