Paket aşımını önleyen Akıllı Fatura servisi tüm Turkcell'lilere ücretsiz

Paket aşımını önlüyor
Akıllı Fatura servisi, kullanıcının paketindeki internet, dakika ve SMS hakları bittiğinde otomatik olarak devreye giriyor ve ek kullanımları kısıtlıyor. Paketteki hakların bitmesinin ardından ücretsiz 50 dk, 50 MB veya 50 SMS paketleri devreye giriyor. Daha fazla kullanım için ek paket satın almak gerekiyor. Böylelikle kullanıcının farkında olmadan daha yüksek fatura ödemesinin önüne geçiyor.
Akıllı Fatura servisi nasıl aktif edilir?
Bireysel müşteriler Turkcell mobil uygulaması, çağrı merkezi veya AKILLI FATURA yazıp 2200’a SMS göndererek Akıllı Fatura servisini aktif edebilir.
Kurumsal müşteriler ise İşte Kontrol ve Limitinde Durma servislerini aktif ederek bu özellikten yararlanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.