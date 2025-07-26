iPhone Fold’un ekran boyutları sızdırıldı: 2026'da geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone projesi hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. iPhone Fold, daha önceki sızıntıların aksine daha kompakt bir yapıda sunulabilir. Digital Chat Station'a göre iPhone Fold’un iç kısmında 7.7 inçlik bir OLED panel yer alacak. Dış yüzeyde ise 5.5 inçlik bir kapak ekranı bulunacak.

iPhone Fold’un ekran boyutları sızdırıldı

Katlanabilir telefonlar bildiğiniz gibi uzun bir süredir hayatımızda ve Apple halen bu yarışa dahil olabilmiş değil. Bu süreçte ise birçok kullanıcı iPhone Fold modelini bekliyor ve detaylar da netleşmeye başladı. Son bilgilere göre katlanabilir iPhone, alışık olunan oranlardan farklı 7.7 inç ve 5.5 inç OLED ekranlara sahip olacak. Ayrıca katlandığında 9-9,5 mm, açıldığında ise 4,5-4,8 mm kalınlığında olacak.

Şirketin hedefi ise, Samsung'un Galaxy Z Fold serisinden farklı olarak daha kompakt ve tek elle kullanıma uygun bir form oluşturmak. Karşılaştırmak adına, halihazırda mevcut olan Z Fold 7'nin 8 inç ve 6.5 inç ekranlara sahip olduğunu hatırlatalım.

Daha önce sızan bilgilere göre, iPhone Fold modelinde neredeyse hiç katlama izi olmayacak. Bu da Apple'ın projeye neden bu kadar geç dahil olduğunu doğruluyor. Ayrıca 2026 lansmanı tekrar doğrulanırken, cihazın şu anda prototip testlerinde olduğu belirtiliyor. İddiaya göre, Apple'ın elinde işlevsel bir katlanabilir iPhone prototipi bulunuyor.

iOS 26 public beta nasıl indirilir: iOS 26 beta yükleme adımları 1 gün önce eklendi

İç ekrana entegre bir selfie kamerası ihtimali hâlâ gündemde ancak kesinleşmiş değil. Ancak çoklu görev, bölünmüş ekran ve yeni kullanıcı arayüzü gibi özelliklerin cihazla birlikte tanıtılması olası.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone Fold’un ekran boyutları sızdırıldı: 2026'da geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: