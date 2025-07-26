iPhone Fold’un ekran boyutları sızdırıldı: 2026'da geliyor

iPhone Fold’un ekran boyutları sızdırıldı
Katlanabilir telefonlar bildiğiniz gibi uzun bir süredir hayatımızda ve Apple halen bu yarışa dahil olabilmiş değil. Bu süreçte ise birçok kullanıcı iPhone Fold modelini bekliyor ve detaylar da netleşmeye başladı. Son bilgilere göre katlanabilir iPhone, alışık olunan oranlardan farklı 7.7 inç ve 5.5 inç OLED ekranlara sahip olacak. Ayrıca katlandığında 9-9,5 mm, açıldığında ise 4,5-4,8 mm kalınlığında olacak.
Şirketin hedefi ise, Samsung'un Galaxy Z Fold serisinden farklı olarak daha kompakt ve tek elle kullanıma uygun bir form oluşturmak. Karşılaştırmak adına, halihazırda mevcut olan Z Fold 7'nin 8 inç ve 6.5 inç ekranlara sahip olduğunu hatırlatalım.
Daha önce sızan bilgilere göre, iPhone Fold modelinde neredeyse hiç katlama izi olmayacak. Bu da Apple'ın projeye neden bu kadar geç dahil olduğunu doğruluyor. Ayrıca 2026 lansmanı tekrar doğrulanırken, cihazın şu anda prototip testlerinde olduğu belirtiliyor. İddiaya göre, Apple'ın elinde işlevsel bir katlanabilir iPhone prototipi bulunuyor.
İç ekrana entegre bir selfie kamerası ihtimali hâlâ gündemde ancak kesinleşmiş değil. Ancak çoklu görev, bölünmüş ekran ve yeni kullanıcı arayüzü gibi özelliklerin cihazla birlikte tanıtılması olası.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
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gözüm bozuldu sandım ya