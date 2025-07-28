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Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 Pro serisi, bugüne kadarki en büyük kamera yeniliklerini beraberinde getirebilir. Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, Apple bu modellerde hem donanımsal hem de yazılımsal açıdan önemli değişiklikler planlıyor.

En dikkat çeken yeniliklerden biri, 8 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen yeni bir telefoto lens. Mevcut modellere göre ciddi bir gelişme anlamına gelen bu sistemin, farklı odak uzaklıkları arasında kesintisiz geçiş yapabileceği söyleniyor. Bu da profesyonel düzeyde çekim yapmak isteyen kullanıcılar için büyük bir avantaj olabilir.

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Kamera tarafındaki tek yenilik bu değil. Apple’ın gelişmiş manuel ayarlar sunan yeni bir profesyonel kamera uygulaması üzerinde çalıştığı da iddialar arasında. Uygulamanın, halihazırda kullanılan üçüncü taraf çözümlere alternatif olarak geliştirildiği belirtiliyor. Ancak bu yazılımın yalnızca iPhone 17 Pro modellerine mi özel olacağı, yoksa diğer cihazlara da sunulup sunulmayacağı net değil.

Tasarımda da bazı değişiklikler var. Yeni modellerin bakır tonlarına yakın bir renk seçeneğiyle geleceği ve Apple logosunun arka yüzeyde ortalanacağı ifade ediliyor. Ayrıca, telefonun üst kısmına ek bir kamera tuşu yerleştirilmesi ihtimali de gündemde. Ancak Apple’ın tuşsuz tasarımlara yöneldiği düşünüldüğünde bu detayın hayata geçip geçmeyeceği belirsiz.

iPhone 17 Pro ile birlikte, video ve fotoğraf deneyiminin ciddi anlamda yeniden tanımlanması hedefleniyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, Apple bu yıl özellikle içerik üreticileri için güçlü bir seçenek sunmuş olacak.

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iPhone 17 Pro’da 8x optik zoom ve yeni kamera tuşu olabilir

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