Apple, AirPods için public betayı yayınladı: İşte yenilikler

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Apple, herkese açık beta test kullanıcılarına AirPods Pro 2 ve AirPods 4 için yeni beta ürün yazılımını sundu. Bu güncelleme, kullanıcıların iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe’daki yeni AirPods özelliklerini test etmelerine olanak sağlıyor. Güncellemeyi yükleyebilmek için ‌iOS 26‌, ‌iPadOS 26‌ veya macOS 26 çalıştıran bir cihaz gerekiyor.

iOS 26 public beta nasıl indirilir: iOS 26 beta yükleme adımları 6 sa. önce eklendi

AirPods Pro 2 ve AirPods 4 yeni özellikler

Tam Boyutta Gör ‌AirPods Pro‌ 2 ve ‌AirPods 4‌, telefon görüşmeleri ve görüntülü aramalar için gelişmiş ses kalitesinin yanı sıra röportaj podcast yayını ve videolar için stüdyo kalitesinde ses kaydı desteği sunuyor. Ayrıca AirPods’u Kamera uygulamasıyla fotoğraf çekmek veya video kaydı başlatmak için kamera kumandası olarak kullanma seçeneği geliyor. Uyurken müzik dinleyenler için AirPods, artık uykuya dalındığında otomatik olarak sesi kesiyor.

Uykuda otomatik ses duraklatma

Stüdyo kalitesinde ses kaydı

Kamera kumandası

CarPlay için otomatik geçiş

Aramalarda gelişmiş ses kalitesi

AirPods public beta nasıl indirilir ve yüklenir?

Tam Boyutta Gör AirPods herkese açık beta sürümü, iOS 26, iPadOS 26 veya macOS 26 çalıştıran cihaza yüklenebiliyor. Ayrıca AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modelleri için public beta indirilebiliyor. AirPods firmware public beta indirme ve yüklem adımları şu şekilde:

Tarayıcıdan Apple beta sitesine girin Kaydol butonuna tıklayın Apple hesabınızla giriş yapın iOS aygıtınızı kaydettirin ve iOS 26 public betayı yükleyin iPhone’da Ayarlar - Bluetooth’a girin AirPods’un yanındaki (i) simgesine dokunun AirPods Ayarları menüsünde “AirPods Beta Güncellemeleri”ni bulun Beta güncellemelerini açın

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