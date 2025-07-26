iPhone 11'e özel iOS 26 beta yayınlandı: Peki neden?

Ana ekranda klasörlerdeki hata çözüldü
iPhone 11’de Ana Ekran’da uygulamaları klasörler halinde düzenlediyseniz, bir klasörü açtığınızda yalnızca uygulama ızgarasının en sol sütununu görebiliyorsunuz. Klasördeki diğer iki sütundaki uygulama simgeleri görüntülenmiyor, bu da kullanıcıların bu uygulamaları açmasını engelliyor. Apple, Ana Ekran’da klasörlerin görüntülenme biçiminde sorun yaratabilecek hatayı düzelttiğini söylüyor.
iOS 26 beta sürümü, geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları ile sınırlı olmakla birlikte çeşitli hatalar içeriyor. iOS 26, yeni iPhone 17 serisinin tanıtılacağı Eylül ayı etkinliğinde tüm kullanıcılara sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya