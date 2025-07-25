Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, App Store'a yeni yaş sınırı kategorileri getirdi

    Apple, yapay zeka, içerik ve ebeveyn denetimleri için daha katı kurallarla birlikte 13+, 18+ gibi yeni App Store yaş sınırı ekledi. Geliştiricilerin Ocak 2026'ya kadar bu kurallara uyması gerekiyor.

    apple app store yaş sınırı 13+ 16+ 18+ Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar App Store yaş sınırı oldukça genişti: 4+, 9+, 12+ ve 17+. Ancak bu değişiyor. Apple artık üç yeni yaş aralığı sunuyor: 13+, 16+ ve 18+. Apple, mevcut tüm uygulamaların yaş sınırını yeni ölçeğe uyacak şekilde güncellediğini ve değişikliklerin iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, visionOS 26 ve watchOS 26 beta sürümlerini çalıştıran cihazlara yansıtılacağını belirtiyor.

    App Store'a 13+, 16+ ve 18+ yaş sınırı

    Yeni sistem daha ayrıntılı bilgiler sunuyor ve geliştiricilerin uygulamalarını yaşa uygun içeriklerle daha iyi uyumlu hale getirmelerine olanak tanıyor. Daha da önemlisi, bu derecelendirmeler bölgesel içerik standartlarına göre ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.

    Apple, geliştiricilerin mevcut anket yanıtlarını kullanarak yaş derecelendirmelerini otomatik olarak belirliyor. Yeni derecelendirme, uygulamanızın hedef kitlesine uymuyorsa, App Store Connect aracılığıyla elle değiştirebiliyorsunuz.

    Geliştiricilerin dikkatine!

    Apple, hassas içerikleri değerlendirirken geliştiricilere yapay zeka sohbet botları ve sanal asistanlar dahil tüm uygulama özelliklerini göz önünde bulundurmalarını hatırlatıyor. Uygulamanız ilk bakışta her yaşa uygun görünebilir ancak yapay zeka özelliği yetişkinlere yönelik veya tartışmalı konuları gündeme getirecekse, doğru derecelendirme yapılması önem arz ediyor.

    Apple, geliştiricilere App Store Connect’teki yeni formatı doldurmaları için 31 Ocak 2026'ya kadar süre verdi ve bunu yapmamanın gelecekteki uygulama güncellemelerini geciktirebileceği konusunda uyardı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amfisiz hoparlör tavsiyesi zestat kilo aldırır mı evlere bayrak asmak yasak mı lens yere düştükten sonra kullanılır mı xiaomi bildirim sesi kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum