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    iPhone Fold’un ekran boyutları sızdırıldı: 2026'da geliyor

    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. iPhone Fold, mevcut modellerin aksine daha kompakt yapıda sunulabilir. İşte detaylar...

    iPhone Fold’un ekran boyutları sızdırıldı: 2026'da geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone projesi hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. iPhone Fold, daha önceki sızıntıların aksine daha kompakt bir yapıda sunulabilir. Digital Chat Station'a göre iPhone Fold’un iç kısmında 7.7 inçlik bir OLED panel yer alacak. Dış yüzeyde ise 5.5 inçlik bir kapak ekranı bulunacak.

    iPhone Fold’un ekran boyutları sızdırıldı

    Katlanabilir telefonlar bildiğiniz gibi uzun bir süredir hayatımızda ve Apple halen bu yarışa dahil olabilmiş değil. Bu süreçte ise birçok kullanıcı iPhone Fold modelini bekliyor ve detaylar da netleşmeye başladı. Son bilgilere göre katlanabilir iPhone, alışık olunan oranlardan farklı 7.7 inç ve 5.5 inç OLED ekranlara sahip olacak. Ayrıca katlandığında 9-9,5 mm, açıldığında ise 4,5-4,8 mm kalınlığında olacak.

    Şirketin hedefi ise, Samsung'un Galaxy Z Fold serisinden farklı olarak daha kompakt ve tek elle kullanıma uygun bir form oluşturmak. Karşılaştırmak adına, halihazırda mevcut olan Z Fold 7'nin 8 inç ve 6.5 inç ekranlara sahip olduğunu hatırlatalım.

    Daha önce sızan bilgilere göre, iPhone Fold modelinde neredeyse hiç katlama izi olmayacak. Bu da Apple'ın projeye neden bu kadar geç dahil olduğunu doğruluyor. Ayrıca 2026 lansmanı tekrar doğrulanırken, cihazın şu anda prototip testlerinde olduğu belirtiliyor. İddiaya göre, Apple'ın elinde işlevsel bir katlanabilir iPhone prototipi bulunuyor.

    İç ekrana entegre bir selfie kamerası ihtimali hâlâ gündemde ancak kesinleşmiş değil. Ancak çoklu görev, bölünmüş ekran ve yeni kullanıcı arayüzü gibi özelliklerin cihazla birlikte tanıtılması olası.

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    MDK 2 gün önce

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    vixx 2 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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