Apple, App Store'a yeni yaş sınırı kategorileri getirdi

App Store'a 13+, 16+ ve 18+ yaş sınırı
Yeni sistem daha ayrıntılı bilgiler sunuyor ve geliştiricilerin uygulamalarını yaşa uygun içeriklerle daha iyi uyumlu hale getirmelerine olanak tanıyor. Daha da önemlisi, bu derecelendirmeler bölgesel içerik standartlarına göre ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.
Apple, geliştiricilerin mevcut anket yanıtlarını kullanarak yaş derecelendirmelerini otomatik olarak belirliyor. Yeni derecelendirme, uygulamanızın hedef kitlesine uymuyorsa, App Store Connect aracılığıyla elle değiştirebiliyorsunuz.
Geliştiricilerin dikkatine!
Apple, hassas içerikleri değerlendirirken geliştiricilere yapay zeka sohbet botları ve sanal asistanlar dahil tüm uygulama özelliklerini göz önünde bulundurmalarını hatırlatıyor. Uygulamanız ilk bakışta her yaşa uygun görünebilir ancak yapay zeka özelliği yetişkinlere yönelik veya tartışmalı konuları gündeme getirecekse, doğru derecelendirme yapılması önem arz ediyor.
Apple, geliştiricilere App Store Connect’teki yeni formatı doldurmaları için 31 Ocak 2026'ya kadar süre verdi ve bunu yapmamanın gelecekteki uygulama güncellemelerini geciktirebileceği konusunda uyardı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya