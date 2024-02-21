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    Anlık Bildirim

    Paket aşımını önleyen Akıllı Fatura servisi tüm Turkcell'lilere ücretsiz

    Turkcell, müşterilerinin farkında olmadan paketlerini aşmasını önleyen Akıllı Fatura servisini ücretsiz hale getirdi. 2024 sonuna kadar tüm Turkcell müşterileri ücretsiz olarak kullanabilecek.
    Akıllı Fatura servisi tüm Turkcell'lilere ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Turkcell’in bugüne kadar ücretli olan Akıllı Fatura hizmeti, tüm Turkcell kullanıcıları için ücretsiz oldu. Paket aşımını engelleyen Akıllı Fatura servisini 2024 boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

    Paket aşımını önlüyor

    Akıllı Fatura servisi, kullanıcının paketindeki internet, dakika ve SMS hakları bittiğinde otomatik olarak devreye giriyor ve ek kullanımları kısıtlıyor. Paketteki hakların bitmesinin ardından ücretsiz 50 dk, 50 MB veya 50 SMS paketleri devreye giriyor. Daha fazla kullanım için ek paket satın almak gerekiyor. Böylelikle kullanıcının farkında olmadan daha yüksek fatura ödemesinin önüne geçiyor.

    Akıllı Fatura servisi nasıl aktif edilir?

    Bireysel müşteriler Turkcell mobil uygulaması, çağrı merkezi veya AKILLI FATURA yazıp 2200’a SMS göndererek Akıllı Fatura servisini aktif edebilir.

    Kurumsal müşteriler ise İşte Kontrol ve Limitinde Durma servislerini aktif ederek bu özellikten yararlanabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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