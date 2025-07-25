Apple, AirPods için public betayı yayınladı: İşte yenilikler

Apple, herkese açık beta test kullanıcılarına AirPods Pro 2 ve AirPods 4 için yeni beta ürün yazılımını sundu. Bu güncelleme, kullanıcıların iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe’daki yeni AirPods özelliklerini test etmelerine olanak sağlıyor. Güncellemeyi yükleyebilmek için iOS 26, iPadOS 26 veya macOS 26 çalıştıran bir cihaz gerekiyor.
AirPods Pro 2 ve AirPods 4 yeni özellikler
- Uykuda otomatik ses duraklatma
- Stüdyo kalitesinde ses kaydı
- Kamera kumandası
- CarPlay için otomatik geçiş
- Aramalarda gelişmiş ses kalitesi
AirPods public beta nasıl indirilir ve yüklenir?
- Tarayıcıdan Apple beta sitesine girin
- Kaydol butonuna tıklayın
- Apple hesabınızla giriş yapın
- iOS aygıtınızı kaydettirin ve iOS 26 public betayı yükleyin
- iPhone’da Ayarlar - Bluetooth’a girin
- AirPods’un yanındaki (i) simgesine dokunun
- AirPods Ayarları menüsünde “AirPods Beta Güncellemeleri”ni bulun
- Beta güncellemelerini açın
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya