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Tam Boyutta Gör Apple, 24 Temmuz’da iOS 26 public beta sürümü yayınladı. iPhone 11 de güncellemeyi alacak cihazlar arasında olmasına rağmen bu modele güncelleme gelmedi. Apple, sonrasında iPhone 11’e özel iOS 26 genel beta güncellemesini verdi. Güncellemenin yapı numarasına bakıldığında (23A5297n) diğer modellere sunulandan farklı (23A5297m) olduğu görülüyor. Bu nedeni; Ana Ekran’daki bir sorunun çözülmesi.

iOS 26 public beta nasıl indirilir: iOS 26 beta yükleme adımları 1 gün önce eklendi

Ana ekranda klasörlerdeki hata çözüldü

iPhone 11’de Ana Ekran’da uygulamaları klasörler halinde düzenlediyseniz, bir klasörü açtığınızda yalnızca uygulama ızgarasının en sol sütununu görebiliyorsunuz. Klasördeki diğer iki sütundaki uygulama simgeleri görüntülenmiyor, bu da kullanıcıların bu uygulamaları açmasını engelliyor. Apple, Ana Ekran’da klasörlerin görüntülenme biçiminde sorun yaratabilecek hatayı düzelttiğini söylüyor.

iOS 26‌ beta sürümü, geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları ile sınırlı olmakla birlikte çeşitli hatalar içeriyor. iOS 26, yeni iPhone 17 serisinin tanıtılacağı Eylül ayı etkinliğinde tüm kullanıcılara sunulacak.

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iPhone 11'e özel iOS 26 beta yayınlandı: Peki neden?

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