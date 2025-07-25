2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar App Store yaş sınırı oldukça genişti: 4+, 9+, 12+ ve 17+. Ancak bu değişiyor. Apple artık üç yeni yaş aralığı sunuyor: 13+, 16+ ve 18+. Apple, mevcut tüm uygulamaların yaş sınırını yeni ölçeğe uyacak şekilde güncellediğini ve değişikliklerin iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, visionOS 26 ve watchOS 26 beta sürümlerini çalıştıran cihazlara yansıtılacağını belirtiyor.

App Store devasa bir ekonomi yarattı 1 ay önce eklendi

App Store'a 13+, 16+ ve 18+ yaş sınırı

Yeni sistem daha ayrıntılı bilgiler sunuyor ve geliştiricilerin uygulamalarını yaşa uygun içeriklerle daha iyi uyumlu hale getirmelerine olanak tanıyor. Daha da önemlisi, bu derecelendirmeler bölgesel içerik standartlarına göre ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.

Apple, geliştiricilerin mevcut anket yanıtlarını kullanarak yaş derecelendirmelerini otomatik olarak belirliyor. Yeni derecelendirme, uygulamanızın hedef kitlesine uymuyorsa, App Store Connect aracılığıyla elle değiştirebiliyorsunuz.

Geliştiricilerin dikkatine!

Apple, hassas içerikleri değerlendirirken geliştiricilere yapay zeka sohbet botları ve sanal asistanlar dahil tüm uygulama özelliklerini göz önünde bulundurmalarını hatırlatıyor. Uygulamanız ilk bakışta her yaşa uygun görünebilir ancak yapay zeka özelliği yetişkinlere yönelik veya tartışmalı konuları gündeme getirecekse, doğru derecelendirme yapılması önem arz ediyor.

Apple, geliştiricilere App Store Connect’teki yeni formatı doldurmaları için 31 Ocak 2026'ya kadar süre verdi ve bunu yapmamanın gelecekteki uygulama güncellemelerini geciktirebileceği konusunda uyardı.

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Apple, App Store'a yeni yaş sınırı kategorileri getirdi

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