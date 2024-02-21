Paket aşımını önleyen Akıllı Fatura servisi tüm Turkcell'lilere ücretsiz

Tam Boyutta Gör Turkcell’in bugüne kadar ücretli olan Akıllı Fatura hizmeti, tüm Turkcell kullanıcıları için ücretsiz oldu. Paket aşımını engelleyen Akıllı Fatura servisini 2024 boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Paket aşımını önlüyor

Akıllı Fatura servisi, kullanıcının paketindeki internet, dakika ve SMS hakları bittiğinde otomatik olarak devreye giriyor ve ek kullanımları kısıtlıyor. Paketteki hakların bitmesinin ardından ücretsiz 50 dk, 50 MB veya 50 SMS paketleri devreye giriyor. Daha fazla kullanım için ek paket satın almak gerekiyor. Böylelikle kullanıcının farkında olmadan daha yüksek fatura ödemesinin önüne geçiyor.

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Akıllı Fatura servisi nasıl aktif edilir?

Bireysel müşteriler Turkcell mobil uygulaması, çağrı merkezi veya AKILLI FATURA yazıp 2200’a SMS göndererek Akıllı Fatura servisini aktif edebilir.

Kurumsal müşteriler ise İşte Kontrol ve Limitinde Durma servislerini aktif ederek bu özellikten yararlanabiliyor.

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