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    iPhone 11'e özel iOS 26 beta yayınlandı: Peki neden?

    Apple, ?iOS 26? genel beta sürümünü yayınladı ancak tek bir modele vermedi: ?iPhone? 11. Bu cihaz için ayrı bir iOS 26 public beta güncellemesi sunuldu. İşte nedeni:

    iPhone 11 iOS 26 public genel beta yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, 24 Temmuz’da iOS 26 public beta sürümü yayınladı. iPhone 11 de güncellemeyi alacak cihazlar arasında olmasına rağmen bu modele güncelleme gelmedi. Apple, sonrasında iPhone 11’e özel iOS 26 genel beta güncellemesini verdi. Güncellemenin yapı numarasına bakıldığında (23A5297n) diğer modellere sunulandan farklı (23A5297m) olduğu görülüyor. Bu nedeni; Ana Ekran’daki bir sorunun çözülmesi.

    Ana ekranda klasörlerdeki hata çözüldü

    iPhone 11’de Ana Ekran’da uygulamaları klasörler halinde düzenlediyseniz, bir klasörü açtığınızda yalnızca uygulama ızgarasının en sol sütununu görebiliyorsunuz. Klasördeki diğer iki sütundaki uygulama simgeleri görüntülenmiyor, bu da kullanıcıların bu uygulamaları açmasını engelliyor. Apple, Ana Ekran’da klasörlerin görüntülenme biçiminde sorun yaratabilecek hatayı düzelttiğini söylüyor.

    iOS 26‌ beta sürümü, geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları ile sınırlı olmakla birlikte çeşitli hatalar içeriyor. iOS 26, yeni iPhone 17 serisinin tanıtılacağı Eylül ayı etkinliğinde tüm kullanıcılara sunulacak.

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    MDK 2 gün önce

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    vixx 3 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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